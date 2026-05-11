Vietnam Airlines chốt ngày đại hội cổ đông 2026

Theo đó, HĐQT Vietnam Airlines vừa thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội là 29/5 tới đây, ngày tổ chức dự kiến vào 28/6/2026.

Các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 gồm: Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên Ban kiểm soát; Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Báo cáo kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại VNA giai đoạn đến hết năm 2025; Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (giai đoạn 1); Trình duyệt Chiến lược phát triển Tổng Công ty Hàng không giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn 2045; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty HK; Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội; Các nội dung khác (nếu có).

Theo báo cáo thường niên 2025 của Vietnam Airlines, tính đến ngày 31/12/2025, HVN có tổng cộng 27.203 cổ đông - trong đó, cổ đông lớn nắm giữ trên 5% của HVN gồm: Bộ Tài chính nắm giữ 39,29%; SCIC nắm giữ 47,13% và ANA HOLDINGS INC nắm giữ 5,62%.

Kết thúc quý 1/2026, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng gần 905 tỷ đồng đạt hơn 3.948 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng gần 1.029 tỷ đồng đạt 4.514,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ HVN, trong quý 1/2026 (đây là giai đoạn kinh doanh cao điểm trong ngành hàng không), Tổng Công ty tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động kinh doanh: tối ưu hóa, nâng cao hiệu suất sử dụng đội bay, nguồn nhân lực; cắt giảm tối đa chi phí …và đặc biệt nhu cầu khách hàng tăng đã làm cho lợi nhuận của Tổng Công ty tăng mạnh so với Vietnam Airlines 1/2025, lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong báo cáo mẹ và BCTCHN Vietnam Airlines 1/2025 lần lượt đạt trên 6.026 tỷ đồng và 7.311 tỷ đồng (đều bằng 20% doanh thu).

Cũng trong quý 1/2026, tổng doanh thu và thu nhập khác quý 1/2026 của Công ty mẹ tăng 18,31% so với quý 1/2025 (tăng hơn 4.581,6 tỷ đồng) trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển tăng 18,4% (nội địa tăng 2,9%, vận chuyển quốc tế tăng 28,6%) so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi phí của Công ty mẹ tăng 16,73% tương đương tăng 3.676,8 tỷ đồng so với quý 1/2025, chủ yếu tăng chi phí giá vốn và chi phí bán hàng (tăng tương ứng với tăng sản lượng ASK tăng 15,8%).

Mặt khác, tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác của quý 1/2026 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ tăng hơn 904,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Do đó, lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất quý 1/2026 tăng 29,50% (tăng hơn 1.028,5 tỷ đồng) so với quý 1/2025 chủ yếu do tăng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và các công ty con của Tổng Công ty.

Theo HVN, mặc dù chiến sự Trung Đông bùng nổ từ ngày 28/02/2026 gây áp lực lớn lên chi phí và mạng bay, Tổng Công ty khẳng định duy trì vững chắc khả năng hoạt động liên tục. Với tiềm lực sẵn có và các kịch bản ứng phó linh hoạt đã được kích hoạt ngay lập tức, Tổng Công ty tự tin vượt qua các rào cản địa chính trị, đảm bảo luồng vận hành vận tải không gián đoạn, tối ưu hóa nguồn lực để bảo vệ mục tiêu hiệu quả khai thác trong năm 2026.

Ngoài ra Tổng Công ty đã hoàn thành Đề án tổng thể các giải pháp để Tổng Công ty sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035, trong các năm tới Tổng Công ty sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và phát triển bền vững.