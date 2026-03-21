Chủ Nhật, 22/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Ẩm thực

Ẩm thực Hà Tĩnh lên “sân khấu”, hút khách du lịch

Nguyễn Thuấn

21/03/2026, 12:15

Với sự tham gia của 13 đội thi, hội thi ẩm thực Hà Tĩnh không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn mở ra hướng khai thác ẩm thực như một sản phẩm du lịch giàu tiềm năng...

Các đội thi thuyết trình về ý tưởng và giá trị văn hóa của món ăn. Ảnh: Thu Hà

Ngày 20/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi ẩm thực đặc trưng địa phương lần thứ IV. Sự kiện có sự tham gia của 12 đơn vị với 13 đội thi đến từ các cơ sở kinh doanh du lịch, câu lạc bộ đầu bếp và các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn.

Tại hội thi, ông Đặng Tiến Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo trong chế biến món ăn. Qua đó, từng bước làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm du lịch, gắn kết với phát triển nông nghiệp và các đặc sản vùng miền.

Các đầu bếp thể hiện kỹ năng chế biến khéo léo trong thời gian quy định. Ảnh: Thu Hà

Theo thể lệ, mỗi đội thi thực hiện 2 món ăn trong thời gian tối đa 120 phút, đồng thời thuyết trình về ý tưởng, nguyên liệu cũng như giá trị văn hóa của món ăn. Các phần thi không chỉ đòi hỏi kỹ năng chế biến mà còn chú trọng yếu tố sáng tạo, tính thẩm mỹ và khả năng truyền tải câu chuyện ẩm thực.

Hội thi ghi nhận sự đa dạng về nguyên liệu và phong cách chế biến với nhiều món ăn mang đậm dấu ấn từng vùng như bún hến Đức Thọ, gỏi bưởi Phúc Trạch, mực Thiên Cầm một nắng cùng nhiều món sáng tạo từ hải sản và dược liệu địa phương. Các món ăn được đầu tư công phu cả về chất lượng lẫn hình thức trình bày, bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các gian hàng ẩm thực thu hút đông đảo đại biểu và thực khách tham quan. Ảnh: Thu Hà

Không gian hội thi cũng trở thành điểm kết nối văn hóa – du lịch khi thu hút đông đảo đại biểu và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Qua đó cho thấy xu hướng khai thác ẩm thực như một tài nguyên du lịch giàu tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị điểm đến.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì và 9 giải Ba cho các đội có phần thi xuất sắc. Những món ăn đạt giải không chỉ thể hiện tay nghề của các đầu bếp mà còn phản ánh rõ nét bản sắc ẩm thực Hà Tĩnh, mở ra cơ hội phát triển du lịch gắn với văn hóa ẩm thực địa phương.

Lửa bếp tháng Chạp và câu chuyện bánh tiến vua

08:22, 10/02/2026

Lửa bếp tháng Chạp và câu chuyện bánh tiến vua

Ngày của Phở 2025: Hành trình lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt

15:45, 04/12/2025

Ngày của Phở 2025: Hành trình lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt

Vị thế đang lên của ẩm thực Việt trên bản đồ khu vực

11:13, 16/10/2025

Vị thế đang lên của ẩm thực Việt trên bản đồ khu vực

Từ khóa:

Đọc thêm

Sự kiện ẩm thực độc đáo cùng đầu bếp sao Michelin

Sự kiện ẩm thực độc đáo cùng đầu bếp sao Michelin

Nhà hàng fine dining Pháp Le Beaulieu sẽ đánh dấu sự trở lại của chuỗi sự kiện “Rendez-vous – Điểm hẹn Ẩm thực” năm 2026 với đêm tiệc four-hands đẳng cấp cùng Bếp trưởng Thibault Sombardier...

Nghịch lý bền vững đằng sau một nhà hàng 3 sao Michelin

Nghịch lý bền vững đằng sau một nhà hàng 3 sao Michelin

Trong nhiều năm, cái tên Noma được nhắc đến như một huyền thoại của ẩm thực đương đại. Không phải Paris, không phải Tokyo, nhà hàng Michelin này đã đưa Copenhagen - một thành phố Bắc Âu lạnh giá - trở thành trung tâm của ẩm thực toàn cầu...

Xu hướng loại bỏ phẩm màu nhân tạo trong thực phẩm

Xu hướng loại bỏ phẩm màu nhân tạo trong thực phẩm

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng với những thành phần hóa học trong thực phẩm chế biến sẵn, các nhà bán lẻ buộc phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm để phù hợp với nhu cầu mới của thị trường…

Thách thức của ngành đồ uống trước xu hướng giảm đường

Thách thức của ngành đồ uống trước xu hướng giảm đường

Thông tin “uống nhiều nước ngọt làm tăng 34% nguy cơ rối loạn lo âu ở thanh thiếu niên” đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang tin sức khỏe. Con số này xuất phát từ một nghiên cứu tổng hợp đăng trên tạp chí Journal of Human Nutrition and Dietetics đầu năm 2026....

Những món đặc sản từ hội làng ra thị trường

Những món đặc sản từ hội làng ra thị trường

Trên hành trình khám phá dải đất hình chữ S, du khách vừa được thỏa mãn đôi tai, mãn nhãn đôi mắt. Song cũng đừng quên nuông chiều vị giác bằng những món ngon chứa đựng giá trị tinh hoa của từng vùng đất và con người...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

2

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

3

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

4

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

5

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy