Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

PNJ phát hành thành công gần 171 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Hà Anh

08/05/2026, 07:40

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của PNJ tăng từ 3.413 tỷ đồng lên gần 5.119 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể: PNJ đã phát hành 170.574.553 cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 cho 13.989 cổ đông. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán với số tiền 1.705,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ phiếu ESOP đang trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của PNJ tăng từ 3.413 tỷ đồng lên gần 5.119 tỷ đồng và 169.559 cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 511.721.959.

Kết thúc quý 1/2026, doanh thu thuần hợp nhất của PNJ tăng 79% đạt 17.245 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 117% đạt 1.467 tỷ đồng.

Theo giải thích từ PNJ thì lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do doanh thu thuần trong kỳ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu vàng 24K. Bên cạnh đó, mảng bán lẻ trang sức tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do tỷ trọng doanh thu từ vàng 24K tăng cao hơn so với mảng bán lẻ trang sức, dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu theo dòng hàng và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp chung. Tuy nhiên lợi nhuận gộp tài chính vẫn tăng mạnh so với năm ngoái theo đà tăng trưởng của doanh thu.

Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng so với cùng kỳ, chủ yếu phát sinh từ các hoạt động hỗ trợ bán hàng trong giai đoạn cao điểm, đồng thời chịu tác động từ việc điều chỉnh chi phí lương và phúc lợi định kỳ hàng năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, qua đó góp phần giúp lợi nhuận sau thuế được cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ.

Năm 2026, PNJ lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu tăng 37% lên 48.660 tỷ đồng; lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 23% đạt 9.485 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế tăng 20%-21% lần lượt đạt 4.271 tỷ và 3.409 tỷ đồng, cổ tức 20%

Quỹ ngoại Mỹ tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại PNJ lên hơn 6%

09:03, 04/08/2025

21:45, 30/09/2025

Bức tranh kinh doanh ngành bán lẻ: Giá vàng lập kỷ lục, ước tính lợi nhuận PNJ lao dốc

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của PNJ

07:44, 15/05/2025

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại MWG

Trong phiên ngày 29/4, hai quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã có động thái trái chiều đối với cổ phiếu MWG.

PC1 tiếp tục nhận thông báo nhắc nhở từ HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Cổ phiếu DGC bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5

HOSE quyết định chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang kiểm soát, kể từ ngày 13/05/2026, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định...

Ông Lê Hải Đoàn muốn tăng sở hữu cổ phiếu VNS lên 30,84%

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/4/2026 về miễn chào mua công khai, diễn ra từ ngày 8–27/5/2026.

Bà Phạm Thị Nhung đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPBank

Bà Phạm Thị Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị VPB kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) vừa đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 08/05-05/06.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

