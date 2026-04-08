ACB có thêm cổ đông lớn

Bà Thiên Hương Jenny đã nâng tỷ lệ sở hữu tổng nhóm có liên quan với Âu Lạc lên hơn 257,4 triệu cổ phiếu, chiếm 5,01% vốn tại ACB.
Nguyễn Thiên Hương Jenny báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE).
Theo đó, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny thông báo đã mua 931,700 cổ phiếu ACB vào ngày 26/03. Theo đó, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã nâng sở hữu từ 77,9 triệu cổ phiếu, chiếm 1,517% lên 78,84 triệu cổ phiếu, chiếm 1,53% vốn tại ACB.
Được biết, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là con của bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc. Hiện, bà Ngô Thu Thúy đang sở hữu 0,95% vốn tại ACB. Ông Nguyễn Đức Hinh - chồng bà Thúy - đang nắm 0,95% vốn ACB.
Theo dữ liệu trên HNX, CTCP Âu Lạc (mã ALC) mới lên sàn UPCoM vào ngày 15/1/2026 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22.400 đồng/cổ phiếu.
CTCP Âu Lạc được thành lập năm 2002. Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty đã định hướng xây dựng chiến lược phát triển và triển khai hoạt động trên lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Công ty đã thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược và trực tiếp ký hợp đồng vận tải với nhiều chủ hàng lớn trong nước như Công ty Saigon Petro, Skypec, Thalexim, Petrolimex, PV Oil, Petimex… Âu Lạc có 8 tàu dầu với tổng trọng tải 119,581DWT, đáp ứng được năng lực quản lý và khai thác đội tàu theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ngoài ra, con trai bà Thúy là ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny đang nắm giữ 1,14% vốn ACB. Bà Mai Phi Lan nắm giữ 0,13% vốn ACB và CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương đang nắm 0.14% và CTCP Icon đang nắm 0.16%.
Với mức giá giao dịch bình quân của cổ phiếu ACB phiên 26/03 là 23.458 đồng/cp, ước tính bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã chi gần 22 tỷ đồng để tăng sở hữu.
Mới đây nhất, VCSC điều chỉnh giảm 3,9% giá mục tiêu xuống 32.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị
MUA đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Giá mục tiêu giảm chủ yếu do VCSC điều chỉnh giảm 7,1% dự báo LNST giai đoạn 2026–2030 (tương ứng các mức giảm -8,8%/-9,9%/-9,9%/-7,0%/-1,9% cho các năm 2026/27/28/29/30).
Việc giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2026–2030 chủ yếu phản ánh việc VCSC điều chỉnh giảm giả định tăng trưởng tín dụng trung bình từ mức 18% xuống 16%, qua đó phản ánh quan điểm thận trọng hơn của NHNN nhằm quản lý các rủi ro về nguồn vốn, tỷ giá và lạm phát. Giả định này nhìn chung phù hợp với định hướng chiến lược của ACB là tập trung vào tăng trưởng bền vững thay vì tăng trưởng nhanh.
Bên cạnh đó, chi phí dự phòng tăng cao của ACB trong quý 4/2025 phần lớn mang tính một lần, và phản ánh
việc ghi nhận đầy đủ các tác động từ sự thay đổi quy định theo Nghị định 86. Quy định này yêu cầu các ngân hàng phải áp giá trị tài sản bảo đảm bằng 0 đối với các khoản vay mất khả năng thanh toán trên hai năm. ACB đã ghi nhận đầy đủ tác động này và xóa các khoản vay bị ảnh hưởng trong quý, qua đó giúp tỷ lệ nợ xấu giảm xuống mức dưới 1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng lên mức 114%, đánh dấu một trong những vị thế chất lượng tài sản tốt nhất trong ba năm qua.
VCSC cho rằng chi phí dự phòng năm 2026 của ACB có thể sẽ giảm đáng kể với chi phí tín dụng ở mức
xấp xỉ 0,2% và rủi ro đối với cổ phiếu này mà NIM năm 2026 thấp hơn kỳ vọng.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
