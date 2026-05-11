Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

AI và Telehealth là những “làn sóng mới” trong điều trị bệnh tim mạch

Hoài Phương

11/05/2026, 09:52

Bệnh tim mạch hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tim mạch học đang là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh nhất của y học hiện đại...

Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược
Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, ước tính có 19,8 triệu người tử vong do bệnh tim mạch vào năm 2022, chiếm khoảng 32% số ca tử vong toàn cầu. Theo báo cáo thống kê về tình trạng bệnh lý mạn tính (như số liệu từ CMS - Hoa Kỳ), sự gia tăng chóng mặt của các biến cố tim mạch do xơ vữa (ASCVD) theo độ tuổi là điều mỗi gia đình cần lưu tâm.

Dựa trên dữ liệu thống kê lâm sàng toàn cầu, ở ngưỡng 40 - 45 tuổi, tỉ lệ biến cố tim mạch nghiêm trọng chỉ khoảng 1,9/1.000 người/năm. Khi bước qua tuổi 66 - 70, tỉ lệ này tăng lên 12,7/1.000 người/năm. Và ở tuổi trên 75 nguy cơ vọt lên gần 30/1.000 người/năm.

Việt Nam thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp nhưng gánh nặng bệnh tim mạch cũng đang gia tăng nhanh chóng. Các bệnh lý do xơ vữa động mạch hiện chiếm tới 65% tổng số ca bệnh, trong đó bệnh mạch vành và đột quỵ tiếp tục là 2 nguyên nhân gây tử vong, với khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm. Tầm soát phát hiện sớm và điều trị chuyên biệt với các phương pháp kỹ thuật hiện đại chính là cách để giúp người bệnh tim mạch có cuộc sống tốt, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình và xã hội.

Việt Nam thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp nhưng gánh nặng bệnh tim mạch cũng đang gia tăng nhanh chóng. 
Việt Nam thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp nhưng gánh nặng bệnh tim mạch cũng đang gia tăng nhanh chóng. 

Tại hội nghị khoa học "Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026" (NTCC 2026) do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức mới đây, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết ngành tim mạch học đang chuyển dịch từ mô hình điều trị từng bệnh lý riêng lẻ sang quản lý toàn diện và cá thể hóa cho người bệnh tim mạch.

Các nội dung chuyên môn được xây dựng theo hướng phối hợp đa chuyên khoa, quản lý các yếu tố nguy cơ từ sớm và theo dõi sức khỏe người bệnh xuyên suốt, đặc biệt trong bối cảnh mối liên hệ giữa tim mạch, thận và chuyển hóa ngày càng được quan tâm trong thực hành lâm sàng hiện đại.

Với 298 bài báo cáo chuyên sâu, hội nghị năm nay cập nhật nhiều xu hướng mới được dự báo sẽ phát triển mạnh trong 5 - 10 năm tới như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, các liệu pháp điều trị dựa trên thông tin di truyền, các kỹ thuật can thiệp tim mạch ít xâm lấn và mô hình chăm sóc người bệnh từ xa thông qua Telehealth.

GS.TS.BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh xu hướng mới hiện nay không còn là “đợi có bệnh rồi chữa”, mà là quản lý nguy cơ tim mạch ngay từ sớm trong cộng đồng. Việc này bao gồm đánh giá yếu tố gen, lối sống, các dữ liệu sức khỏe cá nhân và ứng dụng AI để phân tầng nguy cơ thành các nhóm thấp, trung bình hoặc cao. “Khi phân tầng được nguy cơ, chúng ta sẽ có can thiệp sớm. Xu hướng hiện nay là nhận diện sớm, chẩn đoán sớm và can thiệp sớm cho người bệnh”, chuyên gia cho biết.

Hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026” quy tụ đông đảo các chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế hoạt động trong lĩnh vực tim mạch trên toàn quốc tham dự.
Hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026” quy tụ đông đảo các chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế hoạt động trong lĩnh vực tim mạch trên toàn quốc tham dự.

Một trong những thay đổi lớn tiếp theo là sự phát triển của các nhóm thuốc mới tác động trực tiếp lên RNA hoặc cơ chế biểu hiện gen. Theo Giáo sư, thay vì chỉ điều trị triệu chứng như trước đây, các thuốc thế hệ mới đang hướng đến can thiệp sâu vào cơ chế sinh học gây bệnh. Trong đó, kỹ thuật “làm im lặng gen” (gene silencing) đang được nghiên cứu mạnh mẽ. Cơ chế này tác động vào quá trình dịch mã từ mRNA để ngăn chặn cơ thể tạo ra các protein có hại hoặc thúc đẩy sản xuất các protein có lợi.

Một xu hướng nổi bật khác là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong tim mạch học. Theo báo cáo, tính đến ngày 6/5/2026, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt khoảng 200 công cụ AI phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch.

AI hiện được ứng dụng trong phân tích hình ảnh tim mạch, điện tim, theo dõi bệnh nhân liên tục tại giường, thiết bị đeo thông minh, hệ gen và quản lý dữ liệu sức khỏe cá nhân. "AI không thay thế bác sĩ, nhưng bác sĩ biết dùng AI sẽ thay thế bác sĩ không biết dùng AI, tạo ra lợi thế lớn trong thực hành lâm sàng tương lai", GS.TS.BS Trương Quang Bình nhấn mạnh.

Song song với AI là sự phát triển nhanh của mô hình chăm sóc sức khỏe từ xa (Telehealth). Theo chuyên gia, trong tương lai, việc khám bệnh và theo dõi người bệnh sẽ không còn giới hạn trong “bốn bức tường” của bệnh viện. Người bệnh có thể được tư vấn qua màn hình trực tuyến, theo dõi các chỉ số sức khỏe từ xa và được bác sĩ điều chỉnh điều trị kịp thời dù ở cách xa hàng trăm hoặc hàng ngàn cây số.

GS TS BS. Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược, phát biểu tại hội nghị.
GS TS BS. Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược, phát biểu tại hội nghị.

GS.TS.BS Trương Quang Bình cho biết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đã triển khai khám bệnh từ xa cho một số nhóm bệnh ổn định như tăng huyết áp. Mô hình này không chỉ giúp giảm tải cho bệnh viện mà còn hỗ trợ phát hiện sớm các biến cố tim mạch, giảm nguy cơ nhập viện và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh mạn tính.

Trong khi đó, PGS.TS.BS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhận định bức tranh tim bẩm sinh tại Việt Nam trong khoảng 20 năm qua đã thay đổi “cực kỳ ngoạn mục”. Nếu trước đây, khả năng chẩn đoán còn hạn chế do phương tiện kỹ thuật chưa phát triển và đội ngũ chuyên sâu chưa được chuẩn hóa, thì hiện nay nhiều trẻ đã được phát hiện bệnh từ rất sớm, thậm chí ngay trong bụng mẹ.

Bên cạnh chẩn đoán sớm, lĩnh vực điều trị tim bẩm sinh tại Việt Nam cũng đang tiến gần hơn với các trung tâm lớn trên thế giới. PGS.TS.BS Lê Minh Khôi cho biết, trước đây, nhiều trẻ sau phẫu thuật tim bẩm sinh phải mổ lại nhiều lần. Hiện nay, với các kỹ thuật can thiệp qua da, nhiều trường hợp có thể thay van động mạch phổi nhân tạo mà không cần phẫu thuật mở ngực.

Theo PGS.TS.BS Lê Minh Khôi, sự phát triển đồng bộ của tim mạch nhi, hồi sức sơ sinh, can thiệp và phẫu thuật tim đã giúp thay đổi hoàn toàn tiên lượng sống của trẻ mắc tim bẩm sinh.
Theo PGS.TS.BS Lê Minh Khôi, sự phát triển đồng bộ của tim mạch nhi, hồi sức sơ sinh, can thiệp và phẫu thuật tim đã giúp thay đổi hoàn toàn tiên lượng sống của trẻ mắc tim bẩm sinh.

Ngoài ra, phẫu thuật tim ít xâm lấn cũng phát triển rất nhanh. "Mục tiêu hiện nay là xâm lấn tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa, thậm chí nếu chúng ta không nói gì thì mai sau em bé hoàn toàn không biết bản thân từng mang bệnh tim", chuyên gia bày tỏ. 

Nhìn chung, các chuyên gia cho rằng, trong 5 - 10 năm tới, tim mạch học sẽ thay đổi mạnh mẽ với 5 xu hướng lớn gồm: phòng ngừa sớm, thuốc tác động RNA và GLP-1 agonist, can thiệp qua catheter, AI trong thực hành lâm sàng và chăm sóc sức khỏe từ xa. Do đó, đội ngũ nhân viên y tế phải chuẩn bị để bước vào giai đoạn mới này, nếu không sẽ bị lạc hậu trong chăm sóc người bệnh.

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

10:02, 06/05/2026

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

14:50, 04/05/2026

Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh mắt

08:33, 01/05/2026

Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh mắt

Từ khóa:

AI trong y tế bệnh tim mạch sức khỏe telehealth Vneconomy

Đọc thêm

Chớ coi thường các dấu hiệu đầy hơi, chướng bụng

Chớ coi thường các dấu hiệu đầy hơi, chướng bụng

Những nghiên cứu gần đây cho thấy sức khỏe đường ruột có thể là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tuổi thọ, khiến việc chú ý đến các tín hiệu từ cơ thể, đặc biệt là từ đường ruột trở thành một phần thiết yếu của việc duy trì sức khỏe tốt...

AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ

AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ

Trong các xã hội có tốc độ già hóa nhanh của châu Á, AI đang được tận dụng để chăm sóc người cao tuổi. Ngoài tác dụng bầu bạn, các chatbot còn giúp báo động tình trạng sức khỏe và giảm các triệu chứng sa sút trí tuệ…

Nhiều nghiên cứu dược phẩm mới hướng tới chữa đột quỵ

Nhiều nghiên cứu dược phẩm mới hướng tới chữa đột quỵ

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 trên toàn thế giới sau bệnh tim. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực nghiên cứu để phát minh ra các loại dược phẩm có thể giảm đáng kể tổn thương não do đột quỵ gây ra…

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

Từ những ca bệnh người nước ngoài điều trị thành công tại các bệnh viện Việt Nam, lĩnh vực du lịch y tế với lợi thế về chuyên môn, chi phí và tiềm năng kết hợp dịch vụ, được đánh giá là có nhiều dư địa phát triển…

Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

Với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, các kỹ thuật kích thích não không xâm lấn hiện nay có thể giúp điều chỉnh sự mất cân bằng thần kinh và hỗ trợ não của bệnh nhân “học lại” các chức năng đã mất…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

2

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

3

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

4

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

5

Vietnam Airlines chốt ngày đại hội cổ đông 2026

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy