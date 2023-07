10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HOSE chiếm 68,09% thị phần quý 2

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 2 và bán niên năm 2023 của 10 công ty chứng khoán lớn nhất tại HOSE.

Theo đó, tổng thị phần môi giới sàn HOSE của top 10 thị phần trong quý 2/2023 đạt 68,09% tăng 1,33% so với quý trước.

Dẫn đầu vẫn là Công ty chứng khoán VPS với thị phần quý 2 đạt 19,01% tăng 3,34% so với quý trướcc: tiếp theo là SSI với 10,22%, giảm 1,31% so với quý trước; Chứng khoán VNDirect với 7,27% tăng 0,47% so với quý trước.

Các vị trí còn lại thuộc về TCBS với 5,47%; MAS với 5,16%; HSC với 4,98%; MBS với 4,85%; VCSC với 4,62%; KIS với 3,27% và FPTS với 3,23%.

Như vậy trong quý 2 này, TCBS từ vị trí thứ 8 trong quý 1 lên vị trí thứ 4; HSC từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 6; VCSC từ vị trí thứ 6 xuống vị trí 8 và VCBS bị loại khỏi top 10 và lọt vào top 10 là FPTS.

Ba công ty giữ nguyên vị trí nhưng thị phần quý 2 này giảm so với quý trước là MSS, MBS và KIS.

Thị phần giá trị giao dịch môi giới bán niên năm, VPS tiếp tục giữ vững vị thứ số 1 về thị phần môi giới với 17,65%; SSI đứng thứ 2 với 10,76% và thứ 3 VNDS với 7,08%.

Các vị trí tiếp theo thuộc về HSC với 5,53%; MAS với 5,46%; TCBS với 5,01%; VCSC với 4,82%; MBS với 4,77%; KIS với 3,32% và cuối cùng là FPTS với 3,14%.