80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới
TS. Đỗ Văn Huân*
01/09/2025, 06:01
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tính đến nay đã 80 năm. Trong 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại và kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân
tộc.
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập và tự do. Trải qua 80 năm, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Từ những năm tháng chiến tranh gian khổ, đất nước đã vươn mình mạnh mẽ, chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế. Tăng trưởng GDP liên tục đạt trên 6% trong suốt 44 năm qua, với nhiều năm đạt mức cao hơn. Đặc biệt, GDP bình quân đầu người đã tăng từ 1.614 USD năm 2010 lên 4.700 USD dự kiến vào năm 2024, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân.
Việt Nam cũng đã kiểm soát lạm phát hiệu quả, duy trì tỷ lệ dưới 3% trong nhiều năm qua. Cán cân thanh toán có những cải thiện đáng kể, với xuất siêu hàng hóa liên tục trong 9 năm qua. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 630 tỷ USD, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng phát triển của đất nước.
Khi bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng tốc phát triển kinh tế, với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng trên 8% trong năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có những giải pháp đồng bộ về thể chế, chất lượng nguồn lao động và cơ sở hạ tầng. Chỉ khi vượt qua được những thách thức hiện tại, Việt Nam mới có thể thực hiện được khát vọng “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”...
(*) TS. Đỗ Văn Huân, chuyên gia kinh tế.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tạiđây:
Trong năm tài chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 - 30/6/2026 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp. Đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ
vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (tức là vào nhóm thu nhập trung bình cao). Việt Nam muốn trở thành nước thu nhập cao vào cuối năm 2045 thì tăng trưởng trung bình GDP (giá cố định) từ năm 2025-
2044 phải đạt tối thiểu là 5,0%/năm. Nếu tăng trưởng trung bình GDP trong giai đoạn 2025-2044 là 6,0%/năm; 7,0%/năm; 8,0%/năm thì Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao lần lượt vào cuối năm 2042; 2040; 2038.
Với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng so với ngành game thế giới, game Việt đang từng bước chuyển mình từ một thị trường tiêu thụ thành một trung tâm sáng tạo đầy tiềm năng của khu vực và thế giới…
Năm 1988, ký sự “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” của cố nhà văn Phùng Gia Lộc viết về cuộc sống ngột ngạt ở một làng quê xứ Thanh đã gây tiếng vang lớn trong dư luận xã hội lúc bấy giờ. Đó là những ngày tháng âm ỉ mà sục sôi của “Đêm trước Đổi mới”, Thanh Hóa là một trong những điểm nóng nhất. Ở đó, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng bảo thủ và các lực lượng đòi hỏi Đổi mới có thể nói đã đến mức cao trào, phía sau sự bình yên nhưng tiêu điều của một làng quê nằm bên sông Chu hiền hòa.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: