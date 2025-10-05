9 tháng, GRDP thành phố Đà Nẵng tăng trưởng 9,83%

Chi cục Thống kê Đà Nẵng vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố quý 3 và 9 tháng năm 2025; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 ước đạt 9,45%, tính chung mức tăng trưởng 9 tháng năm 2025 là 9,83% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2025, GRDP của Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng 9,83%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,82% so với cùng kỳ, chiếm 34,36% trong mức tăng trưởng chung và đóng góp 3,38 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, tăng trưởng ở khu vực dịch vụ 9 tháng ước đạt 10,76%, đóng góp 62,76% trong mức tăng trưởng chung. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tính tăng 5,21%; giá trị tăng thêm (VA) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 3,54%, chiếm 2,87% trong mức tăng chung và đóng góp 0,28 điểm phần trăm.

Về quy mô GRDP 9 tháng năm 2025 của thành phố Đà Nẵng ước đạt 228.800 tỷ đồng, tăng thêm 27.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 và tiếp tục duy trì vị thứ 11/34 tỉnh, thành phố.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố sơ bộ đến ngày 25/9/2025 đạt 40.238,2 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 8.696,2 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 31.541 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 25/9/2025 đạt 53.579,3 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 63.732 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước ước đạt 16.341 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng vốn đầu tư và tăng 10,7%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 41.412 tỷ đồng, chiếm 65% và tăng 34%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5.979,6 tỷ đồng, chiếm 9,4% và giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Du lịch dịch vụ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GRDP của thành phố.

Giá trị vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 9 tháng năm 2025 ước đạt 10.759 tỷ đồng, bằng 61,2% kế hoạch vốn được giao và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Về thu hút đầu tư trong nước, từ đầu năm đến ngày 20/9/2025, Đà Nẵng thu hút tổng vốn đầu tư lên tới 188.644 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, có 79 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư đạt 94.632 tỷ đồng và 29 lượt điều chỉnh vốn, bổ sung thêm 94.839 tỷ đồng.

Số liệu lũy kế đến ngày 20/9/2025, thành phố Đà Nẵng đã thu hút 429,13 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 87 dự án được cấp mới với vốn đăng ký là 252 triệu USD, tăng 40,3% về số dự án và tăng 58% về số vốn so với cùng kỳ năm 2024.