So sánh tài sản của người hưu trí ở các nước châu Âu

Giữa các quốc gia ở châu Âu có sự chênh lệch đáng kể về giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình lớn tuổi...

Trang Euronews dẫn Khảo sát Tài chính và tiêu dùng hộ gia đình (HFCS) của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố vào giữa năm 2023 cho biết mức tài sản ròng trung vị của các hộ gia đình từ trong độ tuổi 65-74 tại khu vực đồng euro là 185.300 euro.

Tuy nhiên, con số trung vị của từng quốc gia có sự khác biệt lớn, dao động từ mức thấp nhất là 36.300 euro ở Latvia đến mức cao nhất là 1.219.500 euro ở Luxembourg.

Luxembourg nổi bật như một trường hợp ngoại lệ về tài sản ròng trung vị của người hưu trí, vượt xa Malta, quốc gia đứng thứ hai với 310.000 euro.

Bỉ và Ireland cũng nằm trong nhóm các quốc gia có tài sản ròng của người hưu trí đạt mức cao, với con số lần lượt là 307.700 euro và 296.700 euro.

Trong khi đó, Pháp và Đức có tài sản ròng trung vị của người ở tuổi hưu lần lượt là 232.800 euro và 232.100 euro, cho thấy sự ổn định tài chính tương đối của người hưu trí tại các quốc gia này.

Ngược lại, các quốc gia như Latvia, Lithuania, Hungary, Estonia, Croatia và Bồ Đào Nha có mức tài sản ròng trung vị của người hưu trí dưới 100.000 euro. Người hưu trí ở Latvia có mức tài sản ròng trung vị thấp nhất, chỉ đạt 36.300 euro, phản ánh những thách thức kinh tế mà người hưu trí tại đây phải đối mặt.

Một yếu tố quan trọng dẫn đến sự khác biệt về tài sản ròng của người ở tuổi hưu giữa các quốc gia là khả năng sở hữu nhà.

Ở những quốc gia mà người dân có cơ hội lớn hơn để sở hữu nhà và giá trị bất động sản tăng cao, tài sản ròng trung vị của người hưu trí có xu hướng cao hơn. Ngược lại, ở những quốc gia mà việc thuê nhà phổ biến hơn, tài sản ròng cá nhân của người hưu trí có thể thấp hơn, mặc dù người cao tuổi có thể được bảo vệ theo những cách khác.

Ngoài ra, hệ thống lương hưu công cộng và hỗ trợ gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình an ninh tài chính cho người hưu trí.

Ở những quốc gia có hệ thống lương hưu công cộng hào phóng, nhu cầu tích lũy tài sản cá nhân lớn cho tuổi già có thể giảm bớt. Điều này có thể giải thích tại sao một số quốc gia có tài sản ròng cá nhân thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo an ninh kinh tế cho người cao tuổi.

Tài sản trung vị của hộ gia đình trong độ tuổi 65-74 tại 22 quốc gia châu Âu năm 2023. Đơn vị: nghìn euro - Nguồn: ECB/Euronews.

Ông Toby Whelton, nhà nghiên cứu cấp cao tại tổ chức Intergenerational Foundation, nhấn mạnh rằng vai trò của tài sản gia đình ngày càng trở nên quan trọng trong việc quyết định mức tài sản của người hưu trí.

Khi việc mua nhà trở nên khó khăn hơn nếu chỉ dựa vào thu nhập cá nhân, sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ và ông bà có thể đóng vai trò ngày càng lớn trong việc quyết định ai có thể tích lũy tài sản ở độ tuổi trẻ hơn.

Ông nói với Euronews Business: “Điều này làm dấy lên lo ngại về sự bình đẳng cơ hội, bởi vì kết quả kinh tế ngày càng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình hơn là nỗ lực cá nhân”.

Tài sản ròng là sự chênh lệch giữa tổng tài sản của hộ gia đình và tổng nợ phải trả. Tổng tài sản bao gồm tài sản thực và tài sản tài chính.

Tài sản thực gồm giá trị của ngôi nhà chính, các bất động sản khác, phương tiện, đồ có giá trị như trang sức, tác phẩm nghệ thuật và cổ vật, cũng như giá trị của các doanh nghiệp tự doanh. Tài sản tài chính bao gồm tiền gửi, quỹ tương hỗ, trái phiếu, cổ phiếu, tiền nợ hộ gia đình, giá trị của các kế hoạch hưu trí tự nguyện và các tài sản tài chính khác.

Tổng nợ phải trả bao gồm các khoản vay thế chấp thế ngôi nhà chính và bất động sản khác thuộc sở hữu của hộ gia đình, các khoản vay không thế chấp, thấu chi ngân hàng và nợ thẻ tín dụng…