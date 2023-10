9 tháng, Thái Nguyên thu ngân sách đạt hơn 11.300 tỷ

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức phiên họp thứ 27 để thảo luận và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, 9 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Thái Nguyên ước đạt 4,35% so với cùng kỳ, cao hơn bình quân chung cả nước (4,24%). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 694,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,68% so với cùng kỳ, bằng 68,1% kế hoạch cả năm.

Trong đó, công nghiệp địa phương đạt 31,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 20,76 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ, bằng 59,3% kế hoạch cả năm. Trong đó, giá trị xuất khẩu địa phương đạt 531,4 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ, bằng 69,5% kế hoạch cả năm.

Thu ngân sách nhà nước đạt 11.327 tỷ đồng, bằng 84,4% so với cùng kỳ, đạt 57,9% so với dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 56,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của Thái Nguyên đạt 42.900 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Về sản xuất nông nghiệp, tính tới thời điểm hiện tại diện tích chè trồng mới và trồng lại của địa phương này đạt 256,5 ha, bằng 61,8% kế hoạch cả năm. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 165,7 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ, bằng 75,3% kế hoạch cả năm. Diện tích trồng rừng mới tập trung đạt 3.742 ha, giảm 4,4% so với cùng kỳ, bằng 108,9% kế hoạch.

Theo ông Trịnh Việt Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua các địa phương như TP. Phổ Yên, huyện Đại Từ và huyện Phú Bình đã nỗ lực, chủ động tổ chức các thủ tục, xây dựng hạ tầng, tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các địa phương khác như TP. Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, TP. Sông Công gặp nhiều khó khăn trong thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất. Đến thời điểm hiện tại việc thu tiền sử dụng đất đều chưa đạt kế hoạch đề ra. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đang nỗ lực tìm nguồn thu, thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện cao nhất kế hoạch được giao.

Nhấn mạnh việc thu tiền sử dụng đất liên quan đến việc quy hoạch, phát triển đô thị tại các địa phương, giải ngân vốn đầu tư công, ông Trịnh Việt Hùng chỉ đạo các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị, đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện tổ chức đấu giá.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2024 bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, chú trọng ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

Tăng cường thu hút đầu tư, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; mở rộng xuất khẩu và kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đặc biệt với nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế; thường xuyên đánh giá khả năng thực hiện các nguồn thu trên địa bàn, thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật về quản lý đầu tư, đấu thầu.

Chủ động, nắm chắc tình hình thị trường để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, ổn định thị trường, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, việc triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.