Giá điện thoại thông minh dự báo tăng 2,6 triệu đồng trong năm nay

Giá bán trung bình điện thoại thông minh trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ 467 USD (khoảng 12,3 triệu đồng) trong năm 2025 lên 565 USD (khoảng 14,9 triệu đồng) trong năm 2026...

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Theo Omdia, công ty nghiên cứu và tư vấn thị trường công nghệ toàn cầu, chi phí linh kiện leo thang cùng những bất ổn địa chính trị đang buộc các nhà sản xuất lớn từ bỏ chiến lược cạnh tranh bằng giá rẻ và sản lượng lớn, thay vào đó tập trung vào các dòng sản phẩm cao cấp, mang lại giá trị và biên lợi nhuận cao hơn.

Theo dự báo của Omdia, số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2026 sẽ giảm 12,2% so với năm trước, xuống còn khoảng 1,093 tỷ chiếc, tương đương mức giảm 152 triệu thiết bị so với năm 2025.

Tuy nhiên, trái ngược xu hướng sụt giảm sản lượng, tổng giá trị thị trường điện thoại thông minh toàn cầu được dự báo tăng 6,1%. Điều này xuất phát từ đà tăng giá bán thiết bị.

Omdia dự báo giá bán trung bình (ASP) của điện thoại thông minh trên toàn cầu sẽ tăng từ 467 USD (khoảng 12,3 triệu đồng) trong năm 2025 lên 565 USD (khoảng 14,9 triệu đồng) trong năm 2026. Mức tăng 98 USD (khoảng 2,6 triệu đồng), tương đương 21%, đánh dấu mức tăng cao nhất từ trước đến nay về giá trị và tốc độ tăng trong lịch sử ngành.

Trong quý 1/2026, giá trung bình của các loại bộ nhớ DRAM và NAND Flash đã tăng hơn 80% so với quý trước, và đà tăng tiếp tục kéo dài sang quý 2. Dù tốc độ tăng giá bộ nhớ được dự báo sẽ chậm lại, chi phí linh kiện nhìn chung vẫn sẽ duy trì ở mặt bằng cao hơn trước đây. Điều này buộc các nhà sản xuất phải chuyển một phần gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng.

Ông Jusy Hong, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của Omdia, cho biết một số doanh nghiệp đã chủ động tích trữ linh kiện từ sớm nhằm giảm thiểu tác động từ các đợt tăng giá trong tương lai.

Khi giá DRAM và NAND dần ổn định ở mặt bằng mới, thị trường được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn ổn định hơn. Quá trình này được dự báo sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2027.

Ông cũng cho biết giai đoạn giá linh kiện điều chỉnh giảm được dự báo sẽ bắt đầu từ đầu năm 2028, khi năng lực cung ứng trên thị trường gia tăng. Tuy nhiên, kết quả sẽ phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng nhu cầu của các trung tâm dữ liệu AI, lĩnh vực đang tác động mạnh đến thị trường bộ nhớ.

Để bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí tăng cao, các nhà sản xuất điện thoại trên toàn cầu đang đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục sản phẩm. Nhiều hãng đã thu hẹp các dòng máy giá rẻ, đồng thời tăng tỷ trọng sản xuất và kinh doanh các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung và cao cấp nhằm nâng giá trị trên mỗi sản phẩm bán ra.

Đối với các nhà sản xuất, gần như tất cả các thương hiệu điện thoại thông minh lớn trên thế giới, ngoại trừ Apple, đã điều chỉnh tăng giá bán đối với các thế hệ sản phẩm mới nhằm bù đắp chi phí sản xuất ngày càng cao.

Ông Runar Bjorhovde, nhà phân tích chính phụ trách mảng điện thoại thông minh của Omdia, cho rằng các doanh nghiệp trong ngành đang ngày đa dạng hoá mô hình kinh doanh để nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

Điều đó bao gồm việc bán chéo các thiết bị trong cùng hệ sinh thái, cung cấp thêm các dịch vụ số hoặc các gói thuê bao,...

Theo dự báo của Omdia, đà thu hẹp của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ còn kéo dài sang năm 2027. Tuy nhiên, tốc độ suy giảm được kỳ vọng sẽ chậm lại, với sản lượng xuất xưởng chỉ giảm khoảng 0,9%.

Dù giá bộ nhớ được dự báo bắt đầu hạ nhiệt từ năm 2027, chi phí cơ bản để sản xuất các mẫu điện thoại dưới 100 USD vẫn sẽ duy trì ở mức cao. Điều này khiến các nhà sản xuất khó có khả năng giảm giá bán mạnh như trước đây, đồng thời hạn chế cơ hội phục hồi của phân khúc điện thoại siêu giá rẻ.

Về dài hạn, các nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới được dự báo sẽ tiếp tục thận trọng với các kế hoạch mở rộng các dòng sản phẩm phổ thông và giá rẻ. Thay vào đó, họ sẽ tập trung nhiều hơn vào các phân khúc có khả năng sinh lời cao, đồng thời phát triển hệ sinh thái thiết bị và dịch vụ đi kèm để gia tăng doanh thu trên mỗi khách hàng.