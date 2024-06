2 dự án nhà xã hội ở Bình Định đủ điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Định cho biết qua rà soát, đã tổng hợp bổ sung dự án Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định, phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn và dự án Khu nhà ở xã hội Vạn Phát, phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, đảm bảo điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP, ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Trong đó, dự án Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định có diện tích đất xây dựng hơn 5.066m2 với tổng mức đầu tư 795,97 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ quý 2/2024 – 4/2026; hiện nhu cầu vay vốn là 318 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành khảo sát địa chất, địa hình và thí nghiệm cọc thử, đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, phòng cháy chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường để triển khai khởi công xây dựng. Tuy nhiên, dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Còn dự án Khu nhà ở xã hội Vạn Phát có nhu cầu vay vốn 600 tỷ đồng. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 21/3/2022, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, tỉ lệ 1/500 vào ngày 13/9/2022, với tổng diện tích hơn 38.568m2. Tổng vốn đầu tư là hơn 625 tỷ đồng với số lượng 749 căn hộ.

Dự án có tiến độ thực hiện từ quý 4/2022 đến quý 4/2026. Tính đến ngày 7/6/2024, dự án này đã hoàn thành khảo sát địa chất, địa hình, xin đấu nối cấp nước, cấp điện, đánh giá tác động môi trường, góp ý thiết kế cơ sở phòng cháy chữa cháy đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật; đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, phòng cháy chữa cháy đối với hạng mục nhà chung cư... để triển khai khởi công xây dựng. Nhưng đến đầu tháng 6, dự án vẫn chưa được giao toàn bộ diện tích đất của dự án.

Trước đó, tỉnh Bình Định cũng công bố thông tin 5 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; 1 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đủ điều kiện vay vốn hỗ trợ theo Chương trình 120.000 tỷ đồng.

Bao gồm, dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 của Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh, nhu cầu vay 154 tỷ đồng; dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình của Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, nhu cầu vay 280 tỷ đồng; dự án Khu chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh, lô B1-32, Khu đô thị mới An Phú Thịnh của Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh, nhu cầu vay vốn 136 tỷ đồng; dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh của Công ty TNHH Phú Hiệp, nhu cầu vay vốn 73 tỷ đồng; dự án Nhà ở xã hội thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cơ điện IEC, nhu cầu vay vốn 789 tỷ đồng; dự án Khu chung cư Trần Bình Trọng của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn, nhu cầu vay 400 tỷ đồng.