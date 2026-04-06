Lĩnh án 30 năm tù vì làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Do có nợ xấu và không đủ điều kiện vay vốn, Phạm Văn Hảo đã thuê làm giả CMND, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn để qua mặt hệ thống tra cứu tín dụng, từ đó lập hồ sơ vay tiền tại nhiều tổ chức tín dụng. Ngoài ra, Hảo còn nhờ người khác đứng tên mua xe, thế chấp ngân hàng và đánh tráo giấy đăng ký xe thật – giả nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng...

Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng. Tòa án xử phạt bị cáo Phạm Văn Hảo (SN 1988, ở phường Dương Nội, Hà Nội) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt cũ, bị cáo phải chấp hành mức án 30 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 03/2018, Hảo có khoản vay phát sinh nợ xấu do không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, nên không đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Để vay được tiền, bị cáo nghĩ ra cách làm giả các giấy tờ cá nhân gồm: CMND, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn. Mục đích làm giả giấy tờ để khi ngân hàng tra cứu trên CIC (Cổng thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam) sẽ không phát hiện ra khoản nợ xấu của Hảo.

Bị cáo thuê người làm giả các giấy tờ trên với giá từ 2 triệu đồng – 5 triệu đồng. Sau đó, từ ngày 23/3/2018 đến ngày 18/1/2019, Hảo sử dụng các giấy tờ giả này để chiếm đoạt tiền hơn 3 tỷ đồng của các cá nhân và ngân hàng.

Theo đó, vào tháng 3/2018, Hảo ký hợp đồng mua 2 chiếc xe ô tô Ford Transit và thế chấp vào ngân hàng để vay 1,4 tỷ đồng. Thực tế, bị cáo đã đưa giấy tờ giả vào hợp đồng vay vốn, nhờ người đứng tên tên hợp đồng mua xe và vay vốn. Bị cáo đánh tráo giấy tờ giấy đăng ký xe và đưa cho cán bộ tín dụng giữ giấy đăng ký giả còn bản thân giữ giấy đăng ký thật.

Bị cáo Hảo tại tòa.

Cùng vào thời gian này, Hảo còn liên hệ ngân hàng khác để vay vốn theo hình thức vay bù đắp để mua 2 chiếc xe ô tô trên. Lần này, bị cáo tiếp tục cung cấp các giấy tờ giả như hợp đồng mua bán xe, CMND, sổ hộ khẩu, bản sao trích lục kết hôn.

Đặc biệt, để không bị phát hiện chiếc xe trên đã được thế chấp, Hảo thuê một đối tượng sử dụng Telegram (không xác định được tài khoản) làm chậm đăng ký giao dịch bảo đảm trên hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp.

Ngân hàng đã thẩm định nhưng không phát hiện ra xe ô tô đã bị thế chấp ở ngân hàng khác, do đó, Hảo dễ dàng vay và chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng của ngân hàng. Ngoài ra, bị cáo còn chiếm đoạt cá nhân khác số tiền 400 triệu đồng.

Trước đó, vào năm 2022, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Hảo mức án 25 năm tù cùng về các tội danh trên. Trong vụ án đó, cơ quan tố tụng làm rõ, Hảo và các đồng phạm chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của các ngân hàng và 5 cá nhân cũng bằng thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả, thuê người đến ngân hàng ký hợp đồng vay vốn, đánh tráo biển số xe…