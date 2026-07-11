Ấn Độ bỏ thuế nhập khẩu với một số linh kiện điện thoại và điện tử

Chính phủ Ấn Độ đã quyết định miễn thuế nhập khẩu đối với nhiều linh kiện quan trọng đang được sử dụng trong sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử...

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Chính sách miễn thuế sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2029.

Reuters nhận định động thái này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất như Apple, đồng thời thúc đẩy quá trình nội địa hóa ngành công nghiệp điện tử của nước này.

Cụ thể, Ấn Độ bãi bỏ mức thuế nhập khẩu hiện hành từ 5% đến 7,5% đối với một số linh kiện, bao gồm các bộ phận quan trọng dùng trong mô-đun sạc không dây của điện thoại di động, màn hình dành cho thiết bị y tế và ô tô, cùng pin lithium-ion.

Theo giới quan sát, đây là một phần chiến lược để Ấn Độ thúc đẩy ngành sản xuất điện tử trong nước đạt quy mô 500 tỷ USD vào năm tài chính 2030.

"Chính sách này sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí, gia tăng giá trị tạo ra trong nước và đẩy nhanh quá trình nội địa hóa sản xuất điện thoại thông minh cũng như các thiết bị điện tử công nghệ cao", ông Manoj Mishra, đối tác của Grant Thornton Bharat, nhận định với Reuters.

Đáng chú ý, Ấn Độ cũng mở rộng các ưu đãi thuế đối với máy móc phục vụ sản xuất pin lithium-ion bằng cách áp dụng cơ chế miễn thuế không phân biệt công nghệ. Điều này đồng nghĩa các thiết bị sử dụng trong nhiều công đoạn khác nhau trong quy trình sản xuất pin đều có thể được hưởng ưu đãi.

Theo ông Mishra, việc miễn thuế nhập khẩu đối với pin lithium-ion cũng có thể tạo động lực cho các khoản đầu tư mới vào sản xuất pin trong nước, phục vụ cả ngành điện tử tiêu dùng lẫn xe điện.

Theo The Times of India, Ấn Độ đang đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái sản xuất điện tử thông qua hàng loạt chính sách hỗ trợ, trong đó nổi bật là chương trình Ưu đãi liên kết với sản xuất (Production-Linked Incentive - PLI) nhằm khuyến khích doanh nghiệp gia tăng sản xuất trong nước và thúc đẩy nội địa hóa chuỗi cung ứng.

Bình luận về chính sách miễn thuế mới, ông Manoj Mishra, đối tác tại Grant Thornton Bharat, nhận định với hãng tin PTI: "Động thái này sẽ giúp Ấn Độ cạnh tranh về chi phí, gia tăng giá trị tạo ra trong nước và thúc đẩy quá trình nội địa hóa sản xuất điện thoại thông minh cũng như các thiết bị điện tử công nghệ cao".

Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, sản lượng điện thoại thông minh sản xuất trong nước đã tăng gấp 28 lần trong vòng một thập kỷ, đạt 5.450 tỷ rupee (tương đương khoảng 57 tỷ USD) trong năm tài chính 2024-2025. Thành quả này phần nào phản ánh tốc độ phát triển nhanh của ngành điện tử, cũng như hiệu quả của các chính sách khuyến khích sản xuất và thu hút đầu tư mà nước này đang triển khai.