Thị trường “xanh vỏ”, tiền chọn đứng ngoài

Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.

Đà tăng của nhóm trụ vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều trong nhịp kiểm định đỉnh lịch sử của VN-Index. Phần lớn cổ phiếu không được hưởng cảm giác thăng hoa như vậy. Điều này tạo rào cản tâm lý mạnh mẽ, khiến dòng tiền lựa chọn chiến lược phòng thủ vì không biết lúc nào các trụ quay đầu điều chỉnh sẽ ảnh hưởng tới chỉ số và tạo sức ép lên toàn thị trường.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,8% với 11 mã tăng/16 mã giảm, tương quan khá tốt so với mặt bằng chung. Dĩ nhiên VIC vẫn là yếu tố chính, thậm chí tạo điểm số còn lớn hơn cả toàn bộ mức tăng của chỉ số. Ngoài VIC, có thêm SAB kịch trần, SSI tăng 1,36%, VNM tăng 1,42%. Phía giảm cũng không quá tệ, VJC, VRE, HDB, CTG, GVR, LPB rơi quá 1%, trong đó chỉ có CTG là trụ.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang chịu áp lực lớn nhất, tỷ lệ tăng/giảm rất kém. Độ rộng sàn HoSE hiện chỉ có 96 mã tăng/200 mã giảm, trong đó 87 mã giảm quá 1% và VN30 đóng góp 6 mã.

Midcap xuất hiện khá nhiều cổ phiếu bị bán mạnh, chỉ số đại diện giảm 0,83% và số mã đỏ trong rổ nhiều gấp 6 lần số xanh. Những cổ phiếu đáng chú ý nhất là VIX giảm 1,43% khớp 269 tỷ đồng; GEX giảm 2,22% với 257,2 tỷ; PVD giảm 2,69% với 101,7 tỷ; DIG giảm 1,22% với 76,2 tỷ; DXG giảm 1,07% với 60,9 tỷ; HHP giảm 6,64% với 60,5 tỷ…

Điểm đáng chú ý là biên độ giảm tương đối mạnh nhưng thanh khoản ở nhóm giảm cũng chưa đột biến. Tính chung 87 cổ phiếu yếu nhất sàn HoSE sáng nay chiếm 28,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE nhưng giá trị tuyệt đối chỉ hơn 2.100 tỷ đồng. Giá giảm phần nhiều là do bên mua rút lui xuống các mức giá thấp trong khi bên bán không xả hàng quá nhiều. Tổng giá trị khớp lệnh sàn này chỉ đạt 7.543,8 tỷ đồng, giảm 10% so với sáng phiên trước và thấp nhất 10 phiên. Tính cả HNX, giao dịch giảm 11% đạt 7.961 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhìn tổng thể với mức thanh khoản chung cũng thấp, trạng thái chờ đợi diễn biến điều chỉnh là phổ biến. Hiện VN-Index đã tiến lên gần vùng đỉnh cũ, chỉ số sáng nay cao nhất tới 1758,41 điểm. Ngoài trụ VIC, các cổ phiếu còn lại cũng không thực sự mạnh như trước, trong khi VIC đang “lăn chốt” sau phiên giao dịch không hưởng quyền. Nếu VIC điều chỉnh, ảnh hưởng tới chỉ số là rất lớn.

Ở phía tăng giá sáng nay giao dịch cũng không khả quan. Khả năng đi ngược dòng là rất ít vì dòng tiền hạn chế. Trong 96 mã còn xanh thì 52 mã ghi nhận mức tăng hơn 1%. Dù vậy số đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng chỉ là 14 mã. Cổ phiếu blue-chips VN30 đóng góp VIC, SSI, SAB, VNM, còn lại là một số mã midcap: HHV tăng 1,04%, CTD tăng 2,96%, TAL tăng 4,17%, VPI tăng 1,22%, QCG tăng 5,3%, TLG tăng 1,19%, PET tăng 2,27%, BVH tăng 3,27%, TTF tăng 6,77%.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì vị thế bán ròng nhẹ 357,8 tỷ đồng, trong đó bất ngờ bán ròng VIC tới 159 tỷ. Ngoài ra SSI -108 tỷ, VRE -36,6 tỷ, VHM -32,6 tỷ là các cổ phiếu khác đáng chú ý. Phía mua ròng có SHB +82,8 tỷ, MBB +69 tỷ, HPG +45 tỷ, VPB +35,5 tỷ.

Diễn biến “xanh vỏ đỏ lòng” không phải là hiện tượng mới, thậm chí trong 20 phiên của nhịp tăng này đã xuất hiện. Tâm lý “dò đỉnh” và “đợi trụ điều chỉnh” đang khiến dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại.