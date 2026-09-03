Thứ Năm, 03/09/2026
Menu

VnEconomy 81 năm quốc khánh

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia đã hoàn thành kết nối, đồng bộ

H Hà Lê

Bộ Công an cho biết 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia và 67 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia, từng bước tạo giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, thông tin về kết quả triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành việc tạo lập, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia - Ảnh: chinhphu.vn/QP
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, thông tin về kết quả triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành việc tạo lập, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia - Ảnh: chinhphu.vn/QP

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 3/9, thông tin về kết quả triển khai tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết từ ngày 1/7, chiến dịch cao điểm được triển khai nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong chuyển đổi số của hệ thống chính trị.

Đến nay, quá trình triển khai đã chuyển từ giai đoạn rà soát, chuẩn bị sang hình thành các sản phẩm và kết quả cụ thể trên thực tế.

Đối với nhiệm vụ tạo lập, chuẩn hóa và kết nối cơ sở dữ liệu, hiện 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia đã hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 67 cơ sở dữ liệu đã được kết nối, đồng bộ; trong đó 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng dữ liệu, có thể tiếp tục đồng bộ trong thời gian tới.

Khối lượng dữ liệu được kết nối, đồng bộ cũng ở mức lớn. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hơn 108 triệu lượt ghi; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hơn 113 triệu lượt ghi; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm hơn 48 triệu lượt ghi.

Theo Bộ Công an, kết nối dữ liệu đang từng bước tạo giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát phản hồi của các bộ, ngành, địa phương, đã ghi nhận 498/786 thủ tục hành chính được cắt giảm, thay thế và 244/786 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

Bộ Công an đánh giá đây là những kết quả thực tế phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số điểm nghẽn mang tính liên ngành chưa được xử lý dứt điểm, nhất là các vấn đề về dữ liệu có tính hệ thống, an ninh, an toàn mạng và nguồn lực.

Trong thời gian còn lại, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục tập trung chuẩn hóa, làm sạch, đối soát và cập nhật dữ liệu thường xuyên; bảo đảm khả năng chia sẻ, khai thác hiệu quả, kết nối và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, yêu cầu đặt ra là chuyển đổi số, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu phải tạo ra giá trị thực tiễn, có thể đo đếm được đối với người dân, doanh nghiệp và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chuyển đổi số VnEconomy Cơ sở dữ liệu quốc gia VnEconomy Thủ tục hành chính VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Xuất khẩu sầu riêng năm 2026 có thể đạt 4 tỷ USD

Xuất khẩu sầu riêng năm 2026 có thể đạt 4 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu xuất khẩu sầu riêng năm 2026 ít nhất bằng mức 3,85 tỷ USD của năm 2025 và có thể đạt khoảng 4 tỷ USD, đồng thời tập trung đa dạng hóa thị trường, chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng năng lực chế biến, logistics.

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

14 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

208 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy