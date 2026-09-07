Doanh nghiệp PCCC đối thoại về vướng mắc trong nghiệm thu, lưu thông sản phẩm

Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (VFRA) sẽ tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phòng cháy chữa cháy 2026 (Diễn đàn doanh nghiệp PCCC 2026) với chủ đề “Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về lĩnh vực PCCC & CNCH” vào ngày 10/9/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH), thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 - SECUTECH VIETNAM 2026.
Theo Ban tổ chức, diễn đàn dự kiến có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Sở Xây dựng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.
Một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là thủ tục và các yêu cầu liên quan đến việc lưu thông sản phẩm, phương tiện PCCC trên thị trường.
Đối với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối và cung cấp thiết bị PCCC, quá trình đưa sản phẩm ra thị trường phải đáp ứng nhiều yêu cầu về chất lượng, hồ sơ và thủ tục. Trong thực tế, doanh nghiệp còn gặp những vấn đề liên quan đến quy trình, giấy tờ, điều kiện lưu thông, trách nhiệm của các bên, đặc biệt với các sản phẩm, công nghệ và thiết bị mới.
Thông qua các trường hợp cụ thể được doanh nghiệp phản ánh, diễn đàn sẽ tập trung làm rõ những khó khăn xuất phát từ quy định pháp luật, khâu hướng dẫn hay quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời trao đổi về yêu cầu đối với sản phẩm mới, các thủ tục doanh nghiệp phải thực hiện và cơ chế đánh giá, kiểm tra áp dụng đối với từng nhóm sản phẩm.
Bên cạnh vấn đề lưu thông sản phẩm, diễn đàn cũng dự kiến tổng hợp những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Theo định hướng của Ban tổ chức, việc đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp nhằm góp phần nhận diện những điểm nghẽn trong quá trình thực thi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH.
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