11 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ được đề xuất vay 4.345 tỷ đồng

Theo Bộ Xây dựng, ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công bố bằng văn bản và trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở rà soát các điều kiện được quy định cụ thể tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 06/7/2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2464/BXD-QLN công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay (đợt 1).

Bên cạnh đó trên cơ sở báo cáo của các địa phương đến ngày 16/8/2022 và rà soát điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/5/2022, Bộ Xây dựng công bố danh mục (đợt 2) với 11 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ được UBND cấp tỉnh đề xuất với quy mô 7.904 căn hộ, tổng mức đầu tư 9.646 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 4.345 tỷ đồng.

Cụ thể danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có nhu cầu vay vốn tại TP.HCM gồm 3 Dự án là: Nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở phường Long Trường, TP.Thủ Đức với tổng số căn hộ/nhà ở là 558, nhu cầu vay vốn theo đề xuất của UBND tỉnh 365,47 tỷ đồng; Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, tổng số căn hộ/nhà ở: 1.245, nhu cầu vay vốn 570 tỷ đồng; Nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuê tại Cụm công nghiệp quận 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, 1.040 căn, nhu cầu vay 700 tỷ đồng.

Còn tại Bình Định có 4 Dự án: Nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 2), KV5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, 854 căn, nhu cầu vay 154 tỷ đồng; Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, 1.380 căn, nhu cầu vay vốn 280 tỷ đồng; Khu chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh, lô B1-32, Khu đô thị mới An Phú Thịnh, TP. Quy Nhơn, 926 căn, nhu cầu vay 136 tỷ đồng; Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị Bắc sông Hà Thanh, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, 342 căn, nhu cầu vay 73 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong danh mục dự án cải tại chung cư cũ có nhu cầu vay vốn, TP. HCM với 3 dự án, gồm: Dự án chung cư mới thay thế chung cư cũ tại địa điểm số 23 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 có tổng số căn hộ/nhà ở là 160 căn, nhu cầu vay 557 tỷ đồng; Dự án xây dựng mới chung cư cũ tại số 128 Hai Bà Trưng, phường Đa Cao, quận 1, 146 căn, nhu cầu vay 500 triệu; Dự án xây dựng mới chung cư cũ tại địa điểm số 350 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, 500 căn, nhu cầu vay 610 tỷ đồng;

1 dự án tại Bình Định là Khu chung cư Trần Bình Trọng, số 145A đường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, 753 căn, nhu cầu vay 400 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án, việc lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất (nếu có) liên quan đến dự án được đề xuất. Đồng thời cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp và thông báo đến các Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.