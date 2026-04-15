Amazon chi 11,57 tỷ USD thâu tóm công ty vệ tinh, tăng tốc cạnh tranh với Starlink

Bạch Dương

15/04/2026, 08:50

Thương vụ này sẽ tạo nền tảng để Amazon xây dựng hệ thống vệ tinh kết nối trực tiếp tới thiết bị người dùng (direct-to-device), dự kiến triển khai từ năm 2028...

Ảnh minh hoạ: Reuters.
Ảnh minh hoạ: Reuters.

Amazon vừa cho biết sẽ mua lại Globalstar với giá 90 USD/cổ phiếu, đồng nghĩa tập đoàn sẽ chi khoảng 11,57 tỷ USD để thâu tóm doanh nghiệp này.

Thương vụ được kỳ vọng sẽ tăng tốc mảng Internet vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) còn non trẻ của Amazon, để cạnh tranh trực diện với SpaceX của Elon Musk, theo Reuters.

Theo thỏa thuận, Amazon sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động, hạ tầng và tài sản vệ tinh hiện có của Globalstar, bao gồm các giấy phép phổ tần với phạm vi khai thác toàn cầu. Đội vệ tinh hiện hữu cùng các vệ tinh thế hệ mới của Globalstar sẽ được tích hợp vào mạng lưới của Amazon.

Amazon cho biết thương vụ này sẽ tạo nền tảng để hãng xây dựng hệ thống vệ tinh kết nối trực tiếp tới thiết bị người dùng (direct-to-device), dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2028.

Ông Panos Panay, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thiết bị và dịch vụ, nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa năng lực đã được kiểm chứng của Globalstar và định hướng đổi mới của Amazon sẽ giúp mang lại dịch vụ nhanh hơn, ổn định hơn và phủ rộng hơn.

Song song với đó, Amazon cũng công bố thỏa thuận hợp tác với Apple nhằm cung cấp kết nối vệ tinh cho các tính năng hiện tại và tương lai trên iPhone và Apple Watch.

Trước đó, Apple đã mua 20% cổ phần Globalstar vào năm 2024 trong gói đầu tư 1,5 tỷ USD để nâng cấp hạ tầng của công ty này. Hiện Globalstar vận hành khoảng 24 vệ tinh, cung cấp tính năng SOS khẩn cấp cho phép thiết bị Apple gửi tin nhắn tại các khu vực không có sóng di động.

Cách đây 6 năm, Amazon công bố kế hoạch xây dựng một chòm sao gồm hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm cung cấp Internet tốc độ cao, độ trễ thấp cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ, thông qua các thiết bị đầu cuối chuyên dụng.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, công ty đã đưa hơn 240 vệ tinh vào quỹ đạo thông qua các đối tác phóng như United Launch Alliance và cả SpaceX. Gần đây, Amazon cũng đổi tên dịch vụ này thành “Leo”, thay cho tên gọi trước đây là Dự án Kuiper.

Tuy vậy, Amazon vẫn đang đối mặt với nhiều chậm trễ trong lộ trình triển khai. Tháng 1 vừa qua, công ty đã đề nghị Ủy ban Truyền thông Liên bang gia hạn thời gian để đáp ứng yêu cầu phóng khoảng 1.600 vệ tinh trước hạn chót tháng 7/2026.

Trong khi đó, Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của SpaceX, hiện vẫn chiếm ưu thế rõ rệt trên thị trường. Hệ thống này đã có hơn 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo và phục vụ hơn 9 triệu người dùng toàn cầu. Gần đây, Starlink cũng được FCC cấp phép triển khai thêm 7.500 vệ tinh mới.

Cùng đó, SpaceX còn phát triển dịch vụ kết nối trực tiếp tới thiết bị mang tên Starlink Mobile, đồng thời mở rộng năng lực phổ tần thông qua việc mua lại giấy phép từ EchoStar, nhằm củng cố tham vọng xây dựng mạng viễn thông không gian toàn diện.

Doanh thu kết nối trực tiếp vệ tinh đến điện thoại có thể chạm mốc 12 tỷ USD trong 4 năm tới

Thúc đẩy Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, hướng tới thương mại từ năm 2026

Elon Musk muốn xây dựng nhà máy vệ tinh AI trên Mặt trăng

Nhà máy thông minh: Hiểu "luật chơi", phản ứng nhanh để không đứng ngoài chuỗi cung ứng toàn cầu

Quỹ Phát triển AI quốc gia có quy mô dự kiến 30.000 tỷ đồng

Quỹ Phát triển AI quốc gia có quy mô dự kiến 30.000 tỷ đồng

Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia dự kiến được ngân sách nhà nước cấp vốn với tổng quy mô là 30.000 tỷ đồng, được cấp theo nhiều đợt phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu triển khai nhiệm vụ...

Hà Nội sẽ có Trung tâm An ninh mạng từ năm 2027

Hà Nội sẽ có Trung tâm An ninh mạng từ năm 2027

Hà Nội sẽ xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm An ninh mạng Thành phố, đảm bảo hoạt động giám sát và sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng, đồng thời có thể chia sẻ dữ liệu giám sát an ninh mạng quốc gia, hoàn thành trong quý 2/2027...

Mô hình AI Trung Quốc thống trị thị trường AI mã nguồn mở toàn cầu

Mô hình AI Trung Quốc thống trị thị trường AI mã nguồn mở toàn cầu

Qwen, mô hình trí tuệ nhân tạo do Alibaba phát triển, được cho là đã chiếm hơn một nửa thị phần tải xuống AI mã nguồn mở trên toàn cầu…

Sắp hết thời dùng AI rẻ

Sắp hết thời dùng AI rẻ

Trong bối cảnh chi phí vận hành tăng mạnh, các công ty AI đang đồng loạt điều chỉnh mô hình thuê bao và kiểm soát mức sử dụng…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

