5.000 người "dính bẫy" của đường dây lừa đảo công nghệ cao

Đỗ Như

14/04/2026, 14:16

Bằng thủ đoạn lập website giả, tạo nhiều tài khoản “ảo” trên mạng xã hội, sử dụng sim rác chuyển vùng quốc tế gọi điện cho bị hại, giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng, chỉ trong khoảng thời gian 20 ngày, nhóm đối tượng đã lừa được hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng...

Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật của nhóm lừa đảo.
Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật của nhóm lừa đảo.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Điện Biên thông tin đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng tại bản Phiêng Ngam, huyện Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, Lào.

Trước đó, đầu tháng 3/2026, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, di chuyển từ Campuchia sang Lào nhằm tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của tổ chức này, tháng 4/2026, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 426H, phối hợp chặt chẽ với C02 - Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) để đấu tranh triệt phá.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã có đủ căn cứ khẳng định, trong khoảng thời gian 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2026), nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Hàng chục điện thoại, thẻ sim được lực lượng chức năng thu giữ. 
Hàng chục điện thoại, thẻ sim được lực lượng chức năng thu giữ. 

Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là: lập website giả mạo, tạo nhiều tài khoản “ảo” trên mạng xã hội, sử dụng sim rác chuyển vùng quốc tế gọi điện cho bị hại, giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng.

Nhóm này cung cấp chính xác thông tin cá nhân để tạo lòng tin, “nhờ” chuyển khoản vài nghìn đồng xác nhận đơn hàng. Sau đó, đối tượng viện lý do đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền hàng tháng, dẫn dụ bị hại truy cập link giả và chuyển tiền để “hủy dịch vụ”.

Bằng kịch bản được dàn dựng sẵn, các đối tượng từng bước chiếm đoạt toàn bộ tài sản, thậm chí dụ nạn nhân vay tín dụng, rồi chặn các phương thức liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền của bị hại. 

Tối 10/4/2026, Ban chuyên án đồng loạt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc.

Trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Dương Văn Hà đang thực hiện hành vi phạm tội tại phòng làm việc chung thuộc 2 tòa nhà tại tỉnh Bò Kẹo (Lào), thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính, kịch bản lừa đảo được tổ chức bài bản như “doanh nghiệp ngầm”.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng thành công, 55 đối tượng người Việt Nam cùng tang vật đã được di lý về Việt Nam an toàn qua cửa khẩu Tây Trang vào rạng sáng ngày 12/4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ban chuyên án giao 04 đối tượng người Trung Quốc cho Công an tỉnh Bò Kẹo đấu tranh xử lý theo pháp luật Lào.

Lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng

09:47, 11/04/2026

Vụ Bankland lừa đảo: 5.368 nhà đầu tư "dính bẫy", bị chiếm đoạt 497 tỷ đồng

09:53, 12/04/2026

Lĩnh án 30 năm tù vì làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

15:44, 06/04/2026

Đọc thêm

Cảnh giác trước chiêu lừa mua nhà ở xã hội bằng "suất ngoại giao", "suất nội bộ"

Nhiều người dân tại Hà Nội đã phải chi ra số tiền rất lớn, có vụ lên tới hàng tỷ đồng, với mong muốn mua nhà ở xã hội bằng "suất ngoại giao", "suất nội bộ"... Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện được như cam kết, không hoàn trả đầy đủ, hoặc chỉ trả nhỏ giọt, thậm chí ôm tiền bỏ trốn...

Bộ Y tế yêu cầu bình ổn giá thuốc

Bộ Y tế yêu cầu bình ổn giá thuốc

Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng; nguy cơ gián đoạt chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ Y tế đề nghị triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc; tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến giá; chủ động phương án mua sắm, dự trữ và điều tiết nhằm tránh tình trạng thiếu thuốc cục bộ...

Chính thức kích hoạt Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Chính thức kích hoạt Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Việc xây dựng và đưa vào vận hành Sàn Giao dịch việc làm quốc gia là bước triển khai cụ thể chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ...

Bộ Y tế: Cần đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong khám, chữa bệnh

Bộ Y tế: Cần đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong khám, chữa bệnh

Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong khám, chữa bệnh vẫn đối mặt nhiều thách thức, nhất là tại tuyến cơ sở khi hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, người dân chưa hình thành thói quen. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị đẩy nhanh quá trình số hóa trong thanh toán trên toàn hệ thống...

Đại học Quốc gia Hà Nội sẵn sàng đón 15.000 sinh viên tại Hòa Lạc từ năm học 2026-2027

Đại học Quốc gia Hà Nội sẵn sàng đón 15.000 sinh viên tại Hòa Lạc từ năm học 2026-2027

Từ năm học 2026–2027 sẽ có khoảng 15.000 sinh viên học tập tập trung tại Hòa Lạc. Sinh viên đến từ các đơn vị đào tạo gồm: Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Y Dược...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Đầu tư

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

1

Áp lực chi phí đang đè nặng lên ngành vận tải

Đầu tư

2

Một ngân hàng Thụy Sỹ dự báo giá vàng đạt 6.000 USD/oz vào cuối năm nay

Thế giới

3

Chiến sự Iran: Những lần tuyên bố của Tổng thống Trump khiến thị trường chao đảo

Thế giới

4

Hải Phòng đấu giá 6 mỏ cát tổng trữ lượng hơn 47 triệu m3

Bất động sản

5

Hà Nội sẽ có Trung tâm An ninh mạng từ năm 2027

Kinh tế số

