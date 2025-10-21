Thứ Tư, 22/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tiền rào rào bắt đáy, thanh khoản tăng 84%, khối ngoại “vợt” ròng hơn 1.700 tỷ

Kim Phong

21/10/2025, 12:14

Tuy phần lớn thời gian của phiên sáng nay VN-Index xanh nhưng độ rộng cho thấy cổ phiếu vẫn giảm nhiều hơn tăng. Giá cổ phiếu từ từ trượt dốc phản ánh áp lực cắt lỗ tăng theo thời gian. Dù vậy dòng tiền nội, ngoại đang bắt đáy sôi động, đẩy thanh khoản tăng vọt 84% trên hai sàn, đạt 29.184 tỷ đồng, cao kỷ lục 7 tuần.

Từ góc độ thanh khoản, các cổ phiếu giao dịch lớn nhất sáng nay vẫn đỏ cho thấy chiến lược mua giá thấp là phổ biến.

Chỉ số tăng đạt đỉnh lúc 9h50 tăng hơn 28 điểm (+1,71%) so với tham chiếu, độ rộng ghi nhận 197 mã tăng/96 mã giảm. Lúc 11h VN-Index đã rơi nhẹ qua tham chiếu khoảng 1 điểm, độ rộng còn 126 mã tăng/179 mã giảm. Chốt phiên sáng chỉ số giảm 5,96 điểm (-0,36%) với 123 mã tăng/199 mã giảm.

Diễn biến này phản ánh hoạt động tranh thủ cắt lỗ khi giá hồi đã xuất hiện. Với biên độ giảm quá nhanh hôm qua, rất nhiều vị thế nắm giữ cổ phiếu đột nhiên lỗ nặng. Nếu có sử dụng margin, hôm nay sẽ là ngày chịu áp lực rất lớn. Một bộ phận nhà đầu tư sẽ chọn giải pháp chủ động cắt giảm khi giá đang hồi xanh, thay vì để sang chiều có thể bị bán cưỡng bức.

Phía ngược lại, mức chiết khấu giá hấp dẫn đã kích thích nhà đầu tư mua vào mạnh hơn đáng kể. Cung cầu gặp nhau kéo thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng 84% so với sáng hôm qua, đạt gần 27.116 tỷ đồng, cao nhất kể từ phiên sáng ngày 27/8 vừa qua.

Chiến lược mua cũng như sức mạnh dòng tiền khác nhau ở cổ phiếu đã tạo sự phân hóa đáng kể về sức mạnh. Ở phía tăng , 66 cổ phiếu đang vượt tham chiếu hơn 1% nhưng thanh khoản cao lại không nhiều. Chỉ 9 mã trong số này đạt giá trị khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng. Dẫn đầu đang là FPT với 916,2 tỷ đồng, giá tăng 4,02%; VHM với 521,5 tỷ, giá tăng 1,48%; VJC với 451,9 tỷ, giá tăng 3,61%; HDB với 356,6 tỷ, giá tăng 2,15%.

Ở phía giảm vẫn còn 146 mã giảm quá 1% trong đó tới 112 mã giảm quá 2%. Đây là vùng tập trung thanh khoản lớn nhất thị trường, chiếm 57,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này cũng phản ánh chiến lược mua giá thấp rõ ràng. Chỉ khi bên bán xả hàng xuống dưới sâu mới chạm tới dòng tiền đỡ và từ đó tạo thanh khoản tăng.

Tình trạng giảm sàn sáng nay chỉ còn 9 cổ phiếu trong đó thanh khoản khá cao xuất hiện ở SCR với 100,8 tỷ và NVL với 407,2 tỷ. Cả hai cổ phiếu này còn dư bán giá sàn rất lớn, NVL lên tới gần 11,5 triệu cổ và SCR là 698 ngàn cổ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhóm chứng khoán vẫn đang chịu sức ép lớn và chỉ có 4 mã xanh. TCX chào sàn HoSE hôm nay với giá tham chiếu 46.800 đồng và đang tăng 5,98%, lên giá 49.600 đồng. Thanh khoản mã này rất lớn với 528,4 tỷ đồng, lượng giao dịch đạt 10,6 triệu cổ. TVS, TCI, EVS là các cổ phiếu duy nhất còn lại trong nhóm chứng khoán vẫn xanh. Ngược lại, lên tới gần 30 cổ phiếu đang giảm quá 1%, bao gồm cả những mã lớn như HCM giảm 3,25%, VCI giảm 3,84%, VND giảm 6,15%, MBS giảm 3,69%, SHS giảm 2,43%, FTS giảm 3,29%...

Nhóm blue-chips sáng nay là động lực chính nâng đỡ VN-Index khi sắc xanh khá phổ biến. VN30-Index chốt phiên tăng 0,07% với 17 mã tăng/12 mã giảm dù VN-Index giảm 0,36%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thì chỉ 3 mã đỏ là TCB giảm 2,77%, VPB giảm 2,86% và MBB giảm 1,39%. 7 mã còn lại xanh, mạnh nhất là VHM tăng 1,48% và FPT tăng 4,02%. Đáng tiếc là VIC, VCB, CTG, BID, HPG ban đầu khá tốt nhưng sau đó bị ép giá xuống và chỉ còn tăng nhẹ.

Điểm sáng trong phiên là nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua mạnh mẽ, tổng giá trị giải ngân trên HoSE sáng nay tới gần 3.911 tỷ đồng, tăng 312% so với sáng hôm qua và đạt kỷ lục 9 tuần. Giá trị mua ròng ở sàn này là 1.693 tỷ đồng. Nếu tính cả HNX, tổng giá trị mua ròng đạt gần 1.751 tỷ đồng.

Hiện tượng đảo chiều này là một tín hiệu đáng khích lệ vì khối ngoại đã bán ra ròng rã nhiều tháng. Hôm qua khi thị trường hoảng loạn, khối này cũng vẫn rút về 2.145 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các cổ phiếu được “vợt” mạnh sáng nay là SSI +411,1 tỷ, FPT +392 tỷ, TCX +155,7 tỷ, VRE +115,9 tỷ, VIX +104,9 tỷ, CII +103,3 tỷ. Phía bán ròng có MSN -306,1 tỷ, VHM -123,4 tỷ.

