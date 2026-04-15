Amazon chi 11,57 tỷ USD thâu tóm công ty vệ tinh, tăng tốc cạnh tranh với Starlink

Amazon vừa cho biết sẽ mua lại Globalstar với giá 90 USD/cổ phiếu, đồng nghĩa tập đoàn sẽ chi khoảng 11,57 tỷ USD để thâu tóm doanh nghiệp này.

Thương vụ được kỳ vọng sẽ tăng tốc mảng Internet vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) còn non trẻ của Amazon, để cạnh tranh trực diện với SpaceX của Elon Musk, theo Reuters.

Theo thỏa thuận, Amazon sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động, hạ tầng và tài sản vệ tinh hiện có của Globalstar, bao gồm các giấy phép phổ tần với phạm vi khai thác toàn cầu. Đội vệ tinh hiện hữu cùng các vệ tinh thế hệ mới của Globalstar sẽ được tích hợp vào mạng lưới của Amazon.

Amazon cho biết thương vụ này sẽ tạo nền tảng để hãng xây dựng hệ thống vệ tinh kết nối trực tiếp tới thiết bị người dùng (direct-to-device), dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2028.

Ông Panos Panay, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thiết bị và dịch vụ, nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa năng lực đã được kiểm chứng của Globalstar và định hướng đổi mới của Amazon sẽ giúp mang lại dịch vụ nhanh hơn, ổn định hơn và phủ rộng hơn.

Song song với đó, Amazon cũng công bố thỏa thuận hợp tác với Apple nhằm cung cấp kết nối vệ tinh cho các tính năng hiện tại và tương lai trên iPhone và Apple Watch.

Trước đó, Apple đã mua 20% cổ phần Globalstar vào năm 2024 trong gói đầu tư 1,5 tỷ USD để nâng cấp hạ tầng của công ty này. Hiện Globalstar vận hành khoảng 24 vệ tinh, cung cấp tính năng SOS khẩn cấp cho phép thiết bị Apple gửi tin nhắn tại các khu vực không có sóng di động.

Cách đây 6 năm, Amazon công bố kế hoạch xây dựng một chòm sao gồm hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm cung cấp Internet tốc độ cao, độ trễ thấp cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ, thông qua các thiết bị đầu cuối chuyên dụng.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, công ty đã đưa hơn 240 vệ tinh vào quỹ đạo thông qua các đối tác phóng như United Launch Alliance và cả SpaceX. Gần đây, Amazon cũng đổi tên dịch vụ này thành “Leo”, thay cho tên gọi trước đây là Dự án Kuiper.

Tuy vậy, Amazon vẫn đang đối mặt với nhiều chậm trễ trong lộ trình triển khai. Tháng 1 vừa qua, công ty đã đề nghị Ủy ban Truyền thông Liên bang gia hạn thời gian để đáp ứng yêu cầu phóng khoảng 1.600 vệ tinh trước hạn chót tháng 7/2026.

Trong khi đó, Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của SpaceX, hiện vẫn chiếm ưu thế rõ rệt trên thị trường. Hệ thống này đã có hơn 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo và phục vụ hơn 9 triệu người dùng toàn cầu. Gần đây, Starlink cũng được FCC cấp phép triển khai thêm 7.500 vệ tinh mới.

Cùng đó, SpaceX còn phát triển dịch vụ kết nối trực tiếp tới thiết bị mang tên Starlink Mobile, đồng thời mở rộng năng lực phổ tần thông qua việc mua lại giấy phép từ EchoStar, nhằm củng cố tham vọng xây dựng mạng viễn thông không gian toàn diện.