Kết nối tiêu thụ nông sản Long An và các tỉnh

Nhằm kết nối, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ cho các nông sản của tỉnh Long An với các tỉnh, thành phố, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An và đại diện các tỉnh, thành phố, hiệp hội, nhà thu mua, siêu thị, doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức diễn đàn trực tuyến vào ngày 11/12/2021.

HÀNG NGHÌN XE TRÁI CÂY LẠI MẮC KẸT Ở CỬA KHẨU

Chia sẻ những thông tin liên quan tới xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản đi Trung Quốc tại các cửa khẩu thời điểm này, ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết, theo thông báo Sở Công thương Lạng Sơn, đến ngày 10/12, hiện có 4.000 xe đang “mắc kẹt” chưa thể thông quan tại Lạng Sơn, các bãi tập kết xe đã đầy kín.

“Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đã có văn bản gửi tới các địa phương, có phương án cân đối lại, chủ động biện pháp tạm thời bảo quản nông sản tại các kho lạnh, kết nối thông tin với Sở Công thương (Lạng Sơn) cập nhật thông tin tiến độ thông quan, để giảm thiểu những rủi ro, chi phí... cho doanh nghiệp”, ông Hòa cho hay.

Tái diễn tình trạng ùn ứ xe hàng tại cửa khẩu.

Đề cập về tình hình tại cửa khẩu Móng Cái, ông Lê Thanh Hòa dẫn thông tin của Ban quản lý cửa khẩu sáng ngày 11/12, các xe thủy sản đông lạnh hiện tồn là 800 xe (cá ba sa, tôm đông lạnh…) và 300 container hoa quả. Riêng đối với sản phẩm thủy sản tươi sống vẫn thông quan rất thuận lợi.

Do đó, ông Hòa khuyến cáo các địa phương, doanh nghiệp hết sức cẩn trọng trong kiểm tra chất lượng sản phẩm… tránh nằm chờ ở cửa khẩu lâu, tốn kém chi phí cho doanh nghiệp…

Hiện tại 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, năng lực thông quan giảm 50% so với trước đây, khoảng 220/ngày (trước 450 xe/ngày). Tổng công suất thông quan của 3 cửa khẩu trung bình 500 xe/ngày. Riêng với hoa quả đang ùn tắc ở Tân Thanh như thanh long, mít mất 10-14 ngày 1 xe mới được thông quan. Tại cửa khẩu Móng Cái, 1 ngày có 40- 50 xe được thông quan. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vina T&T, nông sản Việt có quán tính xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, cần đẩy mạnh việc xuất khẩu sang các thị trường khác như EU, Mỹ.

“Chúng ta cần hình thành thêm nhiều vùng trồng đạt tiêu chuẩn GlobalGAP để có thể làm được điều này”, ông Tùng nói. Thông qua Diễn đàn kết nối nông sản 970, ông Tùng bày tỏ mong muốn, Vina T&T trở thành cánh tay nối dài đưa nông sản Long An đến nhiều thị trường trên thế giới. Trước mắt, Tổng Giám đốc Vina T&T đặt mục tiêu đưa nông sản tới sâu hơn vào trung tâm nước Mỹ bằng cách nâng cao chất lượng nông sản, và các kỹ thuật bảo quản.

Bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Giám đốc giao dịch và cung cấp sản phẩm của Sài Gòn Co-op khuyến cáo các hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất trái cây, nông sản nên tham dự các hội nghị xúc tiến, tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm để nhận những phản hồi từ các địa phương khác.

“Người dân cần hiểu, tại sao khi đưa hàng vào các kênh như siêu thị lại phát sinh nhiều chi phí. Hàng hóa không chỉ bán bằng chất lượng, mà còn bằng cảm quan, bằng mẫu mã bao bì”, bà Tuyền chia sẻ.

Cuối cùng, bà Tuyền kiến nghị Long An, cũng như các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có phương án giúp người dân có nhận thức về chế biến, bảo quản nông sản, từ lúc sau thu hoạch đến đóng bao bì. Ví dụ về sản phẩm chuối, người dân cần biết thời điểm thu hoạch, thời gian vận chuyển… như thế nào là tối ưu.

LONG AN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG VÙNG NGUYÊN LIỆU NÔNG SẢN

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp. Với khoảng 300.000 ha đất nông nghiệp, lúa vẫn là nông sản chính của Long An, với sản lượng khoảng 2,9 triệu tấn/năm, trong đó có 1,6 triệu tấn lúa chất lượng cao. Ngoài lúa, Long An còn sản lượng lớn về rau 200.000 tấn rau, 330.000 tấn thanh long, khoai mỡ khoảng 47.000 tấn.

Điểm cầu Long An.

Về chăn nuôi, Long An có khoảng 9 triệu con gia cầm, lợn 85.000 con, và hơn 40 cơ sở giết mổ. Về thủy sản, sản lượng của tỉnh khoảng 72.000 tấn, trong đó tôm nước lợ 15.000 tấn. Long An có nhiều đặc sản, được ưa chuộng, có khả năng cạnh tranh cao, tạo được chỗ đứng trên thị trường như gạo nàng thơm Chợ Đào, dưa hấu Long Trì, thanh long Châu Thành, đậu phộng Đức Hòa…

“Thời gian qua, một số nông sản có thế mạnh của Long An bị ảnh hưởng bởi dịch: đầu ra thiếu ổn định, xuất nhập khẩu khó khăn vì hàng rào kỹ thuật, chi phí logistics tăng. Bên cạnh đó, hoạt động chăn nuôi có thể gặp khó khăn trong đợt Tết do người dân hiện không mặn mà tái đàn”, ông Lâm thông tin.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam thông tin, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập đề án xây dựng 5 vùng nguyên liệu tập trung lớn trên cả nước, với quy mô khoảng 156.000 ha. Long An nằm trong vùng nguyên liệu Tứ giác Long Xuyên, và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cam kết hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu về truy xuất nguồn gốc.

Để nâng cao giá trị nông sản cũng như thu nhập cho bà con nông dân, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Long An đầu tư nâng cấp, mở rộng phát triển vùng nguyên liệu, với điển hình là huyện Châu Thành – gần như trồng thuần 100% thanh long. Long An cần quan tâm hơn nữa việc phát triển vùng nguyên liệu bằng cách xây dựng các hợp tác xã, phát triển khu vực kinh tế tập thể, tổ hợp tác.

Ông cũng lưu ý Long An cần đẩy nhanh xây dựng trung tâm dịch vụ, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, mục tiêu của trung tâm là vừa nghiên cứu công nghệ, chuyển giao, đào tạo, vừa phát triển vùng nguyên liệu.

Với lợi thế tiếp giáp TP. HCM, Thứ trưởng Trần Thanh Nam tin tưởng Long An có thể huy động và tận dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao từ thành phố trong việc xây dựng trung tâm, giúp giảm tổn thất sau thu hoạch.

“Về vấn đề phát triển đa dạng thị trường, cả trong nước lẫn ngoài nước. Long An nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung không nên tập trung vào một thị trường riêng lẻ. Với thị trường quen thuộc Trung Quốc, Long An nên có kế hoạch tận dụng việc nước bạn sắp mở cửa thị trường cho chanh leo, sầu riêng, khoai lang”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Long An và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nên cập nhật sớm, kịp thời với thông tin các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, giúp tránh tình trạng ùn ứ khi vận chuyển.