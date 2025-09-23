Thứ Ba, 23/09/2025

Dân sinh

Bộ Nội vụ phản hồi về vướng mắc trong chi trả chế độ theo Nghị định 178

Nhật Dương

23/09/2025, 09:55

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và chịu trách nhiệm chi trả chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đã phúc đáp ý kiến của Bộ Tài chính liên quan đến những vướng mắc trong chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cho biết tại Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn chính sách, chế độ đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025. Sau thời điểm này sẽ kết thúc, báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.

Căn cứ Kết luận số 183-KL/TW và nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ, sau khi trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các Bộ, ban, ngành và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng, thời điểm và trách nhiệm giải quyết chính sách, chế độ.

Theo hướng dẫn, Bộ Nội vụ khẳng định quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng phải được ban hành trước ngày 31/8/2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8/2025 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12/2025, thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Về việc chi trả chính sách, chế độ, tại Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025. Sau thời điểm này sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và chịu trách nhiệm chi trả chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ cho đối tượng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183- KL/TW.

Trường hợp trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Điều này nhằm đảm bảo việc chi trả chính sách, chế độ được thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phản ánh 3 vướng mắc chính trong quá trình thực hiện thanh toán, chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025/NĐ-CP). Theo Bộ Tài chính, nếu không có hướng dẫn kịp thời sẽ gây ách tắc thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ công chức viên chức, người lao động. 

Vì thế, hướng dẫn của Bộ Nội vụ nhằm thống nhất cách hiểu, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức thuộc diện nghỉ việc tinh giản.

Định hướng phương án nhân sự cấp xã sau sắp xếp bộ máy

09:53, 07/09/2025

Định hướng phương án nhân sự cấp xã sau sắp xếp bộ máy

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

09:02, 04/09/2025

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Điều chỉnh thời điểm giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc do sắp xếp bộ máy

14:55, 07/08/2025

Điều chỉnh thời điểm giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc do sắp xếp bộ máy

bộ nội vụ công chức dân sinh ngân sách Nhà nước Nghị định 178/2024/NĐ-CP nghỉ việc sắp xếp bộ máy

Nhân lực - Việc làm

Nghệ An tạo việc làm cho hơn 230.000 lao động trong 5 năm

Nghệ An tạo việc làm cho hơn 230.000 lao động trong 5 năm

Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và biến động kinh tế, Nghệ An vẫn vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm giai đoạn 2021–2025 và tiếp tục dẫn đầu cả nước về xuất khẩu lao động...

Đón Trung thu, doanh nghiệp bán lẻ tung ưu đãi “khủng”

Đón Trung thu, doanh nghiệp bán lẻ tung ưu đãi “khủng”

Năm nay, hàng Việt vẫn giữ được ưu thế trong giỏ quà Trung thu. Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các thương hiệu trong nước như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Đại Phát, Bibica… Ngoài ra còn có dòng bánh nhãn riêng của một số hệ thống siêu thị lớn...

VnEconomy

"Hồi sinh" nghề truyền thống mây tre đan, mở đường phát triển kinh tế bền vững

Không chỉ giữ lại ký ức một làng nghề xưa, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Tân Thọ (xã Trung Chính, Thanh Hoá) đang viết tiếp câu chuyện phát triển kinh tế nông thôn bằng sản phẩm mây tre đan, từng bước chinh phục thị trường quốc tế...

Huy động hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 8.000 phương tiện ứng phó siêu bão RAGASA

Huy động hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 8.000 phương tiện ứng phó siêu bão RAGASA

Siêu bão RAGASA với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17 đang tiến nhanh vào Biển Đông, trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2025 và trong lịch sử quan trắc khu vực. Nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và đê điều từ Quảng Ninh đến Huế, các bộ ngành và địa phương đang được huy động tổng lực để ứng phó.

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động

Các địa phương chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp...

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Thế giới

2

Hậu sáp nhập, Quy Nhơn hội tụ đủ điều kiện để trở thành “đầu tàu” tăng trưởng của Gia Lai

Bất động sản

3

Thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia giảm xuống còn một bộ hồ sơ

Kinh tế số

4

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

5

Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Thế giới

