PNJ phát hành thành công gần 171 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của PNJ tăng từ 3.413 tỷ đồng lên gần 5.119 tỷ đồng.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể: PNJ đã phát hành 170.574.553 cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 cho 13.989 cổ đông. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán với số tiền 1.705,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ phiếu ESOP đang trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của PNJ tăng từ 3.413 tỷ đồng lên gần 5.119 tỷ đồng và 169.559 cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 511.721.959.

Kết thúc quý 1/2026, doanh thu thuần hợp nhất của PNJ tăng 79% đạt 17.245 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 117% đạt 1.467 tỷ đồng.

Theo giải thích từ PNJ thì lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do doanh thu thuần trong kỳ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu vàng 24K. Bên cạnh đó, mảng bán lẻ trang sức tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do tỷ trọng doanh thu từ vàng 24K tăng cao hơn so với mảng bán lẻ trang sức, dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu theo dòng hàng và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp chung. Tuy nhiên lợi nhuận gộp tài chính vẫn tăng mạnh so với năm ngoái theo đà tăng trưởng của doanh thu.

Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng so với cùng kỳ, chủ yếu phát sinh từ các hoạt động hỗ trợ bán hàng trong giai đoạn cao điểm, đồng thời chịu tác động từ việc điều chỉnh chi phí lương và phúc lợi định kỳ hàng năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, qua đó góp phần giúp lợi nhuận sau thuế được cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ.

Năm 2026, PNJ lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu tăng 37% lên 48.660 tỷ đồng; lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 23% đạt 9.485 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế tăng 20%-21% lần lượt đạt 4.271 tỷ và 3.409 tỷ đồng, cổ tức 20%