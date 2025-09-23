Bộ Nội vụ phản hồi về vướng mắc trong chi trả chế độ theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ đã phúc đáp ý kiến của Bộ Tài chính
liên quan đến những vướng mắc trong chi trả chính sách, chế độ theo Nghị
định số 178/2024/NĐ-CP của Chính
phủ.
Bộ Nội vụ cho biết tại Văn bản số
322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài
chính, các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn chính sách, chế độ đối với
các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước
ngày 31/8/2025. Sau thời
điểm này sẽ kết thúc,
báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.
Căn cứ Kết luận số 183-KL/TW và
nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ, sau khi
trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ
đã có Văn bản số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các Bộ, ban, ngành và địa phương về việc thực
hiện Kết luận số 183-KL/TW. Trong
đó, hướng dẫn cụ thể về
đối tượng áp dụng, thời điểm và trách nhiệm giải quyết chính sách, chế độ.
Theo hướng dẫn, Bộ Nội vụ khẳng định quyết định
nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng phải
được ban hành trước ngày 31/8/2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế
độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.
Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền
ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc)
trước ngày 1/8/2025 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết
ngày 31/12/2025, thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.
Về việc chi trả chính sách, chế độ, tại Văn bản số 322-CV/ĐU của
Đảng ủy Chính phủ cũng giao
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng
dẫn, bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với
các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước
ngày 31/8/2025. Sau thời
điểm này sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.
Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn
và chịu trách nhiệm chi trả chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về
quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ
cho đối tượng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số
183- KL/TW.
Trường hợp trong quá trình thực
hiện gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền
xem xét, quyết định. Điều
này nhằm đảm bảo việc chi trả chính sách, chế độ được thực hiện đúng quy định của
pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.
Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
phản ánh 3 vướng mắc chính trong quá trình thực hiện thanh toán, chi trả chế độ,
chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025/NĐ-CP). Theo Bộ Tài chính, nếu không có hướng
dẫn kịp thời sẽ gây ách tắc thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp
pháp của cán bộ công chức viên chức, người lao động.
Vì thế, hướng dẫn của Bộ Nội vụ nhằm thống nhất
cách hiểu, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức thuộc diện nghỉ việc tinh giản.