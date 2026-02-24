Tổng thống Trump dọa tăng thuế quan với các nước “chơi chiêu” trong thỏa thuận đã ký với Mỹ

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan cao hơn với các quốc gia vi phạm thỏa thuận thương mại đã ký với Mỹ, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ thuế đối ứng...

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế quan cao hơn với hàng hóa từ các quốc gia mà ông cho là đang “chơi chiêu” với các thỏa thuận thương mại đã ký với Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết vô hiệu hóa các mức thuế quan đối ứng của ông hôm thứ Sáu tuần trước (20/2).

“Bất kỳ quốc gia nào muốn ‘chơi chiêu’ với phán quyết ngớ ngẩn của Tòa án Tối cao Mỹ, đặc biệt là những nước đã lợi dụng nước Mỹ trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn nhiều - và thậm chí tệ hơn - so với mức mà họ mới đồng ý gần đây. Hãy cẩn thận”, ông Trump viết trên mạng xã hội ngày thứ Hai (23/2).

Thông điệp trên cho thấy chính quyền ông Trump đang tìm cách duy trì hiệu lực của các thỏa thuận thương mại đã đạt được với các đối tác, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ chính sách thuế đối ứng toàn cầu của ông.

Phán quyết này làm suy yếu khả năng của ông Trump trong việc tự ấn định mức thuế quan bằng cách viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) - đạo luật cho phép tổng thống sử dụng một số biện pháp kinh tế trong tình huống khẩn cấp quốc gia.

Cũng trong ngày thứ Hai, Liên minh châu Âu (EU) đã tạm dừng quy trình phê chuẩn thỏa thuận với chính quyền ông Trump. Các nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu (EP) cho biết họ muốn làm rõ hơn chương trình thuế quan của ông Trump trước khi tiếp tục quá trình phê chuẩn.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh là những đối tác thương mại lớn khác đã đàm phán thỏa thuận với Mỹ. Khi được hỏi liệu bài đăng của ông Trump có nhắm trực tiếp vào EU hay không, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi.

Ấn Độ gần đây đã hoãn chuyến công tác của các quan chức thương mại tới Mỹ để hoàn tất thỏa thuận thương mại giữa hai nước, sau khi phán quyết về thuế đối ứng được đưa ra. Chuyến công tác này được xem là bước đi quan trọng để chốt phần văn bản pháp lý của thỏa thuận Mỹ - Ấn.

Bài đăng trên là tín hiệu mới nhất cho thấy ông Trump vẫn theo đuổi kế hoạch đơn phương áp thuế quan toàn cầu với hàng hóa nhập vào Mỹ. Tuy nhiên, sau phán quyết của tòa, dư địa pháp lý để ông triển khai kế hoạch đó đã thu hẹp.

“Với cương vị tổng thống, tôi không cần quay lại Quốc hội để xin phê chuẩn thuế quan", ông Trump viết trong một bài đăng sau đó.

Tuần trước, ngay sau khi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ được đưa ra, ông Trump công bố mức thuế quan toàn cầu 10%, áp dụng tối đa 150 ngày theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, rồi thông báo nâng lên 15% chỉ một ngày sau đó. Ông Trump nói đây là giải pháp tạm thời để chính quyền có thêm thời gian chuẩn bị áp thuế quan lâu dài theo những cơ sở pháp lý khác, gồm Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại.

Tuy nhiên, từ sau phán quyết của Tòa án Tối cao, chính quyền ông Trump vẫn chưa mở cuộc điều tra thương mại mới nào, vốn là thủ tục cần có trước khi áp các mức thuế quan dài hạn hơn.