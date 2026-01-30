Thứ Sáu, 30/01/2026

An Giang đề xuất đổi nhà tài trợ quy hoạch sân bay Rạch Giá để kịp phục vụ APEC 2027

Đan Tiên

30/01/2026, 09:55

UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, chấp thuận việc thay đổi nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm tiến độ đầu tư phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 theo chỉ đạo của Chính phủ...

Cảng HK Rạch Giá.
Cảng HK Rạch Giá.

Theo đề xuất, UBND tỉnh An Giang kiến nghị chuyển nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sang Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc (Tập đoàn Sun Group).

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá đã được phê duyệt, ACV đề xuất tài trợ sản phẩm quy hoạch và được Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương. Tuy nhiên, theo kế hoạch của ACV, hồ sơ quy hoạch dự kiến được trình phê duyệt vào tháng 6/2026, sau đó mới xây dựng kế hoạch đầu tư.

UBND tỉnh An Giang cho rằng với tiến độ này, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá khó có thể hoàn thành và đưa vào khai thác kịp thời để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Để chủ động bảo đảm tiến độ, tỉnh đã làm việc với ACV, đồng thời rà soát, tìm kiếm phương án phù hợp hơn. Ngày 15/1/2026, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc có văn bản đề nghị tài trợ sản phẩm Quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, phục vụ APEC 2027 và các nhiệm vụ phát triển lâu dài.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang khẳng định việc tài trợ này là tài trợ sản phẩm quy hoạch, không gắn với bất kỳ điều kiện ràng buộc nào liên quan đến hình thức đầu tư, phù hợp với các quy định hiện hành và chủ trương của Bộ Xây dựng.

Hiện nay, Cảng hàng không Rạch Giá có hạ tầng hạn chế, đạt cấp 3C, với đường cất hạ cánh dài 1.500 m, chỉ tiếp nhận được các loại tàu bay nhỏ như ATR 72, công suất thiết kế khoảng 200.000 hành khách mỗi năm. Do không đủ điều kiện tiếp nhận tàu bay lớn, sân bay chưa thể mở các đường bay dài, đồng thời hạn chế yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Theo UBND tỉnh An Giang, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C, định hướng phát triển lên cấp 4E trong tương lai và đạt sân bay quân sự cấp II sẽ cho phép khai thác các loại tàu bay như A320, A321, mở thêm các đường bay nội địa và tăng tần suất khai thác.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không Rạch Giá cũng được xác định là sân bay dự bị cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đóng vai trò hỗ trợ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2027.

Từ khóa:

an giang Cảng hàng không Rạch Giá đầu tư địa phương hạ tầng - giao thông hàng không

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy