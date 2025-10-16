Vị thế đang lên của ẩm thực Việt trên bản đồ khu vực

Các món ăn có thể không nhất thiết phải sang trọng, nhưng cần mang lại cảm xúc. Đó có thể là tô phở nóng hổi, ổ bánh mì vỏ giòn hay chén nước mắm chấm rau luộc… tất cả đều chứa đựng giá trị văn hóa và tinh thần ẩm thực Việt…

Báo cáo “The Future of Food 2026 - Asia Pacific” dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường. Từ đó cho thấy ẩm thực Việt Nam đang được đánh giá là "phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

Theo báo cáo, ngày càng nhiều thực khách ưu tiên lựa chọn các bữa ăn sử dụng nguyên liệu địa phương, tôn vinh văn hóa bản địa. Cụ thể, 57% thực khách tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương chọn ẩm thực địa phương thay vì món quốc tế. Việt Nam nằm trong nhóm 10 điểm đến dẫn đầu khu vực với tỷ lệ 47%, ngang bằng Nhật Bản và cao hơn Thái Lan (44%).

Báo cáo vừa được Marriott International công bố nhận định Việt Nam đang dẫn đầu làn sóng "ẩm thực bình dân cao cấp". Các món ăn như phở, bánh mì hay bánh cuốn đều có thể trở thành trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp toàn cầu. Theo khảo sát, 33% thực khách tại Việt Nam ưa thích ăn uống nhanh, giản dị hơn là sang trọng, thấp hơn mức trung bình 59% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh nền ẩm thực đang lên tại khu vực, 67% thực khách tại Việt Nam ưa chuộng phong cách ăn uống trang trọng. Điều này trái ngược với xu hướng "bình dị cao cấp" (casual luxury) đang phổ biến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 59% thực khách chọn ăn uống thoải mái.

Thực khách Việt ngày càng đề cao yếu tố trải nghiệm, với 47% ưa thích không gian có biểu diễn trực tiếp hoặc bếp mở. Gần 48% đội ngũ ẩm thực của Marriott International ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt về nhu cầu trải nghiệm tương tác và trình diễn tại nhà hàng.

Người dân Việt Nam cũng chuộng "thưởng thức bằng mắt", với 93% có xu hướng gọi những món ăn và đồ uống bắt mắt để đăng tải trên mạng xã hội, tỷ lệ cao nhất trong các thị trường được khảo sát.

Năm 2025, 96% thực khách gồm cả khách quốc tế lẫn nội địa tại các khách sạn thuộc Marriott International ở Việt Nam ưu tiên chọn ẩm thực Việt và 80% nhà hàng trong hệ thống này phục vụ các món ăn nấu theo kiểu truyền thống.

87% nhà hàng và quầy bar tại các khách sạn của Marriott International ở Việt Nam đang nhấn mạnh việc sử dụng nguyên liệu địa phương và 87% đã áp dụng các mô hình ẩm thực bền vững như “từ nông trại đến bàn ăn”, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn khu vực là 63%.

Ông Petr Raba, Phó Chủ tịch phụ trách Ẩm thực khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Marriott International, nhận định với mục tiêu phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng hai chữ số (10%) đến năm 2030, Việt Nam đang hình thành tầng lớp người trẻ giàu có, "khao khát trải nghiệm ẩm thực cao cấp, chất lượng".

Minh chứng là ngày càng nhiều nhà hàng fine dining ra đời tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng với các món ăn và không gian sáng tạo. Bên cạnh đó là làn sóng đầu bếp nước ngoài tìm kiếm Việt Nam như một điểm đến làm nơi phát triển sự nghiệp.

Sự xuất hiện của những nhà hàng tiên phong như Quince, Ănăn Saigon, Gia Hanoi, Tầm Vị hay T.U.N.G. Dining đánh dấu một bước chuyển mình táo bạo của ẩm thực Việt Nam - nơi di sản được hòa quyện với sự đổi mới sáng tạo… Ông Petr Raba cho biết, Marriott International đã lần hai tổ chức cuộc thi Ngon Challenge tại Đà Nẵng, nhằm đánh thức ẩm thực quá khứ hay những hương vị Việt Nam đang dần bị lãng quên.

Trong hạng mục "The best countries for food in the world" (Những nền ẩm thực hàng đầu thế giới), Các địa điểm được lựa chọn theo tiêu chí "thực sự khơi dậy vị giác của du khách". Các quốc gia được chấm điểm dựa trên mức độ hài lòng của người đọc, với thang điểm trung bình từ 94 đến gần 100. Trong bảng xếp hạng này, ẩm thực Việt ghi dấu ấn nổi bật khi đứng thứ 4 với số điểm 96,67, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới.

Tờ tạp chí nhận định: “Bất kỳ ai từng du lịch qua Việt Nam đều có thể xác nhận: ẩm thực đường phố chính là linh hồn của nơi này. Từ những chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) nhộn nhịp cho đến các con hẻm nhỏ như Xóm Chiếu ở TP.HCM, món ăn Việt luôn khiến du khách say mê bởi hương vị đậm đà với mức giá vô cùng phải chăng".

Ngoài những trải nghiệm bình dân, tạp chí cũng nhấn mạnh đến làn sóng ẩm thực cao cấp đang nổi lên tại Việt Nam. Ciel Dining & Lounge ở TP.HCM được chọn vào danh sách "Nhà hàng mới tốt nhất 2025". Nhà hàng một sao Michelin này ghi điểm với thực đơn kết hợp kỹ thuật ẩm thực hiện đại và nguyên liệu địa phương, thể hiện rõ nét sự chuyển mình của ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế.

