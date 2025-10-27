Thứ Hai, 27/10/2025

10 tháng 2025, dư nợ tín dụng VND tại TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 4,7 triệu tỷ đồng

Minh Huy

27/10/2025, 06:00

Đến cuối tháng 10/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt hơn 4,9 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ bằng VND đạt hơn 4,7 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96%…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, đến cuối tháng 10/2025, tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng ước đạt 4.919.000 tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024 và tăng 0,66% so với cuối tháng 9/2025. Kết quả này cho thấy nỗ lực của ngành ngân hàng trong việc chủ động cung ứng vốn cho sản xuất, kinh doanh và triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố.

Đáng chú ý, cơ cấu tín dụng phân theo loại tiền tệ cho thấy sự tập trung mạnh vào đồng nội tệ. Dư nợ bằng VND chiếm tỷ trọng lớn với gần 4.723.681 tỷ đồng, chiếm 96%, tăng 0,64% so với cuối tháng 9 và tăng 10,29% so với cuối năm 2024. Trong khi đó, dư nợ bằng ngoại tệ chỉ đạt hơn 195.319 tỷ đồng, chiếm 4%.

Phân tích theo kỳ hạn, cả tín dụng ngắn, trung và dài hạn đều duy trì đà tăng trưởng tích cực so với cuối năm 2024. Cụ thể, dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt 2.345.000 tỷ đồng (chiếm 47,7% tổng dư nợ), tăng 7,33%. Dòng vốn trung và dài hạn với mức tăng 11,44%, đạt 2.574.000 tỷ đồng (chiếm 52,3% tổng dư nợ).

Dòng vốn cũng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Ước tính đến cuối tháng 10, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục dẫn đầu, đạt 2.230.000 tỷ đồng. Tiếp theo là lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn với 440.000 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 144.000 tỷ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 102.000 tỷ đồng và cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 5.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, gói tín dụng 150.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản cũng đạt kết quả tích cực. Riêng trong kỳ báo cáo, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã đạt doanh số giải ngân là 2.822 tỷ đồng. Doanh số lũy kế từ đầu chương trình đạt 32.529 tỷ đồng, dư nợ đạt 12.659 tỷ đồng với 9.774 lượt khách hàng. 

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ cũng đang được triển khai hiệu quả. Tại TP. Hồ Chí Minh, trong 12 dự án được phê duyệt, 3 dự án đã được giải ngân với doanh số lũy kế đạt 280,86 tỷ đồng, dư nợ đạt 260,94 tỷ đồng.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh cũng giải ngân cho vay 3 dự án nhà ở xã hội ngoài địa bàn với doanh số giải ngân đạt 723,75 tỷ đồng, dư nợ hiện tại đạt 614,42 tỷ đồng.

Hoạt động kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã phối hợp với Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Techcombank tổ chức Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng và phường Rạch Dừa.

Đồng thời, phối hợp với UBND các phường tổ chức Hội nghị đối thoại, kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại phường Tân Sơn Hòa, Bàn Cờ; tham dự các Hội nghị đối thoại do các phường tổ chức, gồm phường Bình Trưng, Hạnh Thông Tây, Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội, An Thới Đông, Gò Vấp, Bình Tân; tham dự Hội nghị kết nối chuyên đề do ACB tổ chức; tham dự các cuộc họp trao đổi tình hình khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực ngân hàng với Sở Công thương, Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Về kết quả giải ngân gói tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, theo báo cáo đến nay, các ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân 739.947,38 tỷ đồng cho 184.111 lượt khách hàng vay vốn.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo người dân thận trọng khi mua vàng

21:53, 08/09/2025

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo người dân thận trọng khi mua vàng

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cảnh báo rủi ro cho vay đặt cọc bất động sản

13:41, 22/10/2025

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cảnh báo rủi ro cho vay đặt cọc bất động sản

Kiều hối từ châu Phi về TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 150% trong 9 tháng năm 2025

15:38, 17/10/2025

Kiều hối từ châu Phi về TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 150% trong 9 tháng năm 2025

