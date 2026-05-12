Trang chủ Chứng khoán

Thị trường hiện tại là “mỏ vàng” cho nhà đầu tư kiên nhẫn, nhiều cổ phiếu tốt và giá rất thấp

Tuệ Lâm

12/05/2026, 10:21

Lời khuyên cho nhà đầu tư đó là đừng quá lo lắng về việc giá chưa tăng ngay. Trong đầu tư, giá cả sớm muộn cũng sẽ đồng quy với giá trị nội tại. Việc mua được “hàng tốt” ở “mức giá thấp” là lợi thế lớn nhất để có biên lợi nhuận vượt trội trong tương lai.

Ông Lê Quang Chung, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (AAS).

Theo thông tin mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), kết thúc tháng 4 vừa qua, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán đã có sự tăng trưởng tích cực, quanh mức 10% và vẫn đang duy trì đà tăng này trong tháng 5/2026.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HoSE cũng đã tăng 10,82% so với tháng trước và tương đương 67,92% GDP năm 2025. Tuy nhiên, trên thị trường đang diễn ra sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành, các cổ phiếu và không phải nhà đầu tư nào cũng có lãi, dù chỉ số chứng khoán đã tăng lên mức cao. 

3 RÀO CẢN CHÍNH KHIẾN DÒNG TIỀN THẬN TRỌNG

Trao đổi trong Talk show Phố Tài chính mới đây, ông Lê Quang Chung, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (AAS) cho rằng, dòng tiền hiện phân hóa cực kỳ khắt khe, không “dễ dãi” như giai đoạn 2021 - 2022 mà tập trung rất mạnh vào nhóm vốn hóa lớn (Blue chips), đặc biệt là nhóm ngân hàng và các cổ phiếu trụ để điều tiết chỉ số.

Lý do của hiện tượng trên đó là khi dòng tiền không quá dồi dào, các tổ chức và khối ngoại ưu tiên chọn những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, thanh khoản cao và định giá còn hấp dẫn.

Các nhóm bị bỏ lại bao gồm các nhóm cổ phiếu đầu cơ (penny) hoặc các nhóm ngành đang gặp khó khăn về chu kỳ kinh doanh như nhóm bất động sản dân dụng chưa tháo gỡ được pháp lý, hay một số nhóm sản xuất chịu chi phí đầu vào cao vẫn liên tục điều chỉnh hoặc đi ngang.

Dẫn đến hệ quả là nhà đầu tư nắm giữ danh mục không thuộc “trọng điểm” của dòng tiền sẽ thấy tài khoản dậm chân tại chỗ, thậm chí thua lỗ dù VN-Index liên tục phá đỉnh mới.

Hiện có 3 rào cản chính khiến dòng tiền còn thận trọng.

Thứ nhất là độ trễ của chính sách, việc nâng hạng vào tháng 9/2026 là một cú hích lớn, nhưng dòng vốn ngoại lớn (quỹ ETF, quỹ chủ động) thường có lộ trình giải ngân theo từng giai đoạn. Hiện tại, thị trường đang ở giai đoạn “chờ đợi” để xác nhận các bước thực thi cuối cùng.

Thứ hai, áp lực từ kinh tế toàn cầu, những bất ổn tại Trung Đông đã đẩy giá dầu và chi phí vận tải lên cao, cùng với các chính sách thuế quan mới khiến rủi ro lạm phát quay trở lại. Điều này khiến các nhà đầu tư lớn duy trì vị thế phòng thủ.

Thứ ba, tâm lý “nghi ngờ”, khi thị trường đi ngang hoặc tăng trong sự phân hóa, nhà đầu tư cá nhân thường có tâm lý e ngại, sợ mua đuổi ở vùng giá cao nhưng lại không dám bắt đáy các nhóm chưa tăng.

Thông thường, thị trường chứng khoán luôn là “phản chiếu” của tương lai nhưng có những lúc nó đi chậm hơn hoặc phản ứng quá đà với các rủi ro ngắn hạn.

Các yếu vĩ mô và vi mô đang rất tốt, mục tiêu tăng trưởng kinh tế khả quan, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp là có thật và thực tế kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng tăng trưởng cực kỳ ấn tượng.

Tuy nhiên, thị trường có vẻ đang phản ánh sự thận trọng nhiều hơn là tiêu cực. Nhà đầu tư hiện tại không nhìn vào bức tranh tổng thể mà nhìn vào từng “ngách” doanh nghiệp. Trong 4 tháng qua, dữ liệu cho thấy lợi nhuận không ảnh hưởng rõ nét đến giá cổ phiếu trong 4 tháng qua. Cụ thể như nhiều ngành có tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý 1/2026 nhưng giá cổ phiếu lại giảm hoặc tăng rất yếu, ví dụ như ngành hàng cá nhân, ngành gia dụng, ngành thực phẩm và đồ uống, ngành bán lẻ... Ngược lại, một số ngành lợi nhuận giảm mạnh nhưng kỳ vọng lớn nên giá vẫn tăng gây ra hiện tượng “lệch pha”.

Các yếu tố tâm lý, dòng tiền, kỳ vọng tương lai, chính sách vĩ mô chi phối mạnh hơn lợi nhuận thực tế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thống kê lợi nhuận dài hạn hàng năm của VN-Index cho thấy lợi nhuận ảnh hưởng rõ nét hơn đến giá cổ phiếu. Qua nhiều năm, cổ phiếu của doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận bền vững thường sẽ có xu hướng tăng giá tương ứng. 

Đồ thị so sánh giữa VN-Index (giá) và tăng trưởng lợi nhuận thị trường trong giai đoạn 2010 – 2026 cho thấy xu hướng dài hạn tương quan cùng chiều. Sự lệch pha giữa lợi nhuận và giá thường được điều chỉnh theo thời gian qua cơ chế định giá lại (P/E giãn hoặc thu hẹp tùy theo mức độ lạc quan của nhà đầu tư). Trong ngắn hạn, lợi nhuận có thể bị bỏ qua, giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng và thanh khoản.

Trong dài hạn, lợi nhuận là yếu tố nền tảng quyết định xu hướng giá cổ phiếu. Do đó, VN-Index tăng điểm là đúng với kỳ vọng vĩ mô, nhưng sự sụt giảm ở một số nhóm ngành là do nội tại ngành đó chưa theo kịp đà hồi phục chung.

Về ngắn hạn thì sự phân hóa sẽ còn tiếp tục. Thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để “thay máu” cổ đông và kiểm soát lại ngưỡng hỗ trợ. Đây là cần thiết để chỉ số không tăng quá nóng.

Khi các nút thắt về nâng hạng được tháo gỡ hoàn toàn vào quý 3 và quý 4/2026, dòng tiền sẽ bắt đầu lan tỏa sang các nhóm ngành có định giá rẻ và có câu chuyện phục hồi rõ nét hơn.

MỎ VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ KIÊN NHẪN

Về chiến lược giao dịch với nhà đầu tư, thời điểm này không phải là lúc để “lướt sóng” mọi cổ phiếu. Chiến lược ưu tiên nên tập trung vào giá trị và nhóm VN30 khi chọn các doanh nghiệp đầu ngành có lợi nhuận tăng trưởng đều qua các quý.

Đồng thời, nhà đầu tư nên gia tăng quản trị rủi ro, duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý (khoảng 20 - 30%) để sẵn sàng giải ngân khi có nhịp điều chỉnh sâu. Hiện tại, P/E của thị trường vẫn ở mức khá hấp dẫn so với khu vực, phù hợp để tích lũy các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cho mục tiêu 6 - 12 tháng tới.

Bối cảnh hiện tại chính là “mỏ vàng” cho các nhà đầu tư kiên nhẫn. Khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực mà giá cổ phiếu chưa tăng, thường là do dòng tiền chưa tìm đến hoặc do yếu tố chu kỳ ngành. Nhà đầu tư có thể ưu tiên những doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh (CFO) dương, nợ vay thấp và có cổ tức tiền mặt đều đặn.

Về các nhóm ngành, nhà đầu tư nên ưu tiên nhóm Ngân hàng và VN30 để dẫn dắt danh mục nhờ lợi nhuận ổn định. Các ngành như bán lẻ, thực phẩm và đồ uống cũng đang mở ra cơ hội lớn khi kết quả kinh doanh đã hồi phục nhưng giá vẫn đang ở vùng thấp. Với nhóm chứng khoán, kỳ vọng từ nâng hạng là rất rõ nét nhưng cần sự chọn lọc khắt khe. Ngược lại, cần thận trọng với nhóm bất động sản và đầu cơ khi các nút thắt pháp lý chưa được tháo gỡ hoàn toàn, tránh tâm lý gỡ gạc ở những mã thiếu nền tảng lợi nhuận rõ ràng.

"Lời khuyên cho nhà đầu tư đó là đừng quá lo lắng về việc giá chưa tăng ngay. Trong đầu tư, giá cả sớm muộn cũng sẽ đồng quy với giá trị nội tại. Việc mua được “hàng tốt” ở “mức giá thấp” là lợi thế lớn nhất để có biên lợi nhuận vượt trội trong tương lai", ông Chung nhấn mạnh.

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng trên thị trường Việt Nam

FiinGroup: Áp lực biên lợi nhuận khiến các ngân hàng khó giảm lãi suất ngay trong ngắn hạn

Top 3 nhóm ngành mạnh nhất so với thị trường chung

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 836.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 685.3 tỷ đồng.

Quyết định số 1509/QĐ-BCT của Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch đầu tư lớn cho giai đoạn 2026- 2030, bao gồm 118 tỷ USD (23,6 tỷ USD/năm) cho sản xuất năng lượng và 18 tỷ USD (3,6 tỷ USD/năm) cho lưới điện.

Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIC, VHM, VCB không quá mạnh trong khi khá nhiều blue-chips tầm trung lại mạnh lên. VNI được neo giữ tốt tạo điều kiện cho số lớn cổ phiếu phục hồi.

Những nỗ lực phục hồi về cuối phiên vẫn không đủ để đổi màu giá nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Tuy nhiên khá nhiều blue-chips tầm trung cũng như cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá đã bù lại phần nào, duy trì sắc xanh cho VN-Index.

“Chúng tôi tin rằng sớm nhất trong quý 3 sẽ có những hoạt động chính thức đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với các tổ chức cung cấp dịch vụ dưới cơ chế quản lý an toàn, minh bạch”...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

