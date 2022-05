4 tháng đầu năm, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng gần 64% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể: trong tháng 4, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.770 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 145 tỷ đồng, lần lượt tăng lần lượt 49,6% và 70,5% so với tháng 4 năm 2021.

Lũy kế 4 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.912 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 866 tỷ đồng; tăng lần lượt 42,9% và 44,9% so với 4 tháng đầu năm 2021.





Kết quả kinh doanh luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022.

Về cơ cấu doanh thu theo từng kênh: doanh thu bán lẻ lũy kế 4 tháng năm 2022 tăng 45.4% so với cùng kỳ. Doanh thu online tăng trưởng 152%; Doanh thu sỉ lũy kế 4 tháng năm 2022, tăng 11.9% so với cùng kỳ; Doanh thu vàng miếng lũy kế 4 tháng năm 2022, tăng trưởng 63,6% trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt và tỷ lệ lạm phát tiếp tục neo ở mức cao.

Lũy kế 4 tháng năm 2022, PNJ Gold đã mở mới 7 cửa hàng, đóng 2 cửa hàng và nâng cấp 6 cửa hàng; PNJ Silver đóng 4 cửa hàng.



Tính đến cuối tháng 4/2022, hệ thống PNJ có 343 cửa hàng độc lập bao gồm 324 cửa hàng PNJ Gold, 10 cửa hàng PNJ Silver (+284 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+9 SiS), 2 cửa hàng PNJ Style (+24 SiS) và 1 cửa hàng PNJ Watch (+89 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "mua" cho PNJ với giá mục tiêu là 139.000 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 32,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,7%.

Bên cạnh đó, VCSC cũng lưu ý rằng vào tháng 4/2021, hoạt động kinh doanh của PNJ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi trước khi bị gián đoạn trở lại từ tháng 5/2021.



Ngoài ra, doanh thu bán lẻ tháng 4/2022 khá ổn định so với tháng 3/2022, khác với những gì chúng tôi ghi nhận trong 4 tháng đầu các năm bình thường như 2019 và 2021, khi doanh thu bán lẻ tháng 4 chỉ tương ứng 77%-82% con số của tháng 3.

Đối với KQKD của các mảng khác, doanh thu bán buôn (chiếm 11% tổng doanh thu trong 4 tháng đầu năm 2022) tăng 11,9% YoY và doanh thu vàng miếng (chiếm 30% tổng doanh thu trong 4 tháng đầu năm 2022) tăng 63,6% YoY trong 4 tháng đầu năm 2022.

VCSC cho rằng biên lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm trước (đạt 17,8% trong 4 tháng đầu năm 2022 so với mức 18,4% trong cùng kỳ năm 2021) do mức tăng mạnh của đóng góp doanh thu từ vàng miếng trong cơ cấu doanh thu của PNJ, tăng lên 30% trong 4 tháng đầu năm 2022 so với mức 26 % trong cùng kỳ năm 2021 vì mảng kinh doanh này thường có biên lợi nhuận gộp đạt khoảng một chữ số (ước tính của chúng tôi là khoảng 1%).

Năm 2022, PNJ dự kiến doanh thu thuần đạt 25.835 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ (19.547 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ (1.029 tỷ đồng); cổ tức 20%. Như vậy, sau 4 tháng, công ty đã hoàn thành 50% mục tiêu doanh thu và 65,67% chỉ tiêu lợi nhuận năm.