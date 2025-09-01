80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tính đến nay đã 80 năm. Trong 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại và kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập và tự do. Trải qua 80 năm, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Từ những năm tháng chiến tranh gian khổ, đất nước đã vươn mình mạnh mẽ, chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế. Tăng trưởng GDP liên tục đạt trên 6% trong suốt 44 năm qua, với nhiều năm đạt mức cao hơn. Đặc biệt, GDP bình quân đầu người đã tăng từ 1.614 USD năm 2010 lên 4.700 USD dự kiến vào năm 2024, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân.

Việt Nam cũng đã kiểm soát lạm phát hiệu quả, duy trì tỷ lệ dưới 3% trong nhiều năm qua. Cán cân thanh toán có những cải thiện đáng kể, với xuất siêu hàng hóa liên tục trong 9 năm qua. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 630 tỷ USD, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng phát triển của đất nước.

Khi bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng tốc phát triển kinh tế, với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng trên 8% trong năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có những giải pháp đồng bộ về thể chế, chất lượng nguồn lao động và cơ sở hạ tầng. Chỉ khi vượt qua được những thách thức hiện tại, Việt Nam mới có thể thực hiện được khát vọng “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”...

(*) TS. Đỗ Văn Huân, chuyên gia kinh tế.

