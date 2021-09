852.480 liều vaccine AstraZeneca do Đức hỗ trợ đã về Việt Nam

Việc hỗ trợ vaccine này được thực hiện qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế COVAX với sự phối hợp chặt chẽ của UNICEF và WHO Việt Nam cũng như Chính phủ Việt Nam.

Vui mừng về lô vaccine của Đức được chuyển đến qua cơ chế COVAX về tới Việt Nam, Đại sứ Đức tại Việt Nam, TS. Guido Hildner cho biết, nước Đức luôn sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

“Chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi nó được khống chế ở khắp mọi nơi. Chính vì vậy, Đức và Liên minh Châu Âu ủng hộ chiến dịch tiếp cận công bằng và minh bạch vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu qua cơ chế COVAX”, TS. Guido Hildner nói.

Với cương vị là quyền Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, TS. Kidong Park phát biểu: “Thay mặt các tổ chức Liên Hợp Quốc, chúng tôi xin cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đức đã chia sẻ với nhân dân Việt Nam những liều vaccine cứu sống sinh mạng được chuyển tới qua cơ chế COVAX này".

TS. Kidong Park nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh đầy thách thức như hiện nay tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục ủng hộ kế hoạch của Chính phủ trong việc ưu tiên tiêm chủng cho các nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu chống dịch cũng như người cao tuổi, người có bệnh nền và người có nguy cơ cao nhất mắc bệnh nặng hoặc tử vong.

Với lô vaccine do Chính phủ Đức ủng hộ này, đến nay, Việt Nam đã nhận 12.578.110 liều vaccine Covid-19 qua cơ chế COVAX. Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Vaccine (GAVI) đồng khởi xướng và UNICEF là đối tác phân phối chính.

Do Đức đã có đủ vaccine cho nhu cầu của mình đồng thời mong muốn giải quyết các thiếu hụt trong việc sản xuất và cung ứng vaccine toàn cầu, từ cuối tháng 8, Chính phủ Đức cũng đã ủng hộ vaccine từ nguồn riêng của mình.

Đến cuối năm nay, Đức sẽ hỗ trợ tới 100 triệu liều vaccine cho các nước đang phát triển và mới nổi. Qua đó, nước Đức sẽ góp phần vào việc tăng cường khả năng tiếp cận vaccine trên toàn thế giới. Tính đến nay, nước Đức đã bàn giao tổng cộng hơn 8 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Cơ chế COVAX.