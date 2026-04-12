Vụ Bankland lừa đảo: 5.368 nhà đầu tư "dính bẫy", bị chiếm đoạt 497 tỷ đồng

12/04/2026, 09:53

Bị can Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc chỉ đạo lập 3 pháp nhân để huy động vốn theo mô hình đa cấp, sử dụng tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người trước. Hơn 5.368 nhà đầu tư đã rót vốn vào các công ty này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 497 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.

Ngày 11/4, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 10 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nhà đầu tư xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland (viết tắt là Công ty Bankland).

Bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM) và 9 bị can khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, bị can Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại công nghệ Cawiho (Công ty Cawiho), Công ty Cổ phần Tập đoàn GBF (Công ty GBF).

Thực tế, ba công ty trên không hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Mặc dù bị can Tĩnh không đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty, nhưng bị can tự nhận là cố vấn cấp cao, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cả 3 công ty này.

Sau khi thành lập, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo các Chủ tịch HĐQT, Giám đốc của 3 công ty tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi hợp tác, góp vốn.

Công ty Bankland soạn thảo hàng loạt hợp đồng có nội dung hợp tác với nhà đầu tư cùng kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề như bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu,  mua bán ô tô, sản phẩm công nghệ... Bản chất đây là hợp đồng huy động vốn không có tài sản đảm bảo, nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ hưởng lãi suất theo ngày, lên đến 43,2%/năm.

Các bị can thường xuyên ra thông báo chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với nhiều quà tặng giá trị lớn (không kể lãi suất đã cam kết): như vàng, sổ đỏ, ô tô, xe máy SH, điện thoại Iphone, hoặc chuyến du lịch nước ngoài... để tạo hiệu ứng truyền thông qua đó lôi kéo thêm khách hàng, nhà đầu tư "rót" thêm tiền. 

Trên thực tế, các nhân viên và nhà đầu tư chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, họ không còn được trả lương, thưởng, quà tặng theo cam kết.

Cáo trạng xác định tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền là 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa được niêm yết và bán các dự án không có thật.

Các bị can trả lại cho các bị hại với tổng số tiền là 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.

Tại Công ty Cawiho, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền là 88 tỷ đồng của 59 bị hại; đã trả lại 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 42 tỷ đồng.

Tại Công ty GBF, Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền là 4 tỷ đồng của 18 bị hại, đã trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định bị can Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo việc thành lập và điều hành các công ty. Các bị can đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại với tổng số tiền là 572 tỷ đồng; đã trả lại 75 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 497 tỷ đồng.

Tìm nạn nhân vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng qua dự án tiền ảo DRK

12:16, 30/03/2026

Tìm nạn nhân vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng qua dự án tiền ảo DRK

Hà Nội: Khởi tố 5 bị can lừa đảo thông qua dự án tiền ảo FTXF

15:31, 17/03/2026

Hà Nội: Khởi tố 5 bị can lừa đảo thông qua dự án tiền ảo FTXF

Bộ Công an kiến nghị xử lý sau sai phạm tại 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

13:29, 03/03/2026

Bộ Công an kiến nghị xử lý sau sai phạm tại 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, rửa tiền

Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, rửa tiền

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech)...

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Việt Nam phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát động Samsung Solve for Tomorrow 2026, mở rộng sân chơi STEM toàn quốc cho học sinh phổ thông, hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng.

Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

Từ ngày 10/4, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu khách phục vụ dịp hè, áp dụng cho các chuyến đi từ ngày 15/5 đến hết ngày 16/8, với nhiều tuyến và chính sách giá linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách dịp cao điểm...

Lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng

Lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng

Mặc dù đã chấm dứt hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư song bị cáo vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất, rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án, ký các hợp đồng ủy thác đầu tư để chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng...

Bộ Nội vụ: Không có phương án hoán đổi nghỉ 9 ngày lễ Giỗ Tổ và 30/4

Bộ Nội vụ: Không có phương án hoán đổi nghỉ 9 ngày lễ Giỗ Tổ và 30/4

Bộ Nội vụ khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và các ngày lễ 30/4, 1/5 năm nay. Như vậy lịch nghỉ thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

Thị trường đang có xu hướng tạo nền giá mới quanh ngưỡng 1750 điểm

Chứng khoán

2

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033

Đầu tư

3

Trái phiếu doanh nghiệp bị kìm hãm bởi cấu trúc lệch và “nút thắt” định giá

Tài chính

4

Chuyển đổi thương mại toàn cầu, cơ hội đa dạng hóa và nâng cấp chuỗi giá trị của Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Khởi động chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”

Du lịch

