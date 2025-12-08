Hàng loạt ngành triển vọng tích cực năm 2026 nhờ động lực tăng trưởng đến từ đầu tư công, tiêu dùng

Bước sang năm 2026, động lực tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng chuyển dịch từ xuất khẩu sang đầu tư công và tiêu dùng. Hàng loạt nhóm ngành được đánh giá tích cực nhờ bối cảnh vĩ mô trên.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm tài chính 2025 với nhiều kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bước sang năm 2026, Mirae Asset cập nhật triển vọng thị trường trong đó nhấn mạnh động lực tăng trưởng kinh tế năm 2026 được kỳ vọng chuyển dịch từ xuất khẩu sang đầu tư công và tiêu dùng.

Với mục tiêu nâng vốn hóa thị trường chứng khoán lên 120% GDP vào năm 2030, Việt Nam đang chủ động tháo gỡ các nút thắt nâng hạng thị trường thông qua việc rà soát các quy định về Giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL) và Room ngoại, Kế hoạch triển khai Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), phát triển thị trường ngoại hối. Đây là nền tảng giúp thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành tài chính trong thời gian tới.

Động lực tăng trưởng chính cho mục tiêu tăng trưởng GDP 10%/năm giai đoạn 2026–2030 của Chính phủ là Đầu tư công (kế hoạch giai đoạn 2026–2030: 8.500 nghìn tỷ đồng; tăng 166% so với giai đoạn 2021–2025) nhờ dư địa tài khóa dồi dào (nợ công hiện ở mức 34% GDP).

Kế hoạch phát triển giai đoạn 2026–2030 cũng nhấn mạnh sự dịch chuyển sang nền kinh tế số mục tiêu đạt 30% GDP vào năm 2030 và nguồn nhân lực chất lượng cao. Năng suất các nhân tố tổng hợp – TFP mục tiêu đóng góp 55% vào tăng trưởng GDP so với mức 47% giai đoạn 2020–2025.

Chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi cấu trúc từ giai đoạn biến động của một thị trường cận biên. Chiến lược năm 2026 là “tích lũy thận trọng” các ngành/doanh nghiệp hưởng lợi từ 3 bối cảnh vĩ mô trên.

Ngân hàng: Với vai trò then chốt trong việc hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng kinh tế tiếp theo, triển vọng lợi nhuận và diễn biến cổ phiếu ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ cải thiện, đặc biệt khi dòng tiền đầu tư có xu hướng quay lại các mã có nền tảng cơ bản vững chắc. Đối với 2026, tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng tích cực hơn (+17,9%.), hỗ trợ chính bởi NII tăng 19.2% với NIM ổn định hơn.

Nhịp điều chỉnh gần đây đã xóa 20–80% mức tăng so với 2024 của nhiều ngân hàng. Những ngân hàng có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng hiện vướng một vài điểm chưa hấp dẫn như định giá có phần cao hoặc có độ rủi ro tập trung nhất định có thể kể đến như VPB, TCB, và STB. Tạm thời, ưu tiên các ngân hàng theo hướng hoạt động cẩn trọng hơn, có mức định giá hợp lý, và kỳ vọng lợi nhuận hồi phục trong 2026 có thể kể đến như ACB, VCB, và MBB.

Công nghệ Thông tin: Tái cấu trúc chuỗi cung ứng Công nghệ thông tin tăng tốc khi Mỹ, EU và Nhật dự báo thiếu hụt 70–85 triệu lao động ICT đến 2030 (OECD), buộc các doanh nghiệp tìm thị trường có chi phí cạnh tranh và khả năng mở rộng nhân lực. Việt Nam nổi lên nhờ chi phí kỹ sư thấp hơn 20–30%, lực lượng ICT tăng 8–10%/năm và năng lực quản trị dự án ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế.

Các cụm trung tâm dữ liệu tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương cũ và Đà Nẵng cũng đang mở rộng theo chuẩn Tier III+, thu hút các nhà vận hành quốc tế như NTT Global Data Center.

Thép: Trong kịch bản giá thép phục hồi, biên lợi nhuận của các doanh nghiệp còn nhiều dư địa cải thiện trong 2026. Điều này dựa trên kỳ vọng về (1) nhu cầu nội địa vẫn tiếp tục đi lên nhờ đầu tư công và thị trường xây dựng dân dụng phục hồi; (2) gia tăng sản lượng từ nhà máy công suất mới giúp tối ưu chi phí và cải thiện giá bán nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn; bên cạnh đó, (3) xu hướng giá HRC ổn định hơn sẽ giảm rủi ro biến động tồn kho và giúp biên lợi nhuận ổn định.

Bất động sản: Quý 4/2025 là giai đoạn cao điểm mở bán trong năm nên thị trường dự kiến sẽ trở nên nhộn nhịp hơn, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Đối với nhóm niêm yết, hầu hết các doanh nghiệp lớn như DXG, PDR, NLG và KDH đều có lợi nhuận ròng tăng trong 9 tháng năm 2025. Trong Q4/2025, nhiều dự án lớn sẽ ra mắt, bao gồm Green Paradise và Làng Vân của VHM; Gladia của KDH; The Prive của DXG; cùng các dự án Mizuki Park, Southgate, Cần Thơ và Izumi City của NLG.

Nhìn chung, các doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng mở bán trong giai đoạn cuối năm nhiều khả năng sẽ hưởng lợi từ diễn biến thị trường tích cực trong năm như thanh khoản cải thiện và giá bán tăng.

Khu công nghiệp: Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 35/2022/NĐ-CP được đánh giá là bước tiến quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc trong phát triển khu công nghiệp (KCN), tập trung vào hai thay đổi mang tính đột phá: Tăng cường phân cấp quản lý, và Mở rộng cơ chế chuyển đổi đất lúa 2 vụ.

Trong khi khu vực miền Nam dự phóng tiếp tục duy trì mức tăng giá 5–7% nhờ lợi thế hạ tầng lớn (như sân bay Long Thành, cảng biển quốc tế Cần Giờ), miền Bắc sẽ chứng kiến sự phân hóa, tập trung chủ yếu ở Bắc Ninh và Hải Phòng – hai địa phương hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng theo chiến lược “Trung Quốc +1”.

Giai đoạn khó khăn của ngành kéo dài từ quý 3/2024, đỉnh điểm quý 2/2025 đang dần qua, tạo nền tảng để lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết phục hồi mạnh từ năm 2026.

Dầu khí: Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.6/2025/NQ-CP, tạo ra bước ngoặt pháp lý quan trọng khi trao quyền tự quyết cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đối với một số quy trình phê duyệt vốn trước đây thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương.

Sự thay đổi này sẽ là chất xúc tác cho phần lớn dự án khí trong nước (trừ các dự án trọng điểm) khi nguồn cung khai thác đang suy giảm nhanh do đã ở nửa sau của vòng đời dự án.

Với các doanh nghiệp niêm yết, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thượng nguồn được đánh giá tích cực như dịch vụ (PVS, PVD, PVT), dựa trên: giá dầu vẫn tiếp tục duy trì trên ngưỡng khai thác hòa vốn – quanh 55 USD/thùng; bức tranh đầy triển vọng về hoạt động thăm dò và khai thác tại thị trường trong nước với những dự án lớn đang và sắp được triển khai.

Ngoài ra còn có các nhóm ngành khác cũng được khuyến nghị như Phân Bón, Điện, Dệt may.