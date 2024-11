Áp lực bán lớn vẫn chưa xuất hiện, khối ngoại “đổ tiền” vào FPT

Thanh khoản chiều nay vẫn duy trì rất thấp dù có tăng nhẹ gần 6% so với phiên sáng. Giao dịch ổn định, thậm chí độ rộng còn tốt hơn buổi sáng. VN-Index đóng cửa chỉ mất 0,16 điểm phản ánh sự cân bằng chưa bị phá vỡ. Thị trường vẫn chưa nhìn thấy áp lực bán lớn nào đáng kể.

Rổ blue-chips chiều nay cũng có cải thiện. VN30-Index chốt phiên tăng 0,14% với 9 mã tăng/14 mã giảm, tốt hơn phiên sáng (5 mã tăng/19 mã giảm). Sự suy yếu thêm của một số trụ như VHM, VIC, GAS hay thậm chí cả VCB không tác động nhiều. Nhóm cải thiện giá chiều nay không chỉ nhiều hơn mà còn có cả trụ. FPT nhích thêm được được 1 bước giá nhưng tác động dẫn dắt vẫn rất đáng kể. Cổ phiếu này nằm trong Top 3 vốn hóa của VN-Index và mức tăng 2,74% đem về 1,32 điểm. BID thoát khỏi tham chiếu buổi sáng, tăng 0,22% lúc đóng cửa. POW có phiên chiều bùng nổ tăng 2,45%, đảo chiều vượt tham chiếu 1,62%...

Diễn biến cải thiện giá thậm chí cũng diễn ra ở nhiều cổ phiếu khác. Độ rộng sàn HoSE chốt phiên sáng ghi nhận 95 mã tăng/254 mã giảm nhưng kết phiên là 125 mã tăng/236 mã giảm. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay đạt 4.757 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,5% so với phiên sáng. Như vậy áp lực bán đã không xuất hiện theo hướng tiêu cực tạo sức ép mà trái lại, bên mua có vẻ tích cực hơn và nâng giá ở nhiều mã.

Dĩ nhiên thị trường không thể đồng nhất, vẫn có một số cổ phiếu cá biệt bị bán mạnh hơn phần còn lại, thậm chí là bán tháo. DCM bị ép mạnh, thanh khoản vọt lên hơn 344 tỷ đồng và giá đóng cửa giảm 2,89% (chốt phiên sáng mới giảm 1,58%). DPM cũng yếu đi nhiều, đóng cửa giảm 2,34% thanh khoản 232,1 tỷ. SSI cũng gây bất ngờ khi bị bán mạnh, giá giảm 1,22% với 227,6 tỷ đồng. VPI, HAG, PVT, BFC… là một số mã khác xuất hiện áp lực bán mới tăng đáng kể và giá giảm sâu hơn hẳn phiên sáng.

Dù vậy tổng thể nhóm giảm giá mạnh cũng chiếm tỷ lệ không chi phối. Toàn sàn HoSE có 60 mã giảm từ 1% trở lên thì thanh khoản chiếm 18,5% sàn. Thực tế tổng giao dịch của nhóm này chỉ nhỉnh hơn giao dịch của FPT một chút mà thôi. Các mã giảm mạnh nhất thường là giao dịch rất kém, đôi khi chỉ vài trăm triệu đồng đến quanh 1 tỷ đồng.

Cổ phiếu FPT gây ấn tượng mạnh hôm nay.

Phía tăng giá cũng không nhiều cổ phiếu ấn tượng. Ngoài FPT, có thể kể tới POW, CMG và HDG. POW có nhịp tăng đột ngột trong khoảng 30 phút đầu tiên của phiên chiều, giá biến động trong một nhịp tới +4,12%. Cổ phiếu này đóng cửa tăng 1,62% nghĩa là đảo chiều rất mạnh trong ngày. HDG cũng có phiên chiều mạnh mẽ, tăng 2,82% và tăng liên tục. HDG đóng cửa trên tham chiếu 2,28%. CMG có phiên chiều khá nhạt, nhưng bù lại đà tăng tốt buổi sáng, đóng cửa vẫn tăng 1,31%. Cả 3 mã này đều thu hút thanh khoản mạnh mẽ và giao dịch trên trăm tỷ đồng.

Khối ngoại phiên chiều cũng gây ấn tượng mạnh khi mua ròng thêm 272,2 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE. Chỉ riêng FPT đã được mua thêm hơn 400 tỷ đồng. Cả này trụ này được mua ròng 686,4 tỷ nhưng qua thỏa thuận khá lớn. MSN cũng được mua nhiều, đạt 65,6 tỷ đồng ròng; VNM khoảng 42,4 tỷ ròng. Tính chung cả phiên, khối ngoại giải ngân ròng 354,7 tỷ. Đây là phiên thứ hai liên tiếp khối này quay lại mua mạnh mẽ sau phiên hôm qua đã vào ròng 245 tỷ. Mạch bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã kết từ cuối tuần trước và mua ròng đang dần dần mạnh lên.

VN-Index chốt phiên hôm nay vẫn đạt 1241,97 điểm, dao động trong phiên thể hiện trạng thái giằng co và thanh khoản khớp lệnh HoSE chỉ còn 9.264 tỷ đồng, giảm 18% so với hôm qua. Thực ra mức thanh khoản này đã là nhờ FPT tăng giao dịch 2,4 lần so với hôm qua. Nếu cùng không tính giao dịch của cổ phiếu này, phần còn lại của thị trường hôm nay sụt giảm tới 26%, mức sụt giảm rất lớn.