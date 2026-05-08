ADB tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của ADB đối với sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguồn viện trợ, vốn vay ưu đãi cho đầu tư phát triển giai đoạn mới và hoan nghênh việc ADB sớm khởi động xây dựng Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2027 – 2031, qua đó thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên, đặc biệt rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án, mở rộng các công cụ tài chính linh hoạt, ưu đãi và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách trong xây dựng mô hình phát triển mới, chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ khu vực tư nhân.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ADB thúc đẩy hợp tác ADB - ASEAN, Chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.

Chủ tịch ADB Masato Kanda chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu làm người đứng đầu Chính phủ và cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng đối với Ngân hàng.

Ông Masato khẳng định ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới và Chiến lược Đối tác Quốc gia 2027 – 2031 sẽ bám sát các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

ADB cũng sẽ không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục, phát triển các công cụ tài chính mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn lực cho Việt Nam và các thành viên.