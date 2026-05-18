22 địa phương triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt giảm phát thải
Chu Khôi
18/05/2026, 15:49
Triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050”, trong năm 2026, ngành trồng trọt sẽ tập trung hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm định phát thải (MRV) và xây dựng quy chuẩn kiểm kê khí nhà kính nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất trên toàn quốc.
Ngày 18/5/2026 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ
chức Hội nghị Ban Chỉ đạo lần thứ nhất triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải
lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050”.
XÂY DỰNG VÙNG TRỒNG TRỌT PHÁT THẢI THẤP
Thông tin tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục
trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết đến nay đã có 22 tỉnh, thành
phố ban hành kế hoạch hành động sản xuất giảm phát thải. Nhiều địa phương,
doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cũng đăng ký tham gia các chương trình, mô hình
sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt.
Theo bà Hương, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đang được triển
khai như xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác giảm phát thải, hoàn thiện hệ thống
đo lường - báo cáo - thẩm định phát thải (MRV), xây dựng mô hình trình diễn và
huy động nguồn lực thực hiện đề án.
Một số địa phương đã bắt đầu triển khai mô hình cụ thể. Tại
Quảng Trị, mô hình lúa giảm phát thải được thực hiện tại 13 xã với diện tích
hơn 6.000ha. Trong khi đó, Hưng Yên dự kiến triển khai mô hình giảm phát thải
trên 3.000ha lúa trong năm 2026, áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ (AWD) kết
hợp thiết bị đo đếm phát thải.
Các hoạt động trọng tâm hiện nay tập trung vào sử dụng hiệu
quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới; tái sử dụng phụ phẩm nông
nghiệp; phát triển nông nghiệp tuần hoàn; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi
số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải.
Trong năm 2026, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ hoàn
thiện quy trình kỹ thuật và MRV đối với các cây trồng chủ lực như lúa, ngô, cà
phê và sầu riêng; đồng thời triển khai các mô hình xử lý rơm rạ bằng chế phẩm
sinh học, mô hình biochar và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về sản xuất giảm
phát thải cho cán bộ kỹ thuật và nông dân.
Với cây cà phê, ngành tập trung xây dựng các mô hình cà
phê tuần hoàn, tưới tiết kiệm, sử dụng phân hữu cơ, tái sử dụng phụ phẩm và phục
hồi sức khỏe đất tại Tây Nguyên và Sơn La; đồng thời thí điểm vùng cà phê phát
thải thấp gắn với truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu bền vững.
Đối với cây ăn quả, các mô hình giảm phát thải sẽ tập
trung trên sầu riêng, thanh long, bưởi, chanh dây và xoài, gắn với quản lý nước
tưới, sử dụng phân bón hữu cơ, xử lý phụ phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn xanh của thị
trường xuất khẩu. Quá trình sản xuất sẽ gắn với mã số vùng trồng, truy xuất nguồn
gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu.
Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển chuỗi giá trị
và thị trường sản phẩm phát thải thấp. Theo kế hoạch, ngành sẽ xây dựng bộ tiêu
chí và định hướng phát triển nhãn hiệu “nông sản phát thải thấp Việt Nam” cho
các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, cà phê, rau quả và chè; hỗ trợ doanh nghiệp,
hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu phát thải thấp; tăng cường truy xuất nguồn
gốc và minh bạch dữ liệu phát thải; hỗ trợ tiếp cận các tiêu chuẩn xanh và thị
trường cao cấp.
Ngoài ra, ngành cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công
nghệ, phát triển biochar và nông nghiệp tuần hoàn; tăng cường truyền thông, đào
tạo và huy động nguồn lực để triển khai đề án.
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TRỒNG TRỌT GIẢM PHÁT THẢI BỀN VỮNG
Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc
gia, Tổ trưởng tổ đào tạo của Đề án, cho biết với những cây trồng phát thải lớn
như mía, dừa, chanh leo hay thanh long cần có lộ trình cụ thể hơn. Điều quan trọng
nhất là phải sớm ban hành quy trình sản xuất giảm phát thải để làm cơ sở tổ chức
tập huấn cho cán bộ khuyến nông và người dân.
Liên quan tới thị trường tín chỉ carbon, ông Nguyễn Như
Cường, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho rằng việc tham gia thị trường tự
nguyện hiện còn khó khăn do chi phí cao và quy trình phức tạp, trong khi sản xuất
nông nghiệp tại Việt Nam chủ yếu quy mô nhỏ lẻ. Vì vậy, cần tính toán kỹ hiệu
quả kinh tế thay vì chạy theo xu hướng.
Theo Cường, trong trường hợp chưa đủ điều kiện tham gia thị
trường carbon, việc giảm phát thải vẫn có ý nghĩa quan trọng khi đóng góp vào mục
tiêu giảm phát thải quốc gia (NDC), từ đó tạo cơ sở để Nhà nước có chính sách hỗ
trợ ngược lại cho ngành nông nghiệp.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh: Sản xuất trồng trọt giảm phát thải không chỉ
nhằm bảo vệ môi trường mà còn là yêu cầu tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại,
bền vững và hội nhập quốc tế.
Theo Thứ trưởng, quá trình triển khai đề án phải gắn với
mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu vào, gia tăng lợi nhuận
cho người dân và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường xuất khẩu.
Về dài hạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn
thiện cơ chế chính sách, xây dựng bộ tiêu chí canh tác giảm phát thải, phát triển
nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp phát thải thấp và hình thành các vùng sản xuất
quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị và hệ thống dữ liệu phát thải đồng bộ. Đây sẽ
là nền tảng quan trọng để ngành trồng trọt từng bước tham gia thị trường carbon
và các cơ chế giao dịch tín chỉ carbon trong tương lai.
Sầu riêng Việt Nam tăng tốc xuất khẩu, chinh phục thêm thị trường tỷ dân

Quý 1/2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng mạnh 230% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định sức hút tại nhiều thị trường quốc tế. Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, sầu riêng Việt Nam dự kiến sẽ chính thức thâm nhập thị trường Ấn Độ từ tháng 7/2026, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 4,5 tỷ USD trong năm nay.
LNG Quỳnh Lập: Mảnh ghép chiến lược cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ
Dự án điện khí LNG 1.500MW tại Nghệ An được kỳ vọng bổ sung nguồn điện quy mô lớn, đồng thời tạo lực kéo cho logistics, cảng biển và công nghiệp phụ trợ theo hướng xanh, hiện đại.
Doanh nghiệp tư nhân cán mốc 1 triệu: Nghịch lý quy mô nhỏ, khó khăn bủa vây
Dù lần đầu tiên cán mốc lịch sử 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam vẫn đang đối mặt với những nghịch lý lớn: quy mô nhỏ bé, sức chống chịu yếu, khó khăn bủa vây từ dòng vốn đến áp lực đầu ra, và rào cản chi phí tuân thủ chính sách đang ngày càng gia tăng…
Nghệ An: Nhiều hợp tác xã từng bước thoát cảnh “làm thuê” trong xuất khẩu
Từ chỗ chủ yếu gia công, phụ thuộc vào doanh nghiệp trung gian, nhiều hợp tác xã tại Nghệ An đang từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng kết nối thị trường để tham gia sâu hơn vào chuỗi xuất khẩu hàng hóa...
Doanh nghiệp dây và cáp điện theo đuổi chiến lược “chuyển đổi kép”
Đối với ngành dây và cáp điện, "chuyển đổi kép" hiện là chiến lược mang tính sống còn nhằm thích ứng kịp thời với xu hướng tiêu dùng mới và các cam kết toàn cầu, đặc biệt trước sức ép ngày càng lớn từ các tiêu chuẩn phát thải cùng quá trình dịch chuyển năng lượng...
