5.000 người "dính bẫy" của đường dây lừa đảo công nghệ cao
Đỗ Như
14/04/2026, 14:16
Bằng thủ đoạn lập website giả, tạo nhiều tài khoản “ảo” trên mạng xã hội, sử dụng sim rác chuyển vùng quốc tế gọi điện cho bị hại, giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng, chỉ trong khoảng thời gian 20 ngày, nhóm đối tượng đã lừa được hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng...
Ngày 14/4, Công an tỉnh Điện Biên thông tin đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng
chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ
cao xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng tại bản Phiêng Ngam, huyện
Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, Lào.
Trước đó, đầu tháng 3/2026, qua công tác nghiệp vụ, Công an
tỉnh Điện Biên phát hiện một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc
cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, di chuyển từ Campuchia sang Lào nhằm tiếp
tục tổ chức hoạt động lừa đảo.
Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của tổ chức này,
tháng 4/2026, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 426H, phối hợp chặt
chẽ với C02 - Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) để đấu tranh triệt phá.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã có
đủ căn cứ khẳng định, trong khoảng thời gian 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu
tháng 4/2026), nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỷ
đồng.
Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là: lập website giả mạo, tạo
nhiều tài khoản “ảo” trên mạng xã hội, sử dụng sim rác chuyển vùng quốc tế gọi
điện cho bị hại, giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng.
Nhóm này cung cấp chính xác thông tin cá nhân để tạo lòng
tin, “nhờ” chuyển khoản vài nghìn đồng xác nhận đơn hàng. Sau đó, đối tượng viện
lý do đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền hàng tháng, dẫn dụ bị hại truy cập
link giả và chuyển tiền để “hủy dịch vụ”.
Bằng kịch bản được dàn dựng sẵn, các đối tượng từng bước chiếm
đoạt toàn bộ tài sản, thậm chí dụ nạn nhân vay tín dụng, rồi chặn các phương thức
liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền của bị hại.
Tối 10/4/2026, Ban chuyên án đồng loạt tiến hành các biện
pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người
Trung Quốc.
Trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Dương Văn Hà đang thực hiện
hành vi phạm tội tại phòng làm việc chung thuộc 2 tòa nhà tại tỉnh Bò Kẹo
(Lào), thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính, kịch bản lừa đảo
được tổ chức bài bản như “doanh nghiệp ngầm”.
Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng thành công, 55 đối tượng
người Việt Nam cùng tang vật đã được di lý về Việt Nam an toàn qua cửa khẩu Tây
Trang vào rạng sáng ngày 12/4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Ban chuyên án giao 04 đối tượng người Trung Quốc cho Công an tỉnh Bò Kẹo đấu
tranh xử lý theo pháp luật Lào.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
