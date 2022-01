ACB có Tổng giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Từ Tiến Phát giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Cụ thể: ngày 14/1, ông Từ Tiến Phát chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Được biết, ông Từ Tiến Phát được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc năm 2015. Ông tốt nghiệp Cử nhân kinh tế và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Ông đã có 23 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Đồng thời, HĐQT cũng có quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc ACB đối với ông Đỗ Minh Toàn, kể từ ngày 14/1/2022.

Trước đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) có khuyến nghị tăng giá mục tiêu cho ACB thêm 7,2% lên 41.600 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ "khả quan" lên "mua" sau mức tăng tổng cộng 4,6% trong dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi và tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2022.

Tuy nhiên, VCSC giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021 thêm 3,3% còn 9,5 nghìn tỷ đồng (+24,0% YoY) chủ yếu do dự báo chi phí dự phòng tăng 31,8%, được bù đắp một phần bởi mức tăng 11,2% trong dự báo của chúng tôi đối với thu nhập phí ròng (NFI).



Đồng thời, VCSC cũng nâng dự báo tổng lợi nhuận cho giai đoạn 2022-2025 thêm 5,8% chủ yếu nhờ thu nhập từ lãi (NII) tăng 0,5%, thu nhập phí thuần (NFI) tăng 8,1%, và (3) chi phí dự phòng giảm 8,1% .

Ngoài ra, VCSC giảm giả định tăng trưởng huy động và cho vay trong năm 2021 thêm 1,5 điểm phần trăm do KQKD 9 tháng đầu năm 2021 thấp hơn dự kiến và tăng dự phóng NIM năm 2021 thêm 3 điểm cơ bản so với dự báo trước đây - dù chương trình cắt giảm lãi suất cho vay vẫn tiếp tục trong quý 4/2021 – nhờ dự báo tăng trưởng tín dụng cao trong quý 4/2021 và COF kỳ vọng không đổi do không có áp lực thúc đẩy tăng trưởng tiền gửi tăng

mạnh trong quý này.

VCSC cũng cho biết, rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi là không tăng thị phần mới và cải thiện NIM trong những năm tiếp theo và đại dịch COVID-19 kéo dài có thể gây ra nợ xấu cao hơn dự kiến.