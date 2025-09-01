Thứ Hai, 01/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới

TS. Đỗ Văn Huân*

01/09/2025, 06:01

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tính đến nay đã 80 năm. Trong 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại và kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

VnEconomy

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập và tự do. Trải qua 80 năm, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Từ những năm tháng chiến tranh gian khổ, đất nước đã vươn mình mạnh mẽ, chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế. Tăng trưởng GDP liên tục đạt trên 6% trong suốt 44 năm qua, với nhiều năm đạt mức cao hơn. Đặc biệt, GDP bình quân đầu người đã tăng từ 1.614 USD năm 2010 lên 4.700 USD dự kiến vào năm 2024, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân.

Việt Nam cũng đã kiểm soát lạm phát hiệu quả, duy trì tỷ lệ dưới 3% trong nhiều năm qua. Cán cân thanh toán có những cải thiện đáng kể, với xuất siêu hàng hóa liên tục trong 9 năm qua. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 630 tỷ USD, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng phát triển của đất nước.

Khi bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng tốc phát triển kinh tế, với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng trên 8% trong năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có những giải pháp đồng bộ về thể chế, chất lượng nguồn lao động và cơ sở hạ tầng. Chỉ khi vượt qua được những thách thức hiện tại, Việt Nam mới có thể thực hiện được khát vọng “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”...

(*) TS. Đỗ Văn Huân, chuyên gia kinh tế.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-33.html

VnEconomy

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045

07:00, 01/09/2025

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045

Gia Lai đánh thức đại ngàn: Những dự án thay đổi cuộc đời của đồng bào Ba Na

08:00, 01/09/2025

Gia Lai đánh thức đại ngàn: Những dự án thay đổi cuộc đời của đồng bào Ba Na

Từ một nước thiếu ăn trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản

14:56, 31/08/2025

Từ một nước thiếu ăn trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản

Từ khóa:

Cách mạng Tháng Tám Dân giàu nước mạnh đầu tư nước ngoài hội nhập quốc tế kinh tế thị trường phát triển kinh tế Quốc khánh 2/9 tăng trưởng GDP

Đọc thêm

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045

Trong năm tài chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 - 30/6/2026 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp. Đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (tức là vào nhóm thu nhập trung bình cao). Việt Nam muốn trở thành nước thu nhập cao vào cuối năm 2045 thì tăng trưởng trung bình GDP (giá cố định) từ năm 2025- 2044 phải đạt tối thiểu là 5,0%/năm. Nếu tăng trưởng trung bình GDP trong giai đoạn 2025-2044 là 6,0%/năm; 7,0%/năm; 8,0%/năm thì Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao lần lượt vào cuối năm 2042; 2040; 2038.

80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới

80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tính đến nay đã 80 năm. Trong 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại và kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa game Việt ra thế giới

Đưa game Việt ra thế giới

Với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng so với ngành game thế giới, game Việt đang từng bước chuyển mình từ một thị trường tiêu thụ thành một trung tâm sáng tạo đầy tiềm năng của khu vực và thế giới…

Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình: Những trăn trở tìm đường trong “Đêm trước Đổi mới”

Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình: Những trăn trở tìm đường trong “Đêm trước Đổi mới”

Năm 1988, ký sự “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” của cố nhà văn Phùng Gia Lộc viết về cuộc sống ngột ngạt ở một làng quê xứ Thanh đã gây tiếng vang lớn trong dư luận xã hội lúc bấy giờ. Đó là những ngày tháng âm ỉ mà sục sôi của “Đêm trước Đổi mới”, Thanh Hóa là một trong những điểm nóng nhất. Ở đó, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng bảo thủ và các lực lượng đòi hỏi Đổi mới có thể nói đã đến mức cao trào, phía sau sự bình yên nhưng tiêu điều của một làng quê nằm bên sông Chu hiền hòa.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

Dân sinh

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc

Tiêu điểm

2

VietnamPrintPack 2025: Triển lãm hàng đầu về máy móc ngành in ấn và bao bì

Thị trường

3

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045

Đầu tư

4

80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới

Đầu tư

5

Huế sắp có thêm hai dự án dịch vụ - thương mại trọng điểm

Dự án

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: