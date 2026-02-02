Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Ngày 1/2, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký quyết định số 199/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026…

Sự kiện mang tên gọi “Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026” (Visit Viet Nam Year - Gia Lai 2026) với chủ đề “Gia Lai- Đại ngàn chạm biển xanh”. Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026, lễ bế mạc vào cuối tháng 12/2026.

Đây là lần đầu tiên Gia Lai - địa phương có diện tích hơn 21.500 km2, lớn thứ hai cả nước được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia, trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng bền vững, liên kết vùng và nâng cao chất lượng tăng trưởng, thay vì chỉ đo lường bằng số lượng khách.

Trọng tâm của Năm Du lịch quốc gia 2026 là giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Cùng với đó là thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước, phát huy thế mạnh vùng và liên vùng, đồng thời định vị Gia Lai như một điểm đến có bản sắc riêng trong những năm tiếp theo.

Theo Đề án, Năm Du lịch quốc gia 2026 có quy mô cấp quốc gia, với các hoạt động chính được tổ chức tập trung tại tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch như Quy Nhơn, Pleiku và các xã, phường liên quan.

Song song với đó, các chương trình, sự kiện chính và sự kiện hưởng ứng sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức tại Gia Lai và trên phạm vi cả nước, tạo nên một chuỗi sự kiện lan tỏa, kết nối Gia Lai với mạng lưới điểm đến quốc gia.

Cách tổ chức này cho thấy Gia Lai không chỉ là “địa điểm đăng cai”, mà được đặt vào vai trò trung tâm kết nối không gian du lịch Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ, mở rộng trải nghiệm cho du khách theo trục núi - biển, văn hóa, sinh thái, khoa học.

Để khởi động chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia, mới đây bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, vừa có buổi làm việc với đại diện kênh truyền hình CNN để xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai ra thế giới. Buổi làm việc diễn ra bên lề Diễn đàn du lịch ASEAN 2026 tại Cebu, Philippines, cùng đại diện cục du lịch các nước ASEAN và các cơ quan thông tấn báo chí.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã mời đội ngũ CNN sang khảo sát du lịch tại địa phương để tiếp cận, nắm bắt thực tế. Từ đó, xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể, chuyên sâu với mục tiêu thu hút khách quốc tế, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách khi đến Gia Lai.

Đại diện kênh truyền hình CNN, bà Jocelyn Kang, Giám đốc tài chính, thông tin về các gói truyền thông, quảng bá hình ảnh Gia Lai ra thế giới trên các kênh truyền thông đa nền tảng của CNN, bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Cũng nhân dịp này, tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026, trong đó điểm nhấn là Hội chợ Du lịch TRAVEX, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã tham gia quảng bá xúc tiến du lịch tại gian hàng chung của Việt Nam do Cục Du lịch Quốc gia chủ trì.

Với chiến lược tiếp cận chuyên nghiệp, Gia Lai tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn liền với bản sắc văn hóa và hệ sinh thái xanh bền vững, thông tin quảng bá thế mạnh du lịch biển xanh và đại ngàn, các sản phẩm OCOP, đặc sản đặc trưng tiêu biểu của Gia Lai như: Cà phê, Nón lá, Nem Tré chợ huyện, bánh tráng nước dừa, hạt điều, hạt tiêu,…thu hút đông đảo sự quan tâm trải nghiệm từ các doanh nghiệp, buyer và nhà truyền thông quốc tế tham gia Hội chợ.

Lãnh đạo Đoàn công tác cũng tham dự chuỗi hội thảo chuyên đề và các buổi họp báo của Cơ quan Du lịch quốc gia (NTO) các nước như Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia để trao đổi kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới liên kết với các đối tác lữ hành quốc tế. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để Gia Lai học hỏi mô hình tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Với thị trường nội địa, ngày 01/2 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”.

Sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu không gian phát triển rộng lớn tạo nên lợi thế đặc biệt cho phát triển du lịch, với những trải nghiệm liên vùng. Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, tỉnh Gia Lai mới sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, trải dài từ cao nguyên bazan, rừng, sông, hồ, thác nước, hệ sinh thái nông nghiệp – sinh thái đặc trưng, đến các không gian trung du, ven biển và đảo.

Đây là nền tảng quan trọng để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch biển – đảo, du lịch thể thao và du lịch sự kiện. Song hành với đó là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn giàu giá trị, bao gồm hệ thống di tích lịch sử – cách mạng; các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng, được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu, trong đó có Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Võ cổ truyền Bình Định tiếp tục được tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, gắn với đời sống cộng đồng và mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 là sự ghi nhận của Trung ương đối với tiềm năng, lợi thế và những nỗ lực của tỉnh trong quá trình phát triển du lịch.

Đây cũng là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản, với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo. Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.