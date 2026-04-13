4 thiết bị gia dụng giúp tối ưu hoá căn bếp nhỏ

Từ những thiết bị nhỏ gọn nhưng đa năng đến các giải pháp “all-in-one” thông minh, căn bếp hiện đại đang được tái định nghĩa theo hướng tinh giản nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm nấu nướng tiện nghi...

Trong bối cảnh diện tích bếp tại nhà ở hiện đại ngày càng thu hẹp, đặc biệt tại các đô thị lớn, việc lựa chọn thiết bị gia dụng không chỉ dừng lại ở công năng mà còn trở thành bài toán tối ưu không gian. Những sản phẩm tích hợp đa chức năng đang nổi lên như một giải pháp hiệu quả, giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi cho gia đình.

Không chỉ giúp tiết kiệm không gian, các thiết bị tích hợp còn góp phần tạo nên một môi trường sống hiện đại, tinh giản và dễ dàng vệ sinh. Khi loại bỏ bớt những thiết bị cồng kềnh, không gian trở nên thông thoáng hơn, thuận tiện cho việc di chuyển và mang lại cảm giác dễ chịu cho các thành viên trong gia đình.

Chính vì vậy, xu hướng lựa chọn đồ gia dụng đa năng đang ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên, thay thế dần các thiết bị đơn chức năng truyền thống. Dưới đây là những thiết bị nhà bếp nhỏ gọn, tích hợp các chức năng đáng cân nhắc cho mọi không gian bếp.

MÁY XAY THỰC PHẨM NHỎ MÀ MẠNH MẼ

Chiếc máy Cuisinart Core Custom 4-Cup Mini Chopper có dung tích lớn hơn khoảng nửa đến một cốc so với nhiều mẫu cùng phân khúc, cho phép xử lý dễ dàng các nguyên liệu kích thước lớn như nửa củ hành tây. Phần nắp được thiết kế với hai lỗ rót tiện lợi, giúp thêm chất lỏng dễ dàng và cải thiện khả năng nhũ hóa khi xay các loại sốt trộn hay đồ chấm.

Điểm đáng chú ý là thiết bị này chiếm rất ít diện tích trên mặt bếp, có thể cất gọn trong tủ và đặc biệt dễ vệ sinh — phù hợp với những căn bếp nhỏ nhưng vẫn yêu cầu thiết bị gia dụng có hiệu suất cao.

MÁY XAY CÁ NHÂN NHỎ GỌN

Chiếc máy NutriBullet Pro 900 có kích thước đủ nhỏ để cất gọn trong tủ, đồng thời cũng không chiếm nhiều diện tích nếu đặt trên mặt bếp. Với không gian hạn chế, thiết bị này đặc biệt tiện lợi để chế biến khẩu phần sinh tố, đồ uống protein hoặc các loại sốt với lượng nhỏ.

Trong quá trình thử nghiệm, đội ngũ phụ trách mảng bếp Wirecutter của tờ The New York Times đánh giá đây là mẫu máy đạt sự cân bằng tốt nhất giữa công suất, độ dễ sử dụng và mức giá. Thiết bị có thể xử lý hầu hết các nhu cầu xay mà không gây quá tải động cơ. Bên cạnh đó, NutriBullet Pro 900 còn đi kèm một số phụ kiện tiện ích như tay cầm vặn và nắp mang đi, phù hợp cho nhu cầu sử dụng linh hoạt khi di chuyển.

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MINI CHO KHẨU PHẦN NHỎ

Instant Mini Vortex 4-in-1 là mẫu nồi chiên không dầu mini có hiệu suất ổn định, đặc biệt phù hợp để hâm nóng các phần ăn nhỏ hoặc chế biến bữa ăn đơn giản cho một đến hai người. Dù kích thước gọn nhẹ, giỏ chiên vẫn có sức chứa khá tốt — chẳng hạn có thể dễ dàng đặt vừa bốn cánh gà cỡ lớn.

Thiết bị được tích hợp các chế độ cài đặt sẵn tiện lợi như chiên không dầu, quay, nướng và hâm nóng, cùng giao diện điều khiển đơn giản với một núm xoay duy nhất. Ngoài ra, với trọng lượng khoảng hơn 3kg, mẫu nồi chiên không dầu này nhẹ hơn đáng kể so với nhiều sản phẩm cùng loại, giúp việc di chuyển và cất giữ trở nên dễ dàng hơn.

NỒI ÁP SUẤT ĐA NĂNG

Các dòng nồi áp suất điện (hay nồi đa năng) tuy không hẳn nhỏ gọn, nhưng lại có thể đảm nhiệm vai trò của nhiều thiết bị khác, nhờ đó giúp thay thế những dụng cụ dư thừa trong gian bếp.

Một trong những lựa chọn nổi bật là Instant Pot Rio 6-quart, được tích hợp sẵn các chế độ nấu cơm, hầm và làm sữa chua, đồng thời hỗ trợ các chương trình thủ công như xào, nấu chậm, nấu áp suất và giữ ấm. Thiết bị này có thể ninh chậm các món thịt, rút ngắn thời gian nấu cơm, thậm chí được lập trình trước để chuẩn bị sẵn bữa sáng như yến mạch.