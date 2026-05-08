ADB tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới
Minh Hiếu
08/05/2026, 09:58
Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của ADB đối với sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguồn viện trợ, vốn vay ưu đãi cho đầu tư phát triển giai đoạn mới và hoan nghênh việc ADB sớm khởi động xây dựng Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2027 – 2031, qua đó thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên, đặc biệt rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án, mở rộng các công cụ tài chính linh hoạt, ưu đãi và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách trong xây dựng mô hình phát triển mới, chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ khu vực tư nhân.
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ADB thúc đẩy hợp tác ADB - ASEAN, Chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.
Chủ tịch ADB Masato Kanda chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu làm người đứng đầu Chính phủ và cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng đối với Ngân hàng.
Ông Masato khẳng định ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới và Chiến lược Đối tác Quốc gia 2027 – 2031 sẽ bám sát các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
ADB cũng sẽ không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục, phát triển các công cụ tài chính mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn lực cho Việt Nam và các thành viên.
Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
Nhấn mạnh việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo “đúng, trúng, thực chất”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lắng nghe thực tiễn; lấy ý kiến rộng rãi; đặc biệt là từ đối tượng chịu tác động trực tiếp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với lãnh đạo Philippines, Timor-Leste và Quốc vương Brunei
Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ấn Độ, bắt đầu thăm Sri Lanka
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, tối 7/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ
Tại Mumbai (Ấn Độ) chiều 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn lớn của Ấn Độ, trao đổi về tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực dầu khí, hạ tầng và năng lượng.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: