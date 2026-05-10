Petrolimex góp 35 tỷ thành lập công ty sạc ô tô điện

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã PLX-HOSE) thông báo Quyết định của HĐQT về việc góp vốn đầu tư thành lập công ty.

Cụ thể: Petrolimex thông báo quyết định góp vốn thành lập CTCP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX), hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sạc ô tô điện, đổi pin xe máy điện cùng các dịch vụ hỗ trợ liên quan.

Theo đó, VGX có vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, trong đó Petrolimex góp 35 tỷ đồng, tương đương 35% vốn điều lệ.

Được biết, VGX là liên doanh giữa Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors. Theo phát biểu của Chủ tịch PLX ông Phạm Văn Thanh "Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng xanh Việt Nam ra đời với một sứ mệnh rõ ràng: phát triển hạ tầng năng lượng mở cho xe điện, bao gồm cả xe máy điện, ô tô điện và các phương tiện điện khác, phục vụ toàn dân, mở dùng chung cho tất cả các hãng.

Trong giai đoạn 2026 đến 2027, Công ty sẽ thiết lập nền móng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số đô thị trọng điểm; xây dựng hệ thống đổi pin xe máy điện, trạm sạc nhanh cho ô tô; phát triển nền tảng công nghệ quản lý năng lượng và tín chỉ các-bon.

Từ năm 2028 đến 2030, mạng lưới sẽ mở rộng dọc các trục giao thông chính và tích hợp năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và lưu trữ, ngay tại các trạm. Một hành trình rõ ràng, có kỷ luật và có tham vọng.

Ông Thanh cũng nhấn mạnh: đây không phải là một dự án thí điểm. Đây là sự khởi đầu của một hệ sinh thái năng lượng mới, đặt nền tảng cho thập kỷ chuyển đổi xanh của ngành năng lượng Việt Nam, nơi mỗi cây xăng truyền thống của Petrolimex hôm nay sẽ dần trở thành một điểm năng lượng đa dạng cho ngày mai, vừa cấp xăng dầu, vừa đổi pin, vừa sạc điện, vừa khai thác điện mặt trời áp mái".

Trước đó, PLX đã công bố lợi nhuận sau thuế trên BCTC công ty mẹ quý 1/2026 lỗ 1.147,565 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 22,99 tỷ đồng, tương ứng giảm 5.092%; lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất lỗ 662,477 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 210,769 tỷ đồng), tương ứng giảm 414%.

Theo giải trình từ PLX, lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của Tập đoàn theo Báo cáo tài chính riêng và Báo

cáo tài chính hợp nhất đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác của Tập đoàn tiếp tục ổn định và ghi nhận tăng 15% so với cùng kỳ, tuy nhiên hoạt động kinh doanh xăng dầu (gồm Công ty mẹ và 34 Công ty TNHH một thành viên kinh doanh xăng dầu trong nước) ghi nhận lỗ 930 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do:

Một là, diễn biến giá xăng dầu thế giới và phụ phí thị trường: Kể từ thời điểm xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào sáng ngày 28/2/2026 cho đến nay, thị trường năng lượng toàn cầu đã ghi nhận những biến động đặc biệt bất thường và chưa từng có trong lịch sử. Giá dầu thành phẩm và các khoản phụ phí trong chuỗi cung ứng tăng đột biến, khó lường.

Trong tháng 3/2026 xu hướng giá tăng mạnh, giá xăng thành phẩm (RON95) ở mức bình quân 137 USD/thùng, bằng 170% giá bình quân cùng kỳ, bằng 178% giá bình quân tháng 2/2026 và có thời điểm tăng cao nhất ở mức 170 USD/thùng, bằng 220% giá bình quân tháng 2/2026; giá dầu thành phẩm (DO 50ppm) ở mức bình quân 192 USD/thùng, bằng 222% giá bình quân cùng kỳ, bằng 214% giá bình quân tháng 2/2026 và có thời điểm tăng cao nhất ở mức 292 USD/thùng, bằng 329% giá bình quân tháng 2/2026.

Cuối tháng 3 đầu tháng 4/2026 giá chuyển hướng giảm liên tục, đến 21/4/2026 giá xăng thành phẩm (RON95) về mức 124 USD/thùng, giảm 46 USD/thùng so với mức đạt đỉnh vào ngày 23/3/2026; giá dầu thành phẩm (DO 50ppm) về mức 152 USD/thùng, giảm 140 USD/thùng so với mức đạt đỉnh vào ngày 02/4/2026.

Hai là, thị trường xăng dầu trong nước: Trong tháng 3/2026, khi xu hướng giá tăng mạnh, các Thương nhân đầu mối nhỏ khó có khả năng nhập khẩu (trong bối cảnh khan nguồn, giá nhập và phụ phí tăng cao nên lo ngại khả năng lỗ lớn) và không đủ hàng để cung cấp ra thị trường, áp lực về nhu cầu xăng dầu đổ dồn sang các Thương nhân đầu mối lớn như Petrolimex. Tổng sản lượng xuất bán tháng 3/2026 của Petrolimex đạt 1.134.000 m3,tấn (bình quân 36.600 m3,tấn/ngày, đặc biệt một số thời điểm đầu tháng 3/2026 đạt trên 50.000 m3,tấn/ngày - tăng 50% bình quân ngày), tăng 13% so với tháng 2/2026 và tăng 20% so với cùng kỳ 2025.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia với tinh thần “đáp ứng nguồn xăng dầu trong nước là trước hết và trên hết”, để bù đắp khả năng đáp ứng nguồn cung từ các Thương nhân đầu mối khác, Petrolimex - doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong khâu phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước đã điều chỉnh kế hoạch nhập hàng, tìm kiếm nguồn cung tức thời cuối tháng 3/2026 từ các nhà cung cấp theo giá giao ngay ở mặt bằng giá và mức phụ phí thị trường rất cao (lên đến 35-40 USD/thùng đối với dầu Diesel và 12-15 USD/thùng đối với Xăng, cao gấp nhiều lần so với mức thông thường là 2,5-3 USD/thùng) và duy trì tồn trữ vượt quy định (khoảng gần 1 triệu m³,tấn - gấp 1,3 lần lượng hàng tồn kho theo quy định) sẵn sàng ứng phó để nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn. Vì vậy, khi giá xăng dầu chuyển hướng giảm liên tục với biên độ lớn trong tháng 4/2026, rủi ro do suy giảm giá trị hàng hóa đã nhập mua là yếu tố tác động trọng yếu đến hiệu quả kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trong quý 1/2026.