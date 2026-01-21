Ấn Độ đề xuất liên kết CBDC trong khối BRICS

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
21/01/2026, 07:21
Ấn Độ đang đề xuất để các nước BRICS liên kết các đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) nhằm phục vụ thanh toán trong các lĩnh vực như thương mại và du lịch…
Theo Reuter, ngân hàng Dự trữ Ấn Độ được cho là đang đề xuất liên kết các đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) giữa các nước BRICS, qua đó giúp việc thanh toán xuyên biên giới trong khối trở nên thuận lợi, nhanh gọn và ít tốn kém hơn.
Reuters dẫn lời hai nguồn tin giấu tên cho biết đề xuất này dự kiến sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2026, sự kiện do Ấn Độ đăng cai tổ chức. Điều này cũng có nghĩa, đây sẽ là lần đầu tiên BRICS chính thức xem xét vấn đề CBDC ở cấp độ toàn khối.
BRICS hiện gồm năm nền kinh tế lớn là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu và tiến trình thảo luận sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đạt được đồng thuận về công nghệ, mô hình quản trị cũng như cơ chế thanh toán và bù trừ.
Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2025 tại Brazil đã bước đầu mở đường cho ý tưởng tăng cường kết nối hệ thống thanh toán nhằm đơn giản hóa thanh toán cho hoạt động thương mại và du lịch giữa các quốc gia.
Với Ấn Độ, đề xuất này phù hợp với định hướng lâu dài của quốc gia này, nhằm đưa đồng rupee kỹ thuật số tham gia sâu hơn vào các giao dịch quốc tế. Kể từ khi ra mắt, rupee điện tử đã thu hút hàng triệu người dùng, và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn kết nối đồng tiền này với các đồng tiền kỹ thuật số khác để rút ngắn thời gian xử lý giao dịch.
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đặc biệt nhấn mạnh trọng tâm của các nỗ lực hiện nay là nâng cao hiệu quả vận hành và mức độ sử dụng, mà không phải mục tiêu “phi đô la hóa”.
Trong thời gian qua, các nước BRICS liên tục bác bỏ những suy đoán cho rằng khối này đang tìm cách thay thế đồng USD hay xây dựng một đồng tiền dự trữ mới.
Tháng 1/2025, Nga đã lên tiếng trước các đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định BRICS không có ý định thay thế đồng USD và cũng không theo đuổi kế hoạch phát hành đồng tiền chung.
Khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hợp tác trong BRICS tập trung vào thúc đẩy đầu tư lẫn nhau và tăng cường phối hợp kinh tế. Ngân hàng Trung ương Brazil cũng nhấn mạnh khả năng BRICS tạo ra các loại tài sản đủ sức cạnh tranh với vai trò thống trị của đồng USD là không cao, qua đó thể hiện cách tiếp cận thận trọng của khối đối với các sáng kiến tiền tệ mang tính chiến lược.
