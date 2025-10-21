Thứ Tư, 22/10/2025

Chứng khoán

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

Hà Anh

21/10/2025, 16:33

Chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố danh mục cổ phiếu thành phần, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ free-float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của chỉ số VNDIVIDEND có hiệu lực vào ngày 03/11/2025.

Theo HOSE, chỉ số này được thiết kế nhằm đo lường hiệu suất của nhóm doanh nghiệp có chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ổn định và tăng trưởng trong nhiều năm liên tiếp.

Chỉ số VNDIVIDEND được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float (có áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành).

Danh mục của chỉ số VNDIVIDEND bao gồm từ 10 đến 20 cổ phiếu thành phần, được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare, đáp ứng các tiêu chí về giá trị vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ free-float, thanh khoản và lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất trong 04 quý gần nhất dương. Đồng thời, bên cạnh đáp ứng tiêu chí có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt liên tục trong 03 năm gần nhất, các cổ phiếu chỉ được xem xét vào rổ chỉ số khi có tỷ lệ tăng trưởng chi trả cổ tức tối thiểu 80 – 100%. Qua đó, chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định.

Theo đó, HOSE công bố 10 cổ phiếu góp mặt trong danh mục gồm: DCM, FPT, FTS, GAS, GMD, PLX, PNJ, SSI, VGC, VHC.

VnEconomy

Từ khóa:

chi trả cổ tức bằng tiền mặt chứng khoán VNDIVIDEND

