Thứ Hai, 15/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Norges Bank nâng tỷ lệ sở hữu tại TNG lên 5,08%

Hà Anh

15/06/2026, 15:39

Norges Bank- quỹ thành viên của Dragon Capital đã mua thành công 150.000 cổ phiếu TNG vào ngày 5/6.

Sơ đồ giá cổ phiếu TNG trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu TNG trên HNX.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) vừa có báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Norges Bank.

Theo đó, Norges Bank- quỹ thành viên của Dragon Capital đã mua thành công 150.000 cổ phiếu TNG vào ngày 5/6 theo đó, nâng nâng sở hữu lên hơn 6,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0857% và trở thành cổ đông lớn tại TNG.

Được biết, Norges Bank là một quỹ thành viên của nhóm đầu tư nước ngoài Dragon Capital. Một quỹ thành viên khác của Dragon Capital là Gates Foundation Trust cũng đang nắm 750.000 cổ phiếu TNG, tương ứng 0,5826%.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu TNG mà nhóm quỹ ngoại này đang sở hữu gần 7,3 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 5,67%.

Trước đó, ngày 15/5/2026, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Forum One - VinaCapital Vietnam Fund đã mua vào 100.000 cổ phiếu TNG, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 1,6416% lên 1,7193% vốn.

Ngoài ra, 4 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng hơn 4,2 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ sở hữu 3,2972%).

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu gần 6,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0165% và trở thành cổ đông lớn tại TNG.

Kết thúc quý 1/2026, TNG báo lãi hơn 60 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ (43,3 tỷ đồng) nguyên nhân là doanh thu tăng trưởng 29% so với cùng kỳ. Một phần do công ty tăng trưởng quy mô, tăng lao động vào các dây chuyền may, đồng thời công ty tập trung khai thác các dòng hàng phức tạp và đẩy tiến độ xuất sớm các đơn hàng xuất khẩu .

Ngoài ra, công ty tối ưu hóa chi phí như công ty triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa việc sử dụng công suất máy móc, thiết bị và tài sản, đồng thời kiểm soát hiệu quả thời gian làm việc, hạn chế phát sinh làm thêm giờ.

Thêm vào đó, trong công tác vận hành, công ty đã thực hiện nhiều cải tiến trong quy trình sản xuất và quản trị thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng số hóa và tự động hóa. Các công nghệ như robot trong khâu nhập liệu, hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ quản lý và điều hành đã được triển khai, góp phần nâng cao tốc độ và độ chính xác trong quá trình ra quyết định. Qua đó, chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất được tối ưu, đồng thời hiệu quả kinh doanh được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, công ty tăng cường tỷ lệ sử dụng máy móc thiết bị tự động hóa, mở rộng các công đoạn ứng dụng công nghệ tiên tiến như AVG và robot nhập liệu trong điều hành sản xuất. Việc đầu tư có trọng điểm vào công nghệ kết hợp với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu lãng phí và gia tăng hiệu quả sản xuất.

Nhờ các giải pháp trên, chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp đã được kiểm soát tốt và giảm so với cùng kỳ. Đồng thời nhờ chính sách tài chính hợp lý. Cụ thể: cũng như năm 2025 ảnh hưởng của tình hình thế giới có nhiều biến động trong tỷ giá và lãi suất vay. Công ty đưa ra phương án sử dụng vốn vay và dòng tiền hợp lý nên chi phí tài chính giảm so cùng .

Theo nhận định từ VCSC thì năm 2026, VCSC kỳ vọng TNG tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển đơn hàng sang Việt Nam nhờ lợi thế thuế quan, đồng thời chiến lược đầu tư công nghệ bài bản sẽ hỗ trợ TNG cải thiện hiệu quả hoạt động.

Doanh thu 2026 qua đó dự báo đạt 10 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ). Theo TNG, đơn hàng đã được lấp đầy đến tháng 10/2026 và chưa chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị.

THeo VCSC, dù chịu áp lực từ chi phí nguyên vật liệu tăng cao và chi phí lãi vay trong bối cảnh TNG tiếp tục đầu tư mở rộng, biên lợi nhuận kỳ vọng tiếp tục được cải thiện nhờ khả năng tối ưu chi phí thông qua đầu tư máy móc và tự động hóa, khoản tạm ứng bồi thường bảo hiểm sau lũ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số dự báo đạt 456 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ) trong 2026.

Hiện TNG đang giao dịch ở mức P/E trượt 12T là 6,4 lần, thấp hơn 6% so với trung vị P/E của các công ty cùng ngành trong khi có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu. VCSC kỳ vọng định giá sẽ được hỗ trợ bởi triển vọng ngành tích cực và hiệu quả từ chiến lược đầu tư công nghệ của TNG. VCSC ước tính P/E dự phóng 2026 của TNG là 6,1 lần. TNG cũng có lịch sử trả cổ tức tiền mặt đều đặn từ 800-2.000 đồng/cổ phiếu từ 2021-2025 (DPS/EPS trung bình 61%).

Tuy nhiên VCSC cho biết rủi ro đầu tư đối với TNG là áp lực tài chính do tỷ lệ đòn bẩy cao, rủi ro vĩ mô & địa chính trị và rủi ro tập trung khách hàng.

Bị loại khỏi nhóm vốn hóa tỷ USD, nhóm quỹ Dragon Capital giảm tỷ lệ sở hữu tại KDH

15:32, 04/06/2026

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại MWG

19:35, 07/05/2026

Quỹ ngoại Dragon Capital giảm sở hữu tại DPG trước thềm đại hội cổ đông 2026

18:59, 23/04/2026

Từ khóa:

chứng khoán cổ đông lớn Dragon Capital Gates Foundation Trust TNG

Đọc thêm

Vinaconex bán thành công 35,4 triệu cổ phiếu VIW

Sau giao dịch, Vinaconex giảm sở hữu từ hơn 49,9 triệu cổ phiếu, chiếm 86,01% xuống còn hơn 14,5 triệu cổ phiếu, chiếm 25% và qua đó không còn là công ty mẹ của Viwaseen.

Gia đình Chủ tịch DIG bị bán giải chấp hơn 1,8 triệu cổ phiếu

Trong ngày 9/6, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT đã bị bán giải chấp 958.600 cổ phiếu DIG, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT bị bán giải chấp 550.000 cổ phiếu và mẹ ông Cường bị bán 350.000 cổ phiếu.

POM đối mặt nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2026 để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có các phương án nhằm khắc phục tình trạng vốn chủ sở hữu âm, từng bước đưa công ty đáp ứng trở lại các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định.

Khởi tố lãnh đạo TV4: Chủ tịch, Tổng, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng cùng bị bắt

Hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ. Trường hợp phát sinh các thông tin có liên quan, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo quy định.

CII tiếp tục nâng sở hữu tại PC1 lên hơn 6%

TNHH Thương mại Đầu tư CII - công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII-HOSE) vừa mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1 trong phiên 4/6, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,67% lên 1,79% vốn điều lệ.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu bán lẻ đang giao dịch ở mức thấp so với lịch sử

Chứng khoán

2

Có đến 70 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 5 vừa qua

Chứng khoán

3

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga

Tiêu điểm

4

Hà Nội: Hỗ trợ 20 triệu đồng cho hộ nghèo chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

Dân sinh

5

Bảo hiểm thất nghiệp trước yêu cầu quản trị rủi ro thị trường lao động

Bảo hiểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy