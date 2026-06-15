Norges Bank nâng tỷ lệ sở hữu tại TNG lên 5,08%

Norges Bank- quỹ thành viên của Dragon Capital đã mua thành công 150.000 cổ phiếu TNG vào ngày 5/6.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) vừa có báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Norges Bank.

Theo đó, Norges Bank- quỹ thành viên của Dragon Capital đã mua thành công 150.000 cổ phiếu TNG vào ngày 5/6 theo đó, nâng nâng sở hữu lên hơn 6,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0857% và trở thành cổ đông lớn tại TNG.

Được biết, Norges Bank là một quỹ thành viên của nhóm đầu tư nước ngoài Dragon Capital. Một quỹ thành viên khác của Dragon Capital là Gates Foundation Trust cũng đang nắm 750.000 cổ phiếu TNG, tương ứng 0,5826%.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu TNG mà nhóm quỹ ngoại này đang sở hữu gần 7,3 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 5,67%.

Trước đó, ngày 15/5/2026, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Forum One - VinaCapital Vietnam Fund đã mua vào 100.000 cổ phiếu TNG, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 1,6416% lên 1,7193% vốn.

Ngoài ra, 4 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng hơn 4,2 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ sở hữu 3,2972%).

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu gần 6,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0165% và trở thành cổ đông lớn tại TNG.

Kết thúc quý 1/2026, TNG báo lãi hơn 60 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ (43,3 tỷ đồng) nguyên nhân là doanh thu tăng trưởng 29% so với cùng kỳ. Một phần do công ty tăng trưởng quy mô, tăng lao động vào các dây chuyền may, đồng thời công ty tập trung khai thác các dòng hàng phức tạp và đẩy tiến độ xuất sớm các đơn hàng xuất khẩu .

Ngoài ra, công ty tối ưu hóa chi phí như công ty triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa việc sử dụng công suất máy móc, thiết bị và tài sản, đồng thời kiểm soát hiệu quả thời gian làm việc, hạn chế phát sinh làm thêm giờ.

Thêm vào đó, trong công tác vận hành, công ty đã thực hiện nhiều cải tiến trong quy trình sản xuất và quản trị thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng số hóa và tự động hóa. Các công nghệ như robot trong khâu nhập liệu, hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ quản lý và điều hành đã được triển khai, góp phần nâng cao tốc độ và độ chính xác trong quá trình ra quyết định. Qua đó, chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất được tối ưu, đồng thời hiệu quả kinh doanh được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, công ty tăng cường tỷ lệ sử dụng máy móc thiết bị tự động hóa, mở rộng các công đoạn ứng dụng công nghệ tiên tiến như AVG và robot nhập liệu trong điều hành sản xuất. Việc đầu tư có trọng điểm vào công nghệ kết hợp với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu lãng phí và gia tăng hiệu quả sản xuất.

Nhờ các giải pháp trên, chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp đã được kiểm soát tốt và giảm so với cùng kỳ. Đồng thời nhờ chính sách tài chính hợp lý. Cụ thể: cũng như năm 2025 ảnh hưởng của tình hình thế giới có nhiều biến động trong tỷ giá và lãi suất vay. Công ty đưa ra phương án sử dụng vốn vay và dòng tiền hợp lý nên chi phí tài chính giảm so cùng .

Theo nhận định từ VCSC thì năm 2026, VCSC kỳ vọng TNG tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển đơn hàng sang Việt Nam nhờ lợi thế thuế quan, đồng thời chiến lược đầu tư công nghệ bài bản sẽ hỗ trợ TNG cải thiện hiệu quả hoạt động.

Doanh thu 2026 qua đó dự báo đạt 10 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ). Theo TNG, đơn hàng đã được lấp đầy đến tháng 10/2026 và chưa chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị.

THeo VCSC, dù chịu áp lực từ chi phí nguyên vật liệu tăng cao và chi phí lãi vay trong bối cảnh TNG tiếp tục đầu tư mở rộng, biên lợi nhuận kỳ vọng tiếp tục được cải thiện nhờ khả năng tối ưu chi phí thông qua đầu tư máy móc và tự động hóa, khoản tạm ứng bồi thường bảo hiểm sau lũ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số dự báo đạt 456 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ) trong 2026.

Hiện TNG đang giao dịch ở mức P/E trượt 12T là 6,4 lần, thấp hơn 6% so với trung vị P/E của các công ty cùng ngành trong khi có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu. VCSC kỳ vọng định giá sẽ được hỗ trợ bởi triển vọng ngành tích cực và hiệu quả từ chiến lược đầu tư công nghệ của TNG. VCSC ước tính P/E dự phóng 2026 của TNG là 6,1 lần. TNG cũng có lịch sử trả cổ tức tiền mặt đều đặn từ 800-2.000 đồng/cổ phiếu từ 2021-2025 (DPS/EPS trung bình 61%).

Tuy nhiên VCSC cho biết rủi ro đầu tư đối với TNG là áp lực tài chính do tỷ lệ đòn bẩy cao, rủi ro vĩ mô & địa chính trị và rủi ro tập trung khách hàng.