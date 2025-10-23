9 tháng, doanh thu vàng 24K của PNJ giảm 44,4% so với cùng kỳ

9 tháng năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.353 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ và hơn thành 81,2% so với kế hoạch (31.607 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 82,2% kế hoạch năm (1.960 tỷ đồng).

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, trong quý 3 năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.136 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỷ đồng, tăng 129,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.353 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ và hơn thành 81,2% so với kế hoạch (31.607 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 82,2% kế hoạch năm (1.960 tỷ đồng).

PNJ cho biết hoạt động kinh doanh của từng kênh, cụ thể:

Doanh thu trang sức bán lẻ: Trong 9 tháng đầu năm 2025, trong tình hình sức mua giảm do giá vàng tăng mạnh thì doanh thu bán lẻ vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ nhiều yếu tố, bao gồm: số lượng cửa hàng tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2024 (429 cửa hàng so với 418); Các chương trình marketing hiệu quả tiếp tục thu hút thành công nhiều khách hàng mới;

Chiến lược sản phẩm và danh mục hàng hóa được điều chỉnh linh hoạt theo xu hướng và nhu cầu thị trường đang thay đổi và PNJ liên tục cải tiến trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Doanh thu trang sức bán sỉ trong 9 tháng năm 2025 tăng 5,3% so với cùng kỳ. Trong điều kiện thị trường chung bị suy giảm, PNJ vẫn duy trì được sự tin tưởng cao từ khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Doanh thu vàng 24K trong 9 tháng năm 2025 giảm 44,4% so với cùng kỳ. Trước tình trạng nguồn nguyên liệu gặp khó khăn và nguồn cung sản phẩm 24K bị hạn chế kéo dài từ nửa cuối năm 2024 đến những tháng đầu năm 2025, PNJ đã chủ động ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty. Cũng theo PNJ, việc giới hạn số lượng sản phẩm vàng 24K khiến doanh thu từ mảng này sụt giảm đáng kể, tuy nhiên, trong quý 3 năm 2025, tình hình mảng vàng 24K đã được cải thiện hơn so với hai quý đầu năm 2025.

Biên lợi nhuận gộp trung bình Trong 9 tháng năm 2025 đạt 20,8%, tăng so với mức 16,7% cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ: sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu.



Cụ thể, tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 65,6%, tăng 11,1% so với mức 54,5% của 9 tháng năm 2024, Giá trị thu hồi trong việc xử lý hàng hóa mua lại tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh giá vàng tăng và PNJ kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao biên lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/09/2025, số lượng cửa hàng đạt 429 - trong đó, PNJ là 422; Style by PNJ là 3 cửa hàng; CAO Fine Jewellery là 3 cửa hàng; 01 Trung tâm Kinh doanh sỉ. PNJ cho biết, trong 09 tháng năm 2025, PNJ mở 10 cửa hàng mới và đóng 10 cửa hàng.