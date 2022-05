2022: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu khoảng 3.826 tỷ đồng

Trong đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.825,98 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 523,86 tỷ đồng, tăng lần lượt 150,3% và 103,9% so với năm 2021...

Riêng công ty mẹ giữ vai trò xây dựng chiến lược, hoạch định các nguồn lực, mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.490.94 tỷ đồng, tăng trưởng 162,7% so với năm 2021. Các công ty con thực thi chiến lược và có không gian mạnh mẽ để chủ động tăng trưởng theo thế mạnh của mình.

Tại đại hội, Đạt Phương cũng đã chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. “Đi theo định hướng trở thành một tập đoàn sở hữu hệ sinh thái đa dạng, tập trung, Đạt Phương tiếp tục duy trì 3 chân kiềng cốt lõi là xây dựng, năng lượng, bất động sản, đồng thời bổ sung thêm mảng dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng”, ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn cho biết.

Về lĩnh vực bất động sản, Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu thuần là 1.095 tỷ đồng. Trong 2022, tập đoàn sẽ chính thức ra mắt dự án Casamia Cồn Tiến, triển khai vận hành, khai thác kinh doanh các clubhouse tại 2 khu đô thị Casamia và Casamia Calm Hoi An; đẩy nhanh các giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho những sản phẩm mới tại các tỉnh thành theo mục tiêu kiến tạo những sản phẩm độc đáo, hòa hợp với thiên nhiên, mang lại giá trị thụ hưởng cao nhất.

Với mảng xây lắp, bên cạnh việc giữ vững vị trí hàng đầu trong việc thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, tập đoàn sẽ mở rộng sang mảng xây dựng dân dụng, trở thành doanh nghiệp xây dựng toàn diện.

Ở lĩnh vực điện năng, Đạt Phương tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, mục tiêu đạt 510,8 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện có hiệu quả để đầu tư.

Riêng mảng dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng, tập đoàn tập trung đầu tư phát triển thương hiệu khách sạn Đạt Phương, hướng tới mục tiêu xây dựng 500 phòng 4 – 5 sao. Các khách sạn được thiết kế với phong cách khác biệt, tạo điểm nhấn, dự kiến ngay trong quý 3 năm nay sẽ khởi công khách sạn đầu tiên tại khu đô thị Casamia.

Trả lời cổ đông về lý do chú trọng đầu tư phân khúc này trong bối cảnh bất động sản du lịch đang gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, ông Tuấn chia sẻ: ban lãnh đạo tập đoàn đã nghiên cứu, khảo sát kỹ thị trường ở nhiều địa phương. Chiến lược của tập đoàn là hướng đến đường dài chứ không chỉ là mục tiêu lợi nhuận trước mắt 2022 - 2023. Đầu tư dự án bất động sản hiện nay phải đi cùng với cung cấp dịch vụ tiện ích thì mới phát triển hiệu quả và bền vững được. Hoạt động của các khách sạn trong thời gian đại dịch chững lại nhưng sau đại dịch, đặc biệt là sau khi nước ta mở cửa du lịch thì nhu cầu du lịch của người dân rất lớn.

Năm 2021, Đạt Phương ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.545 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 449 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,1% và 90,2% so với thực hiện năm 2020. Kết quả kinh doanh nổi bật song Hội đồng quản trị tập đoàn đệ trình đại hội mức cổ tức năm 2021 là 10% bằng tiền mặt.

Về vấn đề này, thảo luận tại đại hội, một số cổ đông đã đặt câu hỏi: doanh thu, lợi nhuận tăng, sao cổ tức không tăng so với các năm trước? Ông Tuấn giải thích: "Năm qua, doanh thu tăng mạnh chủ yếu nằm ở mảng xây lắp, nhưng chi phí đầu vào cũng rất cao do giá vật liệu “phi mã”. Chẳng hạn như giá thép tăng 46%, dầu 40%, chi phí xây dựng cũng tăng... do đó, biên lợi nhuận của mảng này rất mỏng".

Theo ông lãnh đạo Tập đoàn, cổ tức 10% là phù hợp chứ không thấp. Hơn nữa, doanh nghiệp cũng phải tích luỹ nguồn lực tài chính để triển khai các hoạt động kinh doanh, đầu tư. "Phải có sức mạnh về tài chính thì doanh nghiệp mới có cơ hội tăng trưởng, phát triển tốt", ông Tuấn nói.

Mặc dù xác định năm 2022 còn nhiều thách thức: Bất ổn chính trị trên thế giới làm cho giá nguyên vật liệu tăng cao, biến đổi khí hậu, nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, rủi ro gia tăng trên hầu hết lĩnh vực… nhưng các cổ đông vẫn bày tỏ niềm tin vào kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.