POM đối mặt nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2026 để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có các phương án nhằm khắc phục tình trạng vốn chủ sở hữu âm, từng bước đưa công ty đáp ứng trở lại các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định.

Công ty Cổ phần Thép Pomina ((mã POM-UPCoM) vừa công bố tình hình đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Cụ thể: căn cứ Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán năm 2025, vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là -590.243.445.055 đồng.

Đồng thời, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025, vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là -630.742.417.321 đồng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QHI4, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ".

Do đó, công ty không còn đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định đối với công ty đại chúng và thuộc trường hợp bị xem xét hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-BTC.

Bên cạnh đó, công ty cho biết công ty đang tích cực triển khai các giải pháp tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các tồn tại về tài chính và cải thiện tình hình vốn chủ sở hữu nhằm đáp ứng đầy đủ các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2026 để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có các phương án nhằm khắc phục tình trạng vốn chủ sở hữu âm, từng bước đưa công ty đáp ứng trở lại các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định.

Trong tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026-2027, POM lên kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt hơn 8.511 tỷ đồng, Ebitda đạt hơn 473,6 tỷ và năm 2027 đạt hơn 13.194 tỷ đồng và Ebitda đạt hơn 941,4 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, POM ghi nhận doanh thu đạt 466 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế đạt 179 tỷ đồng, tăng 12,34% so với khoản lỗ 159,363 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

POM cho biết đầu năm 2026, sản lượng tiêu thụ giảm dẫn đến doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty con giảm so với cùng kỳ và bắt đầu tăng trở lại vào đầu tháng 3/26 sau khi nhận được khoản hỗ trợ vốn từ Tập đoàn Vingroup. Tuy nhiên, nguồn doanh thu này vẫn chưa bù đắp được khoản chi phí phát sinh, đặc biệt là chi phí lãi vay và chi phí phạt chậm thanh toán đối với nhà cung cấp dẫn đến công ty tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Mặt khác, chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ chủ yếu do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng trong kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do công ty con đã từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại từ tháng 3/2026, làm phát sinh các chi phí liên quan đến bán hàng, vận chuyển, bốc xếp và tiêu thụ sản phẩm phục vụ hoạt động bán hàng trong kỳ.

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm và chi phí khác tăng so với cùng kỳ do công ty thực hiện kết chuyển khoản chi phí khấu hao tài sản cố định phát sinh trong thời gian dừng sản xuất của Nhà máy Luyện phôi thép sang khoản mục chi phí khác nhằm phản ánh đúng bản chất hoạt động trong giai đoạn tạm ngưng sản xuất.

Thêm vào đó, thu nhập khác giảm so với cùng kỳ do trong quý 1/2025 công ty có phát sinh một số khoản thu nhập khác không thường xuyên, trong khi quý 1/2026 không phát sinh đáng kể các khoản thu nhập tương tự.