Bộ Công an cho biết 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia và 67 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia, từng bước tạo giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, thông tin về kết quả triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành việc tạo lập, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia - Ảnh: chinhphu.vn/QP

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 3/9, thông tin về kết quả triển khai tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết từ ngày 1/7, chiến dịch cao điểm được triển khai nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong chuyển đổi số của hệ thống chính trị.

Đến nay, quá trình triển khai đã chuyển từ giai đoạn rà soát, chuẩn bị sang hình thành các sản phẩm và kết quả cụ thể trên thực tế.

Đối với nhiệm vụ tạo lập, chuẩn hóa và kết nối cơ sở dữ liệu, hiện 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia đã hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 67 cơ sở dữ liệu đã được kết nối, đồng bộ; trong đó 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng dữ liệu, có thể tiếp tục đồng bộ trong thời gian tới.

Khối lượng dữ liệu được kết nối, đồng bộ cũng ở mức lớn. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hơn 108 triệu lượt ghi; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hơn 113 triệu lượt ghi; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm hơn 48 triệu lượt ghi.

Theo Bộ Công an, kết nối dữ liệu đang từng bước tạo giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát phản hồi của các bộ, ngành, địa phương, đã ghi nhận 498/786 thủ tục hành chính được cắt giảm, thay thế và 244/786 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

Bộ Công an đánh giá đây là những kết quả thực tế phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số điểm nghẽn mang tính liên ngành chưa được xử lý dứt điểm, nhất là các vấn đề về dữ liệu có tính hệ thống, an ninh, an toàn mạng và nguồn lực.

Trong thời gian còn lại, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục tập trung chuẩn hóa, làm sạch, đối soát và cập nhật dữ liệu thường xuyên; bảo đảm khả năng chia sẻ, khai thác hiệu quả, kết nối và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, yêu cầu đặt ra là chuyển đổi số, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu phải tạo ra giá trị thực tiễn, có thể đo đếm được đối với người dân, doanh nghiệp và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.