Ẩm thực Hà Tĩnh lên “sân khấu”, hút khách du lịch

Với sự tham gia của 13 đội thi, hội thi ẩm thực Hà Tĩnh không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn mở ra hướng khai thác ẩm thực như một sản phẩm du lịch giàu tiềm năng...
Ngày 20/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh
Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi ẩm thực đặc
trưng địa phương lần thứ IV. Sự kiện có sự tham gia của 12 đơn vị với 13 đội
thi đến từ các cơ sở kinh doanh du lịch, câu lạc bộ đầu bếp và các cơ sở đào tạo
nghề trên địa bàn.
Tại hội thi, ông Đặng
Tiến Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây không chỉ là
hoạt động chuyên môn mà còn là sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình
ảnh địa phương, tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, đồng thời khơi dậy
tinh thần sáng tạo trong chế biến món ăn. Qua đó, từng bước làm phong phú hệ
sinh thái sản phẩm du lịch, gắn kết với phát triển nông nghiệp và các đặc sản
vùng miền.
Theo thể lệ, mỗi đội thi thực hiện
2 món ăn trong thời gian tối đa 120 phút, đồng thời thuyết trình về ý tưởng,
nguyên liệu cũng như giá trị văn hóa của món ăn. Các phần thi không chỉ đòi hỏi
kỹ năng chế biến mà còn chú trọng yếu tố sáng tạo, tính thẩm mỹ và khả năng
truyền tải câu chuyện ẩm thực.
Hội thi ghi nhận sự đa dạng về
nguyên liệu và phong cách chế biến với nhiều món ăn mang đậm dấu ấn từng vùng
như bún hến Đức Thọ, gỏi bưởi Phúc Trạch, mực Thiên Cầm một nắng cùng nhiều món
sáng tạo từ hải sản và dược liệu địa phương. Các món ăn được đầu tư công phu cả
về chất lượng lẫn hình thức trình bày, bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
Không gian hội thi cũng trở thành
điểm kết nối văn hóa – du lịch khi thu hút đông đảo đại biểu và du khách đến
tham quan, trải nghiệm. Qua đó cho thấy xu hướng khai thác ẩm thực như một tài
nguyên du lịch giàu tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị điểm đến.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã
trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì và 9 giải Ba cho các đội có phần thi xuất sắc. Những
món ăn đạt giải không chỉ thể hiện tay nghề của các đầu bếp mà còn phản ánh rõ
nét bản sắc ẩm thực Hà Tĩnh, mở ra cơ hội phát triển du lịch gắn với văn hóa ẩm
thực địa phương.
