An Giang tạm dừng lưu thông lên, xuống Núi Cấm do sạt lở đất, đá

Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã có thông báo số 5469/TB-UBND, tạm dừng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường chính lên, xuống Núi Cấm ở xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, do sạt lở đất, đá.

Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, khoảng 1 giờ 30 ngày 3/10, trên tuyến đường chính lên, xuống Núi Cấm tại khu vực Dốc Gió thuộc tổ 7, ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, đã xảy ra vụ sạt lở đất, đá, làm sạt taluy đường và sập rào chắn lưới chắn B40 trên diện tích với chiều ngang 20m, dài theo mái dốc khoảng 40m. Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 40 - 60m3, khiến một nửa mặt đường bị ảnh hưởng.

Ngay khi vụ sạt lở xảy ra, Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên đã thành lập đoàn công tác khảo sát thực tế để đánh giá mức độ thiệt hại ban đầu. Qua khảo sát, đoàn công tác phát hiện cạnh khu vực sạt lở xuất hiện thêm một khu vực khoảng 20m2 có nguy cao xảy ra sạt lở.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, vụ sạt lở chưa gây nguy hiểm về tính mạng, tài sản của người dân và du khách trong quá trình lưu thông lên Núi Cấm. Tuy nhiên, đây là vụ sạt lở rất nguy hiểm vì khối lượng đất, đá rơi xuống khá nhiều gây ảnh hưởng cho người dân khi tham giao lưu thông trên tuyến đường lên, xuống Núi Cấm.

Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên đã thông báo tạm dừng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường chính lên, xuống Núi Cấm để khảo sát và khắc phục sạt lở, dự kiến 4 ngày từ ngày 4 - 7/10, khung giờ từ 8 giờ đến 16 giờ.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã An Hảo thông báo đến các hộ dân và phối hợp với Ban Quản lý khu du lịch Núi Cấm lập các chốt kiểm soát phương tiện đảm bảo an toàn trong suốt quá trình khảo sát và khắc phục sự cố.

Theo đó, giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tịnh Biên khẩn trương tiến hành khảo sát, khắc phục khối lượng đất đá đã sạt lở và khu vực có nguy xảy ra sạt lở để giao thông lên xuống Núi Cấm được thông suốt.

Theo khảo sát dọc sườn núi của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã, Ủy ban nhân dân xã An Hảo và các đơn vị tư vấn, ngoài điểm sạt lở vào rạng sáng 3/10, hiện đã phát hiện, xác định gần 400 vị trí có nguy cơ và nguy cơ cao sạt lở đất, đá uy hiếp sự an toàn của du khách đến tham quan Núi Cấm và người dân sống trong khu vực.

Hơn tháng trước, Núi Cấm cũng xảy ra sạt lở tại khu vực ấp Vồ Bà, xã An Hảo, thiệt hại vườn cây và nương rẫy người dân.