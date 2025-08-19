VN-Index tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 – 1.665 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/8/2025

Kết phiên VN-Index tăng 17,83 điểm, tương đương 1,09% lên mốc 1.654,2 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 2,58 điểm, tương đương 0,91% lên 286,45 điểm.

Triển vọng trung hạn của thị trường vẫn được đánh giá tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Triển vọng trung hạn của thị trường vẫn được đánh giá tích cực nhờ động lực tăng trưởng kinh tế cao, tăng trưởng tín dụng đẩy mạnh và kỳ vọng nâng hạng thị trường ngay trong tháng 09 tới đây. VnIndex có thể tiếp tục được neo giữ ở vùng cao và tăng chậm về mặt điểm số nhưng các phân lớp cổ phiếu sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh. Từng phân lớp cổ phiếu vẫn sẽ luân phiên tăng điểm trong giai đoạn này.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục, tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để giữ an toàn cho các vị thế ngắn hạn.

Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư có thể phân bổ tỷ trọng vào các nhóm cổ phiếu đang điều chỉnh tích lũy, tập trung nhiều hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ”.

VN-Index sẽ tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 – 1.665

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng ngay đầu phiên sáng lên ngưỡng 1.655. Sau đó, chỉ số giằng co cả ngày xung quanh ngưỡng này trước khi đóng cửa tại mốc 1.654,2 điểm, tăng gần 18 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Truyền thông dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí.

Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm điều chỉnh mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Trong những phiên tới, VN-Index sẽ tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 – 1.665”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất 1.620 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất 1.620 điểm, hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN-Index hướng đến vùng giá 1.650 điểm. Trong khi VN30 đang hướng đến vùng giá quanh 1.800 điểm. VN-Index vẫn tăng trưởng mạnh sau khi vượt đỉnh lịch sử. Nhưng khá nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh đầu tiên, đang có rủi ro tạo vùng đỉnh, áp lực bán giá cao giá tăng, không hấp dẫn các vị thế đầu cơ ngắn hạn.

Thị trường có diễn biến tích cực trong ngày kỹ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám 19-08-1945. Tâm lý thị trường hứng khởi, giao dịch sôi động, nổi bật ở nhóm cổ phiếu xây dựng, bất động sản dân cư, với thông tin nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cắt băng khánh thành, khởi công 250 công trình trên cả nước, sáng 19/8/2025. Đây cũng là những nhóm ngành chiến lược mà chúng tôi đã cập nhật trong những báo cáo định kỳ trước. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng sau giai đoạn tăng nóng, luân chuyển giữa các nhóm ngành. Thị trường sẽ dần thận trọng, giao dịch chậm lại, phân hóa mạnh với thanh khoản suy giảm dần sau khi liên tiếp duy trì trên 50 ngàn tỉ đồng trong những tuần qua. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường hiện nay. Các vị thế đầu cơ, cơ cấu danh mục đầu tư nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu. Kiểm soát các vị thế ngắn hạn, cũng như luân chuyển dòng tiền hợp lý, khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể giảm về biến động trong vùng 1.600 – 1.650 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể giảm về biến động trong vùng 1.600 – 1.650 điểm, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua mới trong giai đoạn để giảm rủi ro T+.

Chỉ báo tâm lý tăng nhẹ nhưng vẫn đang trong xu hướng thận trọng và sức mạnh thị trường chung đang chậm dần.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-60% danh mục, đặc biệt nhà đầu tư nên ưu tiên hạ đòn bẩy về mức thấp và dừng mua mới trong giai đoạn này”.

VN-Index tiếp tục nỗ lực củng cố động lực tại vùng đỉnh cũ 1.650

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm với bóng nến trên dài nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đều đang hướng lên chưa có tín hiệu tạo đỉnh thể hiện cho xung lực mạnh mẽ của thị trường. Đồng thời, chỉ báo CMF vẫn đi ngang trên ngưỡng 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục ghi nhận trên đường MA20 và có rung lắc nhẹ khi chạm đường biên trên dải Bollinger band. Tuy nhiên, chỉ báo MACD đang có xu hướng tạo đáy nên VN-Index có thể sẽ sớm quay lại đà tăng sau khi hoàn tất quá trình tích lũy quanh vùng 1650.

VN-Index tiếp tục nỗ lực củng cố động lực tại vùng đỉnh cũ 1.650 với sắc xanh lan tỏa diện rộng cùng sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang trong đà tăng tốt, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công khi thu hút sự trở lại của lực cầu tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm ngân hàng, bất động sản, thép, và chứng khoán”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.