Bộ Nội vụ phản hồi về vướng mắc trong chi trả chế độ theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và chịu trách nhiệm chi trả chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước...

Bộ Nội vụ đã phúc đáp ý kiến của Bộ Tài chính liên quan đến những vướng mắc trong chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cho biết tại Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn chính sách, chế độ đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025. Sau thời điểm này sẽ kết thúc, báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.

Căn cứ Kết luận số 183-KL/TW và nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ, sau khi trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các Bộ, ban, ngành và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng, thời điểm và trách nhiệm giải quyết chính sách, chế độ.

Theo hướng dẫn, Bộ Nội vụ khẳng định quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng phải được ban hành trước ngày 31/8/2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8/2025 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12/2025, thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Về việc chi trả chính sách, chế độ, tại Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025. Sau thời điểm này sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và chịu trách nhiệm chi trả chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ cho đối tượng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183- KL/TW.

Trường hợp trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Điều này nhằm đảm bảo việc chi trả chính sách, chế độ được thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phản ánh 3 vướng mắc chính trong quá trình thực hiện thanh toán, chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025/NĐ-CP). Theo Bộ Tài chính, nếu không có hướng dẫn kịp thời sẽ gây ách tắc thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ công chức viên chức, người lao động.

Vì thế, hướng dẫn của Bộ Nội vụ nhằm thống nhất cách hiểu, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức thuộc diện nghỉ việc tinh giản.