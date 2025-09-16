Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

13,4 triệu USD phòng chống sa mạc hóa ven biển

Nguyễn Thuấn

16/09/2025, 13:23

Trước thách thức sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng ở dải ven biển Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh vừa phối hợp với KOICA Việt Nam bàn thảo về dự án quy mô hơn 13 triệu USD nhằm phục hồi hệ sinh thái, cải thiện sinh kế và bảo vệ môi trường biển.

Mục tiêu dự án là thiết lập rừng phòng hộ thiên tai góp phần phòng chống sa mạc hóa ven biển Hà Tĩnh.
Mục tiêu dự án là thiết lập rừng phòng hộ thiên tai góp phần phòng chống sa mạc hóa ven biển Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA Việt Nam) về dự án “Phòng chống sa mạc hóa vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ, Việt Nam”.

Hai bên đã thảo luận, thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến dự thảo văn kiện, thỏa thuận tài trợ và kế hoạch triển khai dự án phòng chống sa mạc hóa vùng ven biển trên địa bàn tỉnh.

Dự án “Phòng chống sa mạc hóa vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh” dự kiến triển khai giai đoạn 2025 – 2030, với tổng vốn 13,4 triệu USD, trong đó KOICA Việt Nam tài trợ 10 triệu USD và vốn đối ứng từ phía địa phương là 3,4 triệu USD. Các địa phương được lựa chọn thực hiện dự án gồm xã Đồng Tiến, Yên Hòa, Cẩm Trung, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Xuân và phường Hải Ninh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tập trung vào ba hợp phần chính: phục hồi hệ sinh thái ven biển và cải thiện môi trường; tăng thu nhập cho người dân thông qua việc nâng cao chuỗi giá trị nông sản – thủy sản; cải thiện điều kiện sống bằng việc phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Mục tiêu lâu dài của dự án nhằm thiết lập hệ thống rừng phòng hộ thiên tai, khôi phục đất nông nghiệp, xây dựng lại các vùng nông thôn bị xói mòn, góp phần ngăn chặn quá trình sa mạc hóa và nâng cao tính bền vững cho nền kinh tế địa phương.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến văn kiện dự án, dự thảo thỏa thuận tài trợ từ phía KOICA, đồng thời thảo luận tiến độ, phương án phối hợp triển khai. Nhiều nội dung quan trọng được thống nhất, tạo tiền đề cho việc hoàn thiện hồ sơ dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của KOICA Việt Nam, các chuyên gia Hàn Quốc cùng những cơ quan trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh rằng kết quả buổi làm việc là cơ sở quan trọng để tiến tới ký Biên bản thỏa thuận tài trợ vào cuối năm 2025, qua đó khởi động dự án vào đầu năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị KOICA sớm hoàn thiện văn kiện dự án, trình cấp thẩm quyền phía Hàn Quốc xem xét, đồng thời nghiên cứu đặt văn phòng điều phối chính tại Hà Tĩnh để thuận lợi cho việc triển khai.

Về phía địa phương, Hà Tĩnh cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ và mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng dân cư ven biển.

Hà Tĩnh có đường bờ biển dài 137km, với nhiều bãi biển đẹp, cửa lạch và vùng đầm phá, đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, thủy sản và bảo đảm sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân ven biển.

Tuy nhiên, cùng với tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng sa mạc hóa vùng ven biển ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh thái, kinh tế - xã hội, an ninh biển và đời sống của cộng đồng dân cư. Đây cũng là vấn đề cấp thiết cần giải quyết nhằm đảm bảo phát triển bền vững cho khu vực.

Từ khóa:

biến đổi khí hậu Hà Tĩnh Kinh tế xanh KOICA sa mạc hóa ven biển

