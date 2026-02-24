Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump dọa tăng thuế quan với các nước “chơi chiêu” trong thỏa thuận đã ký với Mỹ

Đức Anh

24/02/2026, 09:44

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan cao hơn với các quốc gia vi phạm thỏa thuận thương mại đã ký với Mỹ, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ thuế đối ứng...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế quan cao hơn với hàng hóa từ các quốc gia mà ông cho là đang “chơi chiêu” với các thỏa thuận thương mại đã ký với Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết vô hiệu hóa các mức thuế quan đối ứng của ông hôm thứ Sáu tuần trước (20/2).

“Bất kỳ quốc gia nào muốn ‘chơi chiêu’ với phán quyết ngớ ngẩn của Tòa án Tối cao Mỹ, đặc biệt là những nước đã lợi dụng nước Mỹ trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn nhiều - và thậm chí tệ hơn - so với mức mà họ mới đồng ý gần đây. Hãy cẩn thận”, ông Trump viết trên mạng xã hội ngày thứ Hai (23/2).

Thông điệp trên cho thấy chính quyền ông Trump đang tìm cách duy trì hiệu lực của các thỏa thuận thương mại đã đạt được với các đối tác, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ chính sách thuế đối ứng toàn cầu của ông.

Phán quyết này làm suy yếu khả năng của ông Trump trong việc tự ấn định mức thuế quan bằng cách viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) - đạo luật cho phép tổng thống sử dụng một số biện pháp kinh tế trong tình huống khẩn cấp quốc gia.

Cũng trong ngày thứ Hai, Liên minh châu Âu (EU) đã tạm dừng quy trình phê chuẩn thỏa thuận với chính quyền ông Trump. Các nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu (EP) cho biết họ muốn làm rõ hơn chương trình thuế quan của ông Trump trước khi tiếp tục quá trình phê chuẩn.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh là những đối tác thương mại lớn khác đã đàm phán thỏa thuận với Mỹ. Khi được hỏi liệu bài đăng của ông Trump có nhắm trực tiếp vào EU hay không, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi.

Ấn Độ gần đây đã hoãn chuyến công tác của các quan chức thương mại tới Mỹ để hoàn tất thỏa thuận thương mại giữa hai nước, sau khi phán quyết về thuế đối ứng được đưa ra. Chuyến công tác này được xem là bước đi quan trọng để chốt phần văn bản pháp lý của thỏa thuận Mỹ - Ấn.

Bài đăng trên là tín hiệu mới nhất cho thấy ông Trump vẫn theo đuổi kế hoạch đơn phương áp thuế quan toàn cầu với hàng hóa nhập vào Mỹ. Tuy nhiên, sau phán quyết của tòa, dư địa pháp lý để ông triển khai kế hoạch đó đã thu hẹp.

“Với cương vị tổng thống, tôi không cần quay lại Quốc hội để xin phê chuẩn thuế quan", ông Trump viết trong một bài đăng sau đó.

Tuần trước, ngay sau khi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ được đưa ra, ông Trump công bố mức thuế quan toàn cầu 10%, áp dụng tối đa 150 ngày theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, rồi thông báo nâng lên 15% chỉ một ngày sau đó. Ông Trump nói đây là giải pháp tạm thời để chính quyền có thêm thời gian chuẩn bị áp thuế quan lâu dài theo những cơ sở pháp lý khác, gồm Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại.

Tuy nhiên, từ sau phán quyết của Tòa án Tối cao, chính quyền ông Trump vẫn chưa mở cuộc điều tra thương mại mới nào, vốn là thủ tục cần có trước khi áp các mức thuế quan dài hạn hơn.

Ấn Độ hoãn chốt thỏa thuận thương mại với Mỹ sau phán quyết về thuế quan đối ứng

11:37, 23/02/2026

Ấn Độ hoãn chốt thỏa thuận thương mại với Mỹ sau phán quyết về thuế quan đối ứng

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

07:15, 23/02/2026

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Tổng thống Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức

18:54, 22/02/2026

Tổng thống Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức

Từ khóa:

thế giới thỏa thuận thương mại Thuế đối ứng thuế quan Mỹ Tòa án Tối cao Mỹ tổng thống Donald Trump

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Tổng thống Trump áp thuế quan mới: Ai lợi, ai thiệt?

Tổng thống Trump áp thuế quan mới: Ai lợi, ai thiệt?

Với mức thuế quan toàn cầu mới 15% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối tuần vừa rồi, mức thuế quan bình quân tính theo trọng số thương mại đối với các đối tác thương mại của Mỹ có những thay đổi không đồng nhất...

Ngành ngân hàng Mỹ lãi gần 300 tỷ USD trong một năm

Ngành ngân hàng Mỹ lãi gần 300 tỷ USD trong một năm

Ngành ngân hàng Mỹ đạt lợi nhuận kỷ lục gần 300 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu một giai đoạn thịnh vượng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump...

Anh cảnh báo trả đũa nếu Mỹ tăng thuế quan lên 15%

Anh cảnh báo trả đũa nếu Mỹ tăng thuế quan lên 15%

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Anh không loại trừ phương án đáp trả nào nếu Mỹ không thực hiện thỏa thuận thuế quan 10% đã ký với London vào năm ngoái và áp mức thuế quan toàn cầu mới 15% lên hàng hóa Anh...

EU lo thoả thuận thương mại với Mỹ đổ vỡ vì thuế quan mới của Tổng thống Trump

EU lo thoả thuận thương mại với Mỹ đổ vỡ vì thuế quan mới của Tổng thống Trump

Chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến một số mặt hàng của EU chịu thuế vượt trần 15%, đe dọa thỏa thuận thương mại hai bên đã đạt được...

FedEx kiện Chính phủ Mỹ để đòi lại tiền thuế quan đối ứng

FedEx kiện Chính phủ Mỹ để đòi lại tiền thuế quan đối ứng

Đơn kiện của FedEx là vụ kiện đầu tiên từ một công ty lớn của Mỹ nhằm đòi lại tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng miếng SJC bất động, giá vàng nhẫn 9999 tăng nhẹ

Tài chính

2

Thị giá 350.000 đồng, VNZ sắp phát hành gần 350.000 cổ phiếu ESOP giá 30.000 đồng

Doanh nghiệp niêm yết

3

Huế chuyển mình thành đô thị thông minh điều hành trực tuyến

Kinh tế số

4

Những thay đổi tác động tới nhà đầu tư, phát triển dự án tín chỉ carbon

Chuyển động xanh

5

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy