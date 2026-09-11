MB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho Trường THCS Giảng Võ

Số vé được trao tặng để học sinh, giáo viên và phụ huynh nhà trường trực tiếp theo dõi trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 10/9 trên sân vận động Hàng Đẫy, trong khuôn khổ vòng 2 LPBank V-League 2026/2027.
Bóng đá không chỉ là môn thể thao vua. Với sức lan tỏa đặc biệt, bóng đá có thể kết nối những người xa lạ bằng một niềm vui chung, đồng thời truyền đi những giá trị về tinh thần tập thể, ý chí và sự nỗ lực. Nhưng tình yêu thể thao cũng cần được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, trong đó có môi trường học đường.
Ngày 10/9, tại Trường THCS Giảng Võ, đại diện MB đã trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho học sinh nhà trường. Món quà mở ra cơ hội để các em lần đầu tiên cùng nhau đến sân vận động, trực tiếp cảm nhận bầu không khí của một trận đấu bóng đá chuyên nghiệp.
Chia sẻ tại chương trình, ông Chu Hải Công - Giám đốc Ban Quan hệ Công chúng, Ngân hàng MB cho biết: “MB luôn mong muốn cùng các đối tác, trong đó có Thể Công - Viettel, nuôi dưỡng tinh thần thể thao từ trường học, để những giá trị tích cực của thể thao được lan tỏa rộng hơn trong thế hệ trẻ. Việc MB trao vé cho các em học sinh không phải lần đầu tiên và với mỗi trường học, MB đều muốn tạo cho học sinh những kỷ niệm đẹp nhất với sân cỏ, với thể thao để nuôi dưỡng tinh thần ấy khi các em trưởng thành.”
Đặc biệt, với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em được trực tiếp có mặt trên sân, hòa mình vào không khí bóng đá chuyên nghiệp và theo dõi những cầu thủ từng biết qua truyền hình, báo chí thi đấu.
Tại chương trình, nhà giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, cho biết 605 học sinh cùng giáo viên môn Giáo dục thể chất của nhà trường có cơ hội trực tiếp theo dõi trận đấu giữa Thể Công - Viettel và Công an Hà Nội. Thể Công - Viettel là đội bóng nhận được tình cảm của nhiều thế hệ người hâm mộ Việt Nam. Vì vậy, chuyến đi không chỉ mang đến không khí thể thao sôi động mà còn là trải nghiệm tinh thần ý nghĩa đối với học sinh.
Nhà giáo Tô Thị Hải Yến đánh giá những hoạt động của MB đưa học sinh đến gần với thể thao chuyên nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục thể chất và giáo dục toàn diện.
“Sau trận bóng khi trở về trường, các con không chỉ có một buổi xem bóng đá vui vẻ mà còn mang theo những cảm xúc, những trải nghiệm có ích và đáng nhớ trong suốt quá trình trưởng thành”, nhà giáo Tô Thị Hải Yến chia sẻ.
Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ bày tỏ mong muốn học sinh tiếp tục có thêm nhiều cơ hội hòa mình vào các hoạt động thể thao, từ đó nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện sức khỏe và hình thành lối sống tích cực.
Thể thao không chỉ giúp học sinh nâng cao thể lực mà còn góp phần rèn luyện tính kỷ luật, ý chí, tinh thần đồng đội và khả năng vượt qua thử thách. Việc được trực tiếp chứng kiến những trận đấu đỉnh cao cũng giúp các em có thêm trải nghiệm thực tế, cảm nhận giá trị của sự nỗ lực và tinh thần fair-play. Từ những trải nghiệm như vậy, tình yêu thể thao có thể được nuôi dưỡng tự nhiên trong học sinh, góp phần xây dựng thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh và phát triển hài hòa cả về thể chất, tinh thần và nhân cách.
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