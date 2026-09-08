Cổ phiếu blue-chips phục hồi, thị trường chuyển thế giằng co

Quá nửa cổ phiếu trong rổ VN30 chiều nay lên giá so với phiên sáng, bao gồm cả trụ lớn nhất thị trường là VIC. Thanh khoản rổ blue-chips này cũng tăng gần 71% so với buổi sáng. Sự ổn định của nhóm cổ phiếu lớn giúp đà phục hồi cũng lan tỏa khá rộng.

Phiên phục hồi hôm nay giúp xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index vẫn được bảo toàn.

VN-Index đóng cửa tăng 0,48% (+8,8 điểm) tốt hơn phiên sáng (giảm 0,25%/-4,64 điểm). Độ rộng cải thiện không nhiều với 152 mã tăng và 158 mã giảm nhưng duy trì được thế giằng co. Đáng chú ý là nhóm blue-chips phục hồi sớm hơn và rõ nét hơn.

VN30-Index chốt phiên cũng tăng 0,28% với 20 mã xanh và 9 mã đỏ (phiên sáng giảm 0,1%). Thống kê có 18 cổ phiếu trong rổ này tăng giá so với mức chốt phiên sáng, 7 mã tụt giá. Mặc dù nhóm lên giá hầu hết biên độ khá nhỏ, nhưng vẫn có một vài cổ phiếu xuất sắc.

VIC nổi bật nhất trong diễn biến chiều nay. Chốt phiên sáng VIC vẫn giảm 1,35%, là cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Ngay khi bước vào phiên chiều xuất hiện dòng tiền lớn kéo giá mạnh mẽ. Chỉ trong khoảng 45 phút VIC đảo chiều tăng 1,71% so với tham chiếu. Nửa sau phiên chiều VIC dao động đi ngang, đóng cửa tăng 1,88%. Như vậy riêng chiều nay VIC đã tăng tới 3,27% so với mức chốt buổi sáng, thanh khoản gần 1.233,8 tỷ đồng, tăng 292%. Tính cả phiên VIC khớp lớn nhất thị trường với gần 1.548,6 tỷ đồng.

Cổ phiếu ấn tượng khác là BSR, dù vốn hóa chưa được xếp vào nhóm hàng đầu. BSR buổi sáng không kém, nhưng tăng yếu 0,38%. Chiều nay cũng có lượng tiền mạnh vào kéo, giao dịch tăng 306% về thanh khoản và giá tăng thêm 2,27% nữa. Đóng cửa BSR tăng 2,66% so với tham chiếu, thanh khoản cũng lọt Top 10 sàn HoSE với 194,9 tỷ đồng.

Chỉ riêng sức mạnh của VIC chiều nay đã đủ sức “bẻ lái” VN-Index khi đem về hơn 7 điểm cho mức tăng chung cuộc 1,88%. Chốt phiên sáng VN-Index cũng chỉ giảm 4,64 điểm. Ngoài VIC và BSR, 16 cổ phiếu khác trong rổ VN30 có cải thiện giá cũng bao gồm một số mã lớn như VCB, VPB, BID, GAS.

Nhóm còn đỏ trong rổ VN30 thì chỉ có VHM, VRE và LPB là giảm quá 1%. Trong số này VHM không giảm thêm phiên chiều, mức giảm 1,21% đã có từ sáng. LPB là cổ phiếu duy nhất suy yếu rõ rệt trong buổi chiều. Chốt phiên sáng LPB giảm nhẹ 0,3%, đóng cửa giảm 1,31%. Những cổ phiếu còn lại nhìn chung giảm rất ít.

Trừ VHM, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index phục hồi khá tốt chiều nay.

Sự ổn định của nhóm cổ phiếu blue-chips đã hỗ trợ điểm số, tạo điều kiện cho giao dịch tích cực hơn ở nhóm còn lại. Yếu tố dễ thấy nhất là độ rộng có cải thiện, từ chỗ chỉ có 131 mã xanh phiên sáng thành 152 mã. Tiếc rằng số lượng cổ phiếu tăng mạnh nổi trội vẫn không nhiều, trong 152 mã này chỉ có 58 mã tăng hơn 1%, không khác gì phiên sáng.

Một chút thay đổi ở nhóm tăng là dòng tiền mua tích cực hơn, đẩy thanh khoản lên rõ rệt. Ngoài VIC và BSR, VIX tăng 1,1%, HPG tăng 1,39%, DCM tăng 2,99%, PVT tăng 6,77%, PLX tăng 1,71%, LPS tăng 3,92% đều có thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Tính chung thanh khoản nhóm tăng mạnh nhất này chiếm 35,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Nếu không tính giao dịch của VIC, số còn lại chiếm 21,1%.

Khối ngoại phiên chiều cũng gia tăng mua vào, giải ngân mới trên sàn HoSE đạt 1.023,1 tỷ đồng, tăng 33% so với phiên sáng. Giá trị ròng đạt -65,8 tỷ, tốt hơn đáng kể so với mức -332,7 tỷ đồng buổi sáng. Các cổ phiếu bị bán ròng nổi trội hầu hết vẫn là những đại diện từ phiên sáng: VCB -86,7 tỷ, VPB -77,4 tỷ, DXG -54,9 tỷ, PVD -44,5 tỷ. Phía mua ròng có FPT +64,6 tỷ, VIB +42,2 tỷ, HCM +29,6 tỷ, HPG +26,2 tỷ.

Sự phục hồi của VIC và khả năng ổn định ở các blue-chips còn lại khiến phiên điều chỉnh mạnh hôm qua giống như diễn biến chốt lời một ngày. Thực ra phiên hôm qua điểm số giảm mạnh, cổ phiếu giảm mạnh có phần của các trụ ép xuống. Tuy nhiên sang hôm nay thanh khoản đã giảm đi đáng kể. Ngay cả khi chiều nay hai sàn tăng giao dịch gần 46% so với phiên sáng thì cả ngày cũng chỉ đạt 11.251 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm 21% so với hôm qua.